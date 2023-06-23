https://ria.ru/20230623/makron-1879940410.html

Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину

Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину - РИА Новости, 23.06.2023

Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:29

2023-06-23T10:29

2023-06-23T12:07

в мире

россия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет. "Конечно, я возьму трубку", — ответил политик на вопрос, выйдет ли он на контакт, если российский коллега захочет разговора.Комментируя возможность инициативы с французской стороны, Макрон заявил, что в настоящий момент у него "нет причин звонить" Путину.По его словам, диалог с Москвой возможен только после окончания военных действий на Украине. Макрон выразил надежду, что придет время переговоров на условиях Киева, добавив, что Франция готова выступить посредником. "Если он позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником", — сказал французский президент.Несколько дней назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона о необходимости сохранять каналы общения, российский президент готов к любым контактам для урегулирования ситуации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230601/makron-1875514004.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html

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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон