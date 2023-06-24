https://ria.ru/20230624/molodezh-1879753580.html

День молодежи России

День молодежи России - РИА Новости, 24.06.2023

День молодежи России

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2023 году этот день... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:05

2023-06-24T02:05

2023-06-24T02:05

справки

россия

ссср

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День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2023 году этот день выпадает на 24 июня.По ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня. В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Востребованы ее знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения. В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По данным Росстата на 1 января 2022 года (без учета переписи населения 2021 года), численность россиян в возрасте с 14 по 35 лет составила 38,321 миллиона человек.Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей. В этой связи в настоящее время реализуются Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением правительства РФ в ноябре 2014 года. Главным итогом их исполнения должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности во все сферы жизни. В декабре 2021 года правительством РФ утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности, запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве. В январе 2022 года стартовал двухлетний федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на эффективную самореализацию молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Их цель – равные возможности для каждого, реализация своих талантов и профессиональных потенциалов, воплощение в жизнь бизнес-идей и общественных инициатив. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. За 5 лет работы участниками ее проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов страны и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов и организаций. В России регулярно проводятся различные молодежные конкурсы.Конкурс "Лидеры России" организует АНО "Россия – страна возможностей", он поддерживается крупнейшими компаниями страны и проводится с 2017 года. Это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав привилегированного сообщества лучших управленцев страны. В числе результатов конкурса – свыше 14 тысяч полуфиналистов, 419 победителей, более 420 назначений. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления. С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в развитии регионов, городов и сел. Федеральное агентство Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов. С 2017 года по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны проводится образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. В 2022/23 году прошел шестой сезон олимпиады. Участники попробовали свои силы в одном или сразу нескольких из 73 направлений – от журналистики до искусственного интеллекта. Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах. Важная часть работы с молодежью реализуется через проведение разнообразных форумов.На платформе Росмолодежи проходят форумы "Территория смыслов", "Таврида", "ШУМ", "Машук", "Экосистема" и др. Они объединяют 50 тысяч очных, 300 тысяч онлайн-участников из 24 регионов страны. Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср