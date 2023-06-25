Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко
Пул Первого: Путин и Лукашенко утром в воскресенье провели телефонный разговор
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко утром вновь провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.
Подробности беседы не приводятся.
Накануне главы государств на фоне ситуации в России созванивались дважды — утром и вечером.
Кроме того, сегодня во второй половине дня президент Белоруссии созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", — указывается в сообщении.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.