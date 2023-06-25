Главное за 25 июня: регионы снимают введенные в субботу ограничения
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти российских регионов снимают введенные в субботу ограничения.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после того, как участники мятежа во главе с лидером формирования Евгением Пригожиным покинули регион, было принято решение о снятии ограничений для движения общественного и личного транспорта.
"Автодор" сообщила, что в штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон". Восстановлено движение транспорта по федеральным трассам в Тульской области, сняты ограничения на движение на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
В Кремле сообщили, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Реакция в мире
Поддержку Москве в связи с событиями вокруг мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным выразил Пекин, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявил МИД РФ.
Итальянская газета la Repubblica, ссылаясь на информацию из штаб-квартиры НАТО, указывает на то, что после попытки мятежа в России альянс, предположительно, провел "неформальные и неофициальные" контакты с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу из-за опасений "ядерного инцидента".
По данным газеты Washington Post, разведывательные агентства США еще в середине июня получили информацию, указывающую на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредили об этом Белый дом, но там решили не предавать сведения огласке.
Между тем, президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предположил, что в организации мятежа может присутствовать "участие извне".