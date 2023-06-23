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Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину - РИА Новости, 23.06.2023
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10:29 23.06.2023 (обновлено: 12:07 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/makron-1879940410.html
Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину
Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину - РИА Новости, 23.06.2023
Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:29
2023-06-23T12:07
в мире
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет. &quot;Конечно, я возьму трубку&quot;, — ответил политик на вопрос, выйдет ли он на контакт, если российский коллега захочет разговора.Комментируя возможность инициативы с французской стороны, Макрон заявил, что в настоящий момент у него "нет причин звонить" Путину.По его словам, диалог с Москвой возможен только после окончания военных действий на Украине. Макрон выразил надежду, что придет время переговоров на условиях Киева, добавив, что Франция готова выступить посредником. "Если он позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником", — сказал французский президент.Несколько дней назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона о необходимости сохранять каналы общения, российский президент готов к любым контактам для урегулирования ситуации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230601/makron-1875514004.html
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html
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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что не будет сам звонить Путину

Президент Франции Макрон заявил, что примет звонок от Путина, но сам звонить ему не будет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo, что возьмет трубку, если ему позвонит президент России Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет.
«

"Конечно, я возьму трубку", — ответил политик на вопрос, выйдет ли он на контакт, если российский коллега захочет разговора.

Комментируя возможность инициативы с французской стороны, Макрон заявил, что в настоящий момент у него "нет причин звонить" Путину.
По его словам, диалог с Москвой возможен только после окончания военных действий на Украине. Макрон выразил надежду, что придет время переговоров на условиях Киева, добавив, что Франция готова выступить посредником.
"Если он позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником", — сказал французский президент.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Все в руках Путина". Макрона поставили на место после слов об Украине
1 июня, 13:07
Несколько дней назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона о необходимости сохранять каналы общения, российский президент готов к любым контактам для урегулирования ситуации на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
"Подмигнул Путину". В США заметили деталь на встрече Макрона и Зеленского
16 мая, 11:14
 
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