https://ria.ru/20230625/lukashenko-1880347920.html

Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко

Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2023

Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко утром вновь провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T18:13

2023-06-25T18:13

2023-06-25T20:15

в мире

александр лукашенко

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белоруссия

россия

казахстан

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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко утром вновь провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого"."Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.Подробности беседы не приводятся.Накануне главы государств на фоне ситуации в России созванивались дважды — утром и вечером.Кроме того, сегодня во второй половине дня президент Белоруссии созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", — указывается в сообщении.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

https://ria.ru/20230624/onlayn-1880169876.html

белоруссия

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, россия, казахстан, евгений пригожин