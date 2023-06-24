Рейтинг@Mail.ru
Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/zapad-1880079115.html
Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку
Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку - РИА Новости, 24.06.2023
Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку
Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит Владимир Путин, однако гордо подчеркнул, что сам звонить российскому президенту не будет... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:00
2023-06-24T08:00
аналитика
россия
франция
украина
китай
эммануэль макрон
виктория нуланд
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880081321_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_d7030bdc99c0c42201636cf102bf2b20.jpg
Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит Владимир Путин, однако гордо подчеркнул, что сам звонить российскому президенту не будет. Сохранение хорошей мины при плохой игре — единственное, что остается французскому лидеру, которому Россия обломала всю малину.Как известно, Макрон хочет на БРИКС, причем до такой степени, что откомандировал главу внешнеполитического ведомства Франции в ЮАР. Та должна была провести первую рекогносцировку, прозондировав почву, допустить ли французского президента до прихожей, заставив посидеть у дверей, или все же найти ему приставную табуретку, чтобы, как неуспевающий двоечник, тот смог присутствовать на встрече серьезных лидеров и политических тяжеловесов.На этой неделе Москва развеяла надежды на положительное решение вопроса, заявив устами замминистра иностранных дел Сергея Рябкова: "Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, &lt;… &gt; разделяет общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС".Зачем Макрон решил стать мальчиком для битья — битья публичного и поэтому еще более унизительного — оставалось секретом не более нескольких дней. Осведомленная The Financial Times выдала планы наших стратегических противников. Оказывается, президент Франции задействован как пудель в цирковом представлении, а дрессировщики сидят за океаном (удивления не вызывает, просто еще одна иллюстрация, где находятся центры принятия решений).Согласно сообщению британской газеты, в эти выходные в Копенгагене должна состояться встреча высших бонз американского истеблишмента — Джейка Салливана, который курирует вопросы национальной безопасности, и "замши" Блинкена, нашей старой знакомой Виктории Нуланд — с представителями Глобального Юга.Зачем же два очень заметных и очень занятых человека, бросив все дела, летят через океан? А чтобы прощупать возможность склонить Глобальный Юг на украинскую сторону (миссия эта невыполнима, скажем сразу). Но у тех, кто мнит себя шахматистами, имея квалификацию лишь привокзальных наперсточников, в кармане наверняка имеется и еще что-то.Это что-то — зондирование начала возможных дискуссий о том, как им, таким холеным и румяным, вылезать из кровавой авантюры, в которую они затащили континентальную Европу, нарушив договоренности и сломав выстроенную систему безопасности.Сегодня, спустя полтора года после начала СВО, изумляться степени апломба и самоуверенности тех, кто старательно создавал из Украины анти-Россию, не гнушаясь ничем и не ограничивая себя в средствах, казалось, уже невозможно. Ан нет. Оказывается, эти люди, эти принимающие решения персонажи были абсолютно уверены в том, что от нашей страны отвернутся все, превратив ее в парию, и что наше внешнеполитическое влияние сведется к нулю. Реальность оказалась диаметрально противоположной: все или почти все ключи, все или почти все козыри, все главные шахматные фигуры сегодня в руках Кремля. Именно он свободен во внешнеполитических маневрах. А вот Евросоюз сжался до размеров коллективной Дюймовочки и сегодня, кроме размахивания "пакетом в пакете санкций", не в состоянии влиять вообще ни на что.Военная помощь, сколько бы миллиардов она ни стоила, горит в донбасских степях. Можно, конечно, нанять еще взвод диванных армейских аналитиков, которые объяснят, что Украина "умеет в хитрый военный план и в стратегические резервы", но даже самая тупая и индоктринированная русофобской пропагандой телеаудитория уже устала от их речей.Не получилось ничего. Ни единый пункт плана не выполнен. Да и выбор Макрона как возможного парламентера для участия в БРИКС — еще один просчет. Кто в здравом уме и трезвой памяти допустит до конфиденциальных бесед политика, который немедленно сливает их содержание прессе.Но и на этом список ошибок не закончен. Как Салливан и Нуланд намерены разговаривать с Китаем в рамках копенгагенской встречи, если их прямой начальник назвал руководителя КНР "диктатором", а подопечная этого дуэта — Украина — внесла китайский автоконцерн Geely в список "международных спонсоров агрессии" на том основании, что предприятие платит налоги в российский бюджет?Факты и цифры — упрямая материя, сражаться с ними — заранее обрекать себя на поражение. Спровоцированный США и его сателлитами геополитический кризис вызывает усталость у самих устроителей. Обращать внимание на воинственные заявления — даром терять время. Очевидно, что чем сильнее и глубже будет захлебываться разрекламированное контрнаступление, тем больше мы увидим странной — если не сказать шизофренической — дипломатической активности. А там, где происходит раздвоение, растроение и далее по списку личностей, те, кто еще сохранил остатки мозгов, обычно выбрасывают белый флаг. И его мы можем увидеть гораздо раньше, чем предполагаем.
https://ria.ru/20230623/makron-1879940410.html
https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html
https://ria.ru/20230623/rossiya-1879960531.html
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880007007.html
https://ria.ru/20230622/sammit-1879720501.html
https://ria.ru/20230622/kitay-1879856452.html
россия
франция
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880081321_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_43f6f00d528bc72451eca3a3904d8b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, франция, украина, китай, эммануэль макрон, виктория нуланд, владимир путин, брикс
Аналитика, Россия, Франция, Украина, Китай, Эммануэль Макрон, Виктория Нуланд, Владимир Путин, БРИКС

Шизофреническая дипломатия: Запад хватается за последнюю соломинку

© AFP 2023 / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит Владимир Путин, однако гордо подчеркнул, что сам звонить российскому президенту не будет. Сохранение хорошей мины при плохой игре — единственное, что остается французскому лидеру, которому Россия обломала всю малину.
Как известно, Макрон хочет на БРИКС, причем до такой степени, что откомандировал главу внешнеполитического ведомства Франции в ЮАР. Та должна была провести первую рекогносцировку, прозондировав почву, допустить ли французского президента до прихожей, заставив посидеть у дверей, или все же найти ему приставную табуретку, чтобы, как неуспевающий двоечник, тот смог присутствовать на встрече серьезных лидеров и политических тяжеловесов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину
23 июня, 10:29
На этой неделе Москва развеяла надежды на положительное решение вопроса, заявив устами замминистра иностранных дел Сергея Рябкова: "Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, <… > разделяет общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС".
Зачем Макрон решил стать мальчиком для битья — битья публичного и поэтому еще более унизительного — оставалось секретом не более нескольких дней. Осведомленная The Financial Times выдала планы наших стратегических противников. Оказывается, президент Франции задействован как пудель в цирковом представлении, а дрессировщики сидят за океаном (удивления не вызывает, просто еще одна иллюстрация, где находятся центры принятия решений).
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Отношения России и Африки не должны никого волновать, заявили в Кремле
23 июня, 13:26
Согласно сообщению британской газеты, в эти выходные в Копенгагене должна состояться встреча высших бонз американского истеблишмента — Джейка Салливана, который курирует вопросы национальной безопасности, и "замши" Блинкена, нашей старой знакомой Виктории Нуланд — с представителями Глобального Юга.
Зачем же два очень заметных и очень занятых человека, бросив все дела, летят через океан? А чтобы прощупать возможность склонить Глобальный Юг на украинскую сторону (миссия эта невыполнима, скажем сразу). Но у тех, кто мнит себя шахматистами, имея квалификацию лишь привокзальных наперсточников, в кармане наверняка имеется и еще что-то.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Макрон заявил, что Россия играет невыгодную международному сообществу роль
23 июня, 11:17
Это что-то — зондирование начала возможных дискуссий о том, как им, таким холеным и румяным, вылезать из кровавой авантюры, в которую они затащили континентальную Европу, нарушив договоренности и сломав выстроенную систему безопасности.
Сегодня, спустя полтора года после начала СВО, изумляться степени апломба и самоуверенности тех, кто старательно создавал из Украины анти-Россию, не гнушаясь ничем и не ограничивая себя в средствах, казалось, уже невозможно. Ан нет. Оказывается, эти люди, эти принимающие решения персонажи были абсолютно уверены в том, что от нашей страны отвернутся все, превратив ее в парию, и что наше внешнеполитическое влияние сведется к нулю. Реальность оказалась диаметрально противоположной: все или почти все ключи, все или почти все козыри, все главные шахматные фигуры сегодня в руках Кремля. Именно он свободен во внешнеполитических маневрах. А вот Евросоюз сжался до размеров коллективной Дюймовочки и сегодня, кроме размахивания "пакетом в пакете санкций", не в состоянии влиять вообще ни на что.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
23 июня, 14:19
Военная помощь, сколько бы миллиардов она ни стоила, горит в донбасских степях. Можно, конечно, нанять еще взвод диванных армейских аналитиков, которые объяснят, что Украина "умеет в хитрый военный план и в стратегические резервы", но даже самая тупая и индоктринированная русофобской пропагандой телеаудитория уже устала от их речей.
Не получилось ничего. Ни единый пункт плана не выполнен. Да и выбор Макрона как возможного парламентера для участия в БРИКС — еще один просчет. Кто в здравом уме и трезвой памяти допустит до конфиденциальных бесед политика, который немедленно сливает их содержание прессе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным
22 июня, 09:18
Но и на этом список ошибок не закончен. Как Салливан и Нуланд намерены разговаривать с Китаем в рамках копенгагенской встречи, если их прямой начальник назвал руководителя КНР "диктатором", а подопечная этого дуэта — Украина — внесла китайский автоконцерн Geely в список "международных спонсоров агрессии" на том основании, что предприятие платит налоги в российский бюджет?
Факты и цифры — упрямая материя, сражаться с ними — заранее обрекать себя на поражение. Спровоцированный США и его сателлитами геополитический кризис вызывает усталость у самих устроителей.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине
22 июня, 18:04
Обращать внимание на воинственные заявления — даром терять время. Очевидно, что чем сильнее и глубже будет захлебываться разрекламированное контрнаступление, тем больше мы увидим странной — если не сказать шизофренической — дипломатической активности. А там, где происходит раздвоение, растроение и далее по списку личностей, те, кто еще сохранил остатки мозгов, обычно выбрасывают белый флаг. И его мы можем увидеть гораздо раньше, чем предполагаем.
 
АналитикаРоссияФранцияУкраинаКитайЭммануэль МакронВиктория НуландВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала