https://ria.ru/20230625/erdogan-1880350419.html
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в РФ и возможность членства Швеции в альянсе,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T18:45
2023-06-25T18:45
2023-06-25T18:45
в мире
россия
реджеп тайип эрдоган
евгений пригожин
нато
попытка вооруженного мятежа
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СТАМБУЛ, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в РФ и возможность членства Швеции в альянсе, сообщила канцелярия турецкого президента. Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России, Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации. "Стороны обсудили последние события в РФ и подчеркнули, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине", - сообщила канцелярия Эрдогана в пресс-релизе. Отмечается, что в ходе разговора было выражено пожелание, чтобы события в РФ стали "шагом на пути к справедливому миру на Украине". Также Эрдоган обсудил с генсеком НАТО возможное членство Швеции в альянсе. Турецкий президент подчеркнул, что внесенные Стокгольмом изменения в антитеррористическое законодательство не имеют важности, пока сторонники признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" и аффилированных с ней организаций свободно устраивают акции в Швеции. Отмечено, что Анкара сохраняет конструктивную позицию в отношении вопроса присоединения Стокгольма к НАТО. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, евгений пригожин, нато, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Евгений Пригожин, НАТО, Попытка вооруженного мятежа
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России
Президент Турции Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом попытку мятежа в России
СТАМБУЛ, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в РФ и возможность членства Швеции в альянсе, сообщила канцелярия турецкого президента.
Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России, Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации.
«
"Стороны обсудили последние события в РФ и подчеркнули, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине", - сообщила канцелярия Эрдогана в пресс-релизе.
Отмечается, что в ходе разговора было выражено пожелание, чтобы события в РФ стали "шагом на пути к справедливому миру на Украине".
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Также Эрдоган обсудил с генсеком НАТО возможное членство Швеции в альянсе. Турецкий президент подчеркнул, что внесенные Стокгольмом изменения в антитеррористическое законодательство не имеют важности, пока сторонники признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" и аффилированных с ней организаций свободно устраивают акции в Швеции.
Отмечено, что Анкара сохраняет конструктивную позицию в отношении вопроса присоединения Стокгольма к НАТО.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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