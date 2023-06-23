https://ria.ru/20230623/vosstanovlenie-1879866489.html

Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое

Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое - РИА Новости, 23.06.2023

Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое

Энтони Блинкен, американский госсекретарь, дед которого в свое время эмигрировал в США из Киева, объявил, что России "в конечном счете придется заплатить за... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:02

аналитика

россия

украина

сша

энтони блинкен

анатолий антонов

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вооруженные силы украины

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Энтони Блинкен, американский госсекретарь, дед которого в свое время эмигрировал в США из Киева, объявил, что России "в конечном счете придется заплатить за восстановление Украины".Блинкен, очевидно, давно потерял связь со своей исторической родиной и забыл, что буквально все на этой территории — включая его родной Киев — было создано Россией, а затем Советским Союзом.В XIX веке русские "оккупанты" как не в себя строили на этих землях дома, порты и заводы, храмы, театры и университеты. Давали образование, обеспечивали медициной, сюсюкались с местной интеллигенцией — от Тараса Шевченко до Леси Украинки.В XX веке советские "колонизаторы" продолжили угнетать местное население в том же духе. Подарили ему исконно русские земли Левобережья, потом прибавили к ним территории Западенщины. Внезапно отдали Крым. А еще — создали с нуля энергетику, тяжелую индустрию, легкую промышленность, приобщили местное население к авиастроительству и космическим технологиям. С шиком и размахом отстроили города после Великой Отечественной. Обеспечили метрополитеном: если у Блинкена остались родственники в Киеве, могут кататься на здоровье, нам не жалко.В 1991 году мы безропотно сказали "остаточно прощевай" всему этому великолепию, созданному руками наших предков. Украина отчалила из СССР, словно богатая невеста, а Россия взвалила на себя все советские долги.Украинского богатства хватило аж на тридцать лет разграбления страны. За это время там нещадно эксплуатировали советское наследство и не строили ровно ничего — таково было условие вхождения в Европу, конкуренты там были не нужны.До чего Украина доводила свои земли, хорошо видно на примере Крыма. К 2014 году там была буквально разруха: убитые дороги, разваливающиеся здания, полуразрушенная "коммуналка" — руины, одним словом.Но западным хозяевам Киева этого было мало. Бывшую УССР требовалось превратить в полностью выжженную землю. Последние полтора года этим с успехом занимаются ВСУ. Они вели боевые действия в городах, нещадно обстреливали атомные электростанции, мосты, дороги, словно нарочно стараясь разрушить все, что было создано здесь нашими предками.Уничтожение Каховской ГЭС — шедевра советской цивилизации — стало закономерным итогом этого ада. На очереди, как нетрудно догадаться, другое чудо прогресса: Запорожская АЭС.Процесс уничтожения Украины шел под чутким надзором западных кураторов. Теперь эти кураторы подбили бабки и поняли неприятную вещь. Лендлиз не удался. Никакие военные цели достигнуты не были — ну если изначально не было целью потерять больше пятой части украинской территории. Миллиарды, вкачанные в вооружение Незалежной, она вернуть физически не может. Ну и кто заплатит за весь банкет? Блинкену почему-то кажется, что это будет Россия.Устами Зеленского подобные идеи доносятся в мировое инфополе. От Америки не отстает и старушка Европа: там суетливо решают, что делать с украденными у нас сотнями миллиардов евро. Их очень хотелось бы стибрить окончательно, но в таком случае другие страны побоятся сотрудничать с ЕС, а евро полетит в тартарары. Поэтому там пытаются украсть наши деньги на "восстановление Украины" — авось прокатит.Получается, что сначала мы Украину построили, потом украинцы ее разрушили, а теперь нам надо ее восстанавливать — под веселый смех граждан Незалежной. Вот такая вот загогулина, как сказал бы тут президент Ельцин.Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание Блинкена и К° на то, что "именно США в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине", так что и "восстанавливать страну должны именно они"."Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? — добавил Антонов. — Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?"Апелляции к морали американцы, конечно, просто не поймут. Другое дело — конкретные иски к вашингтонскому режиму. За последние тридцать лет эти ребята стерли в пыль несколько суверенных государств, причинили немыслимые страдания миллионам людей, уничтожили экономику Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии. Долго еще эти преступления будут оставаться неотомщенными?Давно пора государствам, ставшим жертвами американской агрессии, объединяться и потребовать от США честных компенсаций за гибель своих граждан, за убитые производства и бизнесы, за разрушения городов и муки людей. Должны уже наконец и американцы платить и каяться. По части Украины нужно требовать компенсаций и от Евросоюза: эти господа столько сделали для разрушения Незалежной, справедливо будет, если они ее и восстановят. ...А прекрасные русские города Мариуполь и Бердянск Россия восстанавливает уже сегодня. Будут там и парки, и набережные, и сияющие новостройки, и кафе с веганским латте для местных хипстеров — все как мы привыкли, все по красоте. Наш святой долг — сделать из наших пограничных земель такую витрину России, чтобы лимитрофное население в очереди к нам выстраивалось на границах. Дойдем до Киева — отстроим и Киев. Блинкен приедет, будет гулять и удивляться.Но вваливать наши трудовые деньги в восстановление "анти-России" — это уже ни в какие ворота. "Хрен вам", как выразился по другому поводу президент Путин.

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аналитика, россия, украина, сша, энтони блинкен, анатолий антонов, тарас шевченко, вооруженные силы украины, запорожская аэс, евросоюз