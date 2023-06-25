https://ria.ru/20230625/erdogan-1880350419.html

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России - РИА Новости, 25.06.2023

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в РФ и возможность членства Швеции в альянсе,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T18:45

2023-06-25T18:45

2023-06-25T18:45

в мире

россия

реджеп тайип эрдоган

евгений пригожин

нато

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_bbb06bc9de4c185725c6c78ca2064d8e.jpg

СТАМБУЛ, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события 24 июня в РФ и возможность членства Швеции в альянсе, сообщила канцелярия турецкого президента. Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России, Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации. "Стороны обсудили последние события в РФ и подчеркнули, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине", - сообщила канцелярия Эрдогана в пресс-релизе. Отмечается, что в ходе разговора было выражено пожелание, чтобы события в РФ стали "шагом на пути к справедливому миру на Украине". Также Эрдоган обсудил с генсеком НАТО возможное членство Швеции в альянсе. Турецкий президент подчеркнул, что внесенные Стокгольмом изменения в антитеррористическое законодательство не имеют важности, пока сторонники признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" и аффилированных с ней организаций свободно устраивают акции в Швеции. Отмечено, что Анкара сохраняет конструктивную позицию в отношении вопроса присоединения Стокгольма к НАТО. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, евгений пригожин, нато, попытка вооруженного мятежа