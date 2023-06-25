https://ria.ru/20230625/ege-1880290694.html

Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля

Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля - РИА Новости, 25.06.2023

Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля

Резервным днем для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве стало 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса социального... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T10:21

2023-06-25T10:21

2023-06-25T12:30

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Резервным днем для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве стало 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса социального развития."В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", — сказали там.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.Утром 24 июня в столице ввели режим контртеррористической операции, из-за чего отменили все массовые мероприятия. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20230526/ege-1873798798.html

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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)