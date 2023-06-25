Рейтинг@Mail.ru
Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 25.06.2023 (обновлено: 20:15 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/lukashenko-1880347920.html
Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко
Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2023
Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко утром вновь провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T18:13
2023-06-25T20:15
в мире
александр лукашенко
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко утром вновь провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого"."Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.Подробности беседы не приводятся.Накануне главы государств на фоне ситуации в России созванивались дважды — утром и вечером.Кроме того, сегодня во второй половине дня президент Белоруссии созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", — указывается в сообщении.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
https://ria.ru/20230624/onlayn-1880169876.html
белоруссия
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, россия, казахстан, евгений пригожин
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белоруссия, Россия, Казахстан, Евгений Пригожин
Путин в воскресенье утром поговорил по телефону с Лукашенко

Пул Первого: Путин и Лукашенко утром в воскресенье провели телефонный разговор

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко утром вновь провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
Вчера, 01:05
Подробности беседы не приводятся.
Накануне главы государств на фоне ситуации в России созванивались дважды — утром и вечером.
Кроме того, сегодня во второй половине дня президент Белоруссии созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", — указывается в сообщении.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Вчера, 12:03
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
Обстановка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
ОнлайнПопытка вооруженного мятежа. Хроника событий
24 июня, 13:16
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияРоссияКазахстанЕвгений Пригожин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала