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Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 25.06.2023
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью не стал опровергать слова своего шефа – президента Джо Байдена – ранее охарактеризовавшего председателя КНР Си... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:45
2023-06-25T17:45
2023-06-25T17:45
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью не стал опровергать слова своего шефа – президента Джо Байдена – ранее охарактеризовавшего председателя КНР Си Цзиньпина как "диктатора", добавив, что высказывания главы государства отражают точку зрения всего американского руководства. "Президент высказывается четко и откровенно. Я работаю на него более 20 лет, и он говорит от имени всех нас", – сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос о том, считает ли он вслед за своим шефом Си Цзиньпина "диктатором". Госсекретарь добавил, что, когда речь заходит о Китае, "абсолютно ясно, что США будут говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится" Вашингтону. Ранее на этой неделе Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Комментарий Байдена последовал вскоре после возвращения из КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Джо Байден, Си Цзиньпин
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине
Госсекретарь Блинкен: слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине отражают позицию Вашингтона