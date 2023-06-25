Рейтинг@Mail.ru
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/diplomatiya-1880346358.html
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 25.06.2023
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью не стал опровергать слова своего шефа – президента Джо Байдена – ранее охарактеризовавшего председателя КНР Си... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:45
2023-06-25T17:45
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
энтони блинкен
джо байден
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью не стал опровергать слова своего шефа – президента Джо Байдена – ранее охарактеризовавшего председателя КНР Си Цзиньпина как "диктатора", добавив, что высказывания главы государства отражают точку зрения всего американского руководства. "Президент высказывается четко и откровенно. Я работаю на него более 20 лет, и он говорит от имени всех нас", – сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос о том, считает ли он вслед за своим шефом Си Цзиньпина "диктатором". Госсекретарь добавил, что, когда речь заходит о Китае, "абсолютно ясно, что США будут говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится" Вашингтону. Ранее на этой неделе Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Комментарий Байдена последовал вскоре после возвращения из КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ccdcb41275b170049f020163224ab7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Джо Байден, Си Цзиньпин
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине

Госсекретарь Блинкен: слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине отражают позицию Вашингтона

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью не стал опровергать слова своего шефа – президента Джо Байдена – ранее охарактеризовавшего председателя КНР Си Цзиньпина как "диктатора", добавив, что высказывания главы государства отражают точку зрения всего американского руководства.
"Президент высказывается четко и откровенно. Я работаю на него более 20 лет, и он говорит от имени всех нас", – сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос о том, считает ли он вслед за своим шефом Си Цзиньпина "диктатором".
Госсекретарь добавил, что, когда речь заходит о Китае, "абсолютно ясно, что США будут говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится" Вашингтону.
Ранее на этой неделе Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Комментарий Байдена последовал вскоре после возвращения из КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем
22 июня, 08:00
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Энтони БлинкенДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала