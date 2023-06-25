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Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля - РИА Новости, 25.06.2023
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10:21 25.06.2023 (обновлено: 12:30 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ege-1880290694.html
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля - РИА Новости, 25.06.2023
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Резервным днем для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве стало 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса социального... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T10:21
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общество
москва
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Резервным днем для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве стало 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса социального развития."В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", — сказали там.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.Утром 24 июня в столице ввели режим контртеррористической операции, из-за чего отменили все массовые мероприятия. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля

Резервный день сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве назначен на 1 июля

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Паспорт на столе - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Резервным днем для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в Москве стало 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
"В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", — сказали там.
ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
26 мая, 01:06
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Утром 24 июня в столице ввели режим контртеррористической операции, из-за чего отменили все массовые мероприятия. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
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