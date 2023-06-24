https://ria.ru/20230624/zapad-1880079115.html

Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку

Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку - РИА Новости, 24.06.2023

Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку

Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит Владимир Путин, однако гордо подчеркнул, что сам звонить российскому президенту не будет... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:00

2023-06-24T08:00

2023-06-24T08:00

аналитика

россия

франция

украина

китай

эммануэль макрон

виктория нуланд

владимир путин

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Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит Владимир Путин, однако гордо подчеркнул, что сам звонить российскому президенту не будет. Сохранение хорошей мины при плохой игре — единственное, что остается французскому лидеру, которому Россия обломала всю малину.Как известно, Макрон хочет на БРИКС, причем до такой степени, что откомандировал главу внешнеполитического ведомства Франции в ЮАР. Та должна была провести первую рекогносцировку, прозондировав почву, допустить ли французского президента до прихожей, заставив посидеть у дверей, или все же найти ему приставную табуретку, чтобы, как неуспевающий двоечник, тот смог присутствовать на встрече серьезных лидеров и политических тяжеловесов.На этой неделе Москва развеяла надежды на положительное решение вопроса, заявив устами замминистра иностранных дел Сергея Рябкова: "Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, <… > разделяет общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС".Зачем Макрон решил стать мальчиком для битья — битья публичного и поэтому еще более унизительного — оставалось секретом не более нескольких дней. Осведомленная The Financial Times выдала планы наших стратегических противников. Оказывается, президент Франции задействован как пудель в цирковом представлении, а дрессировщики сидят за океаном (удивления не вызывает, просто еще одна иллюстрация, где находятся центры принятия решений).Согласно сообщению британской газеты, в эти выходные в Копенгагене должна состояться встреча высших бонз американского истеблишмента — Джейка Салливана, который курирует вопросы национальной безопасности, и "замши" Блинкена, нашей старой знакомой Виктории Нуланд — с представителями Глобального Юга.Зачем же два очень заметных и очень занятых человека, бросив все дела, летят через океан? А чтобы прощупать возможность склонить Глобальный Юг на украинскую сторону (миссия эта невыполнима, скажем сразу). Но у тех, кто мнит себя шахматистами, имея квалификацию лишь привокзальных наперсточников, в кармане наверняка имеется и еще что-то.Это что-то — зондирование начала возможных дискуссий о том, как им, таким холеным и румяным, вылезать из кровавой авантюры, в которую они затащили континентальную Европу, нарушив договоренности и сломав выстроенную систему безопасности.Сегодня, спустя полтора года после начала СВО, изумляться степени апломба и самоуверенности тех, кто старательно создавал из Украины анти-Россию, не гнушаясь ничем и не ограничивая себя в средствах, казалось, уже невозможно. Ан нет. Оказывается, эти люди, эти принимающие решения персонажи были абсолютно уверены в том, что от нашей страны отвернутся все, превратив ее в парию, и что наше внешнеполитическое влияние сведется к нулю. Реальность оказалась диаметрально противоположной: все или почти все ключи, все или почти все козыри, все главные шахматные фигуры сегодня в руках Кремля. Именно он свободен во внешнеполитических маневрах. А вот Евросоюз сжался до размеров коллективной Дюймовочки и сегодня, кроме размахивания "пакетом в пакете санкций", не в состоянии влиять вообще ни на что.Военная помощь, сколько бы миллиардов она ни стоила, горит в донбасских степях. Можно, конечно, нанять еще взвод диванных армейских аналитиков, которые объяснят, что Украина "умеет в хитрый военный план и в стратегические резервы", но даже самая тупая и индоктринированная русофобской пропагандой телеаудитория уже устала от их речей.Не получилось ничего. Ни единый пункт плана не выполнен. Да и выбор Макрона как возможного парламентера для участия в БРИКС — еще один просчет. Кто в здравом уме и трезвой памяти допустит до конфиденциальных бесед политика, который немедленно сливает их содержание прессе.Но и на этом список ошибок не закончен. Как Салливан и Нуланд намерены разговаривать с Китаем в рамках копенгагенской встречи, если их прямой начальник назвал руководителя КНР "диктатором", а подопечная этого дуэта — Украина — внесла китайский автоконцерн Geely в список "международных спонсоров агрессии" на том основании, что предприятие платит налоги в российский бюджет?Факты и цифры — упрямая материя, сражаться с ними — заранее обрекать себя на поражение. Спровоцированный США и его сателлитами геополитический кризис вызывает усталость у самих устроителей. Обращать внимание на воинственные заявления — даром терять время. Очевидно, что чем сильнее и глубже будет захлебываться разрекламированное контрнаступление, тем больше мы увидим странной — если не сказать шизофренической — дипломатической активности. А там, где происходит раздвоение, растроение и далее по списку личностей, те, кто еще сохранил остатки мозгов, обычно выбрасывают белый флаг. И его мы можем увидеть гораздо раньше, чем предполагаем.

https://ria.ru/20230623/makron-1879940410.html

https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html

https://ria.ru/20230623/rossiya-1879960531.html

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880007007.html

https://ria.ru/20230622/sammit-1879720501.html

https://ria.ru/20230622/kitay-1879856452.html

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аналитика, россия, франция, украина, китай, эммануэль макрон, виктория нуланд, владимир путин, брикс