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Главное за 25 июня: регионы снимают введенные в субботу ограничения - РИА Новости, 25.06.2023
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22:33 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/glavnoe-1880366198.html
Главное за 25 июня: регионы снимают введенные в субботу ограничения
Главное за 25 июня: регионы снимают введенные в субботу ограничения - РИА Новости, 25.06.2023
Главное за 25 июня: регионы снимают введенные в субботу ограничения
Власти российских регионов снимают введенные в субботу ограничения. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T22:33
2023-06-25T22:33
россия
сша
херсонская область
василий голубев
евгений пригожин
нато
алексей логвиненко
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти российских регионов снимают введенные в субботу ограничения.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после того, как участники мятежа во главе с лидером формирования Евгением Пригожиным покинули регион, было принято решение о снятии ограничений для движения общественного и личного транспорта. "Автодор" сообщила, что в штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон". Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области, сняты ограничения на движение на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым". В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Реакция в миреПоддержку Москве в связи с событиями вокруг мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным выразил Пекин, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявил МИД РФ.Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, указывает на то, что после попытки мятежа в России альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу из-за опасений "ядерного инцидента". По данным газеты Washington Post, разведывательные агентства США еще в середине июня получили информацию, указывающую на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредили об этом Белый дом, но там решили не предавать сведения огласке. Между тем, президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предположил, что в организации мятежа может присутствовать "участие извне".
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россия, сша, херсонская область , василий голубев, евгений пригожин, нато, алексей логвиненко, в мире
Россия, США, Херсонская область , Василий Голубев, Евгений Пригожин, НАТО, Алексей Логвиненко, В мире

Главное за 25 июня: регионы снимают введенные в субботу ограничения

© РИА Новости / Сергей ПивоваровМашина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону
Машина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Машина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти российских регионов снимают введенные в субботу ограничения.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после того, как участники мятежа во главе с лидером формирования Евгением Пригожиным покинули регион, было принято решение о снятии ограничений для движения общественного и личного транспорта.
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"Автодор" сообщила, что в штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон". Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области, сняты ограничения на движение на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
В Кремле сообщили, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.

Реакция в мире

Поддержку Москве в связи с событиями вокруг мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным выразил Пекин, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявил МИД РФ.
Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, указывает на то, что после попытки мятежа в России альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу из-за опасений "ядерного инцидента".
По данным газеты Washington Post, разведывательные агентства США еще в середине июня получили информацию, указывающую на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредили об этом Белый дом, но там решили не предавать сведения огласке.
Между тем, президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предположил, что в организации мятежа может присутствовать "участие извне".
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РоссияСШАХерсонская областьВасилий ГолубевЕвгений ПригожинНАТОАлексей ЛогвиненкоВ мире
 
 
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