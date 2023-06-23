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Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое - РИА Новости, 23.06.2023
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08:00 23.06.2023 (обновлено: 08:02 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/vosstanovlenie-1879866489.html
Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое
Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое - РИА Новости, 23.06.2023
Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое
Энтони Блинкен, американский госсекретарь, дед которого в свое время эмигрировал в США из Киева, объявил, что России "в конечном счете придется заплатить за... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:00
2023-06-23T08:02
аналитика
россия
украина
сша
энтони блинкен
анатолий антонов
тарас шевченко
вооруженные силы украины
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Энтони Блинкен, американский госсекретарь, дед которого в свое время эмигрировал в США из Киева, объявил, что России "в конечном счете придется заплатить за восстановление Украины".Блинкен, очевидно, давно потерял связь со своей исторической родиной и забыл, что буквально все на этой территории — включая его родной Киев — было создано Россией, а затем Советским Союзом.В XIX веке русские "оккупанты" как не в себя строили на этих землях дома, порты и заводы, храмы, театры и университеты. Давали образование, обеспечивали медициной, сюсюкались с местной интеллигенцией — от Тараса Шевченко до Леси Украинки.В XX веке советские "колонизаторы" продолжили угнетать местное население в том же духе. Подарили ему исконно русские земли Левобережья, потом прибавили к ним территории Западенщины. Внезапно отдали Крым. А еще — создали с нуля энергетику, тяжелую индустрию, легкую промышленность, приобщили местное население к авиастроительству и космическим технологиям. С шиком и размахом отстроили города после Великой Отечественной. Обеспечили метрополитеном: если у Блинкена остались родственники в Киеве, могут кататься на здоровье, нам не жалко.В 1991 году мы безропотно сказали "остаточно прощевай" всему этому великолепию, созданному руками наших предков. Украина отчалила из СССР, словно богатая невеста, а Россия взвалила на себя все советские долги.Украинского богатства хватило аж на тридцать лет разграбления страны. За это время там нещадно эксплуатировали советское наследство и не строили ровно ничего — таково было условие вхождения в Европу, конкуренты там были не нужны.До чего Украина доводила свои земли, хорошо видно на примере Крыма. К 2014 году там была буквально разруха: убитые дороги, разваливающиеся здания, полуразрушенная "коммуналка" — руины, одним словом.Но западным хозяевам Киева этого было мало. Бывшую УССР требовалось превратить в полностью выжженную землю. Последние полтора года этим с успехом занимаются ВСУ. Они вели боевые действия в городах, нещадно обстреливали атомные электростанции, мосты, дороги, словно нарочно стараясь разрушить все, что было создано здесь нашими предками.Уничтожение Каховской ГЭС — шедевра советской цивилизации — стало закономерным итогом этого ада. На очереди, как нетрудно догадаться, другое чудо прогресса: Запорожская АЭС.Процесс уничтожения Украины шел под чутким надзором западных кураторов. Теперь эти кураторы подбили бабки и поняли неприятную вещь. Лендлиз не удался. Никакие военные цели достигнуты не были — ну если изначально не было целью потерять больше пятой части украинской территории. Миллиарды, вкачанные в вооружение Незалежной, она вернуть физически не может. Ну и кто заплатит за весь банкет? Блинкену почему-то кажется, что это будет Россия.Устами Зеленского подобные идеи доносятся в мировое инфополе. От Америки не отстает и старушка Европа: там суетливо решают, что делать с украденными у нас сотнями миллиардов евро. Их очень хотелось бы стибрить окончательно, но в таком случае другие страны побоятся сотрудничать с ЕС, а евро полетит в тартарары. Поэтому там пытаются украсть наши деньги на "восстановление Украины" — авось прокатит.Получается, что сначала мы Украину построили, потом украинцы ее разрушили, а теперь нам надо ее восстанавливать — под веселый смех граждан Незалежной. Вот такая вот загогулина, как сказал бы тут президент Ельцин.Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание Блинкена и К° на то, что "именно США в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине", так что и "восстанавливать страну должны именно они"."Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? — добавил Антонов. — Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?"Апелляции к морали американцы, конечно, просто не поймут. Другое дело — конкретные иски к вашингтонскому режиму. За последние тридцать лет эти ребята стерли в пыль несколько суверенных государств, причинили немыслимые страдания миллионам людей, уничтожили экономику Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии. Долго еще эти преступления будут оставаться неотомщенными?Давно пора государствам, ставшим жертвами американской агрессии, объединяться и потребовать от США честных компенсаций за гибель своих граждан, за убитые производства и бизнесы, за разрушения городов и муки людей. Должны уже наконец и американцы платить и каяться. По части Украины нужно требовать компенсаций и от Евросоюза: эти господа столько сделали для разрушения Незалежной, справедливо будет, если они ее и восстановят. ...А прекрасные русские города Мариуполь и Бердянск Россия восстанавливает уже сегодня. Будут там и парки, и набережные, и сияющие новостройки, и кафе с веганским латте для местных хипстеров — все как мы привыкли, все по красоте. Наш святой долг — сделать из наших пограничных земель такую витрину России, чтобы лимитрофное население в очереди к нам выстраивалось на границах. Дойдем до Киева — отстроим и Киев. Блинкен приедет, будет гулять и удивляться.Но вваливать наши трудовые деньги в восстановление "анти-России" — это уже ни в какие ворота. "Хрен вам", как выразился по другому поводу президент Путин.
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аналитика, россия, украина, сша, энтони блинкен, анатолий антонов, тарас шевченко, вооруженные силы украины, запорожская аэс, евросоюз
Аналитика, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Анатолий Антонов, Тарас Шевченко, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Евросоюз

Кто заплатит за восстановление Украины: Россия всегда платит за свое

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Энтони Блинкен, американский госсекретарь, дед которого в свое время эмигрировал в США из Киева, объявил, что России "в конечном счете придется заплатить за восстановление Украины".
Блинкен, очевидно, давно потерял связь со своей исторической родиной и забыл, что буквально все на этой территории — включая его родной Киев — было создано Россией, а затем Советским Союзом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
ЕС прорабатывает использование российских активов для помощи Украине
Вчера, 10:34
В XIX веке русские "оккупанты" как не в себя строили на этих землях дома, порты и заводы, храмы, театры и университеты. Давали образование, обеспечивали медициной, сюсюкались с местной интеллигенцией — от Тараса Шевченко до Леси Украинки.
В XX веке советские "колонизаторы" продолжили угнетать местное население в том же духе. Подарили ему исконно русские земли Левобережья, потом прибавили к ним территории Западенщины. Внезапно отдали Крым. А еще — создали с нуля энергетику, тяжелую индустрию, легкую промышленность, приобщили местное население к авиастроительству и космическим технологиям. С шиком и размахом отстроили города после Великой Отечественной. Обеспечили метрополитеном: если у Блинкена остались родственники в Киеве, могут кататься на здоровье, нам не жалко.
Консульский замок Судакской генуэзской крепости. 1971 год - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году
20 июня, 13:59
В 1991 году мы безропотно сказали "остаточно прощевай" всему этому великолепию, созданному руками наших предков. Украина отчалила из СССР, словно богатая невеста, а Россия взвалила на себя все советские долги.
Украинского богатства хватило аж на тридцать лет разграбления страны. За это время там нещадно эксплуатировали советское наследство и не строили ровно ничего — таково было условие вхождения в Европу, конкуренты там были не нужны.
До чего Украина доводила свои земли, хорошо видно на примере Крыма. К 2014 году там была буквально разруха: убитые дороги, разваливающиеся здания, полуразрушенная "коммуналка" — руины, одним словом.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Антонов предложил США оплатить восстановление Украины
Вчера, 04:02
Но западным хозяевам Киева этого было мало. Бывшую УССР требовалось превратить в полностью выжженную землю. Последние полтора года этим с успехом занимаются ВСУ. Они вели боевые действия в городах, нещадно обстреливали атомные электростанции, мосты, дороги, словно нарочно стараясь разрушить все, что было создано здесь нашими предками.
Уничтожение Каховской ГЭС — шедевра советской цивилизации — стало закономерным итогом этого ада. На очереди, как нетрудно догадаться, другое чудо прогресса: Запорожская АЭС.
Местная жительница на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Херсонской области назвали позицию США по Каховской ГЭС ересью
20 июня, 09:22
Процесс уничтожения Украины шел под чутким надзором западных кураторов. Теперь эти кураторы подбили бабки и поняли неприятную вещь. Лендлиз не удался. Никакие военные цели достигнуты не были — ну если изначально не было целью потерять больше пятой части украинской территории. Миллиарды, вкачанные в вооружение Незалежной, она вернуть физически не может. Ну и кто заплатит за весь банкет? Блинкену почему-то кажется, что это будет Россия.
Устами Зеленского подобные идеи доносятся в мировое инфополе. От Америки не отстает и старушка Европа: там суетливо решают, что делать с украденными у нас сотнями миллиардов евро. Их очень хотелось бы стибрить окончательно, но в таком случае другие страны побоятся сотрудничать с ЕС, а евро полетит в тартарары. Поэтому там пытаются украсть наши деньги на "восстановление Украины" — авось прокатит.
Получается, что сначала мы Украину построили, потом украинцы ее разрушили, а теперь нам надо ее восстанавливать — под веселый смех граждан Незалежной. Вот такая вот загогулина, как сказал бы тут президент Ельцин.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России
19 июня, 01:27
Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание Блинкена и К° на то, что "именно США в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине", так что и "восстанавливать страну должны именно они".
"Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? — добавил Антонов. — Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?"
Апелляции к морали американцы, конечно, просто не поймут. Другое дело — конкретные иски к вашингтонскому режиму. За последние тридцать лет эти ребята стерли в пыль несколько суверенных государств, причинили немыслимые страдания миллионам людей, уничтожили экономику Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии. Долго еще эти преступления будут оставаться неотомщенными?
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
СМИ узнали о риске для евро при использовании замороженных активов России
17 июня, 13:06
Давно пора государствам, ставшим жертвами американской агрессии, объединяться и потребовать от США честных компенсаций за гибель своих граждан, за убитые производства и бизнесы, за разрушения городов и муки людей. Должны уже наконец и американцы платить и каяться. По части Украины нужно требовать компенсаций и от Евросоюза: эти господа столько сделали для разрушения Незалежной, справедливо будет, если они ее и восстановят.

...А прекрасные русские города Мариуполь и Бердянск Россия восстанавливает уже сегодня. Будут там и парки, и набережные, и сияющие новостройки, и кафе с веганским латте для местных хипстеров — все как мы привыкли, все по красоте. Наш святой долг — сделать из наших пограничных земель такую витрину России, чтобы лимитрофное население в очереди к нам выстраивалось на границах. Дойдем до Киева — отстроим и Киев. Блинкен приедет, будет гулять и удивляться.
Но вваливать наши трудовые деньги в восстановление "анти-России" — это уже ни в какие ворота. "Хрен вам", как выразился по другому поводу президент Путин.
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Пушилин рассказал, когда разработают план восстановления Артемовска
15 июня, 19:30
 
АналитикаРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенАнатолий АнтоновТарас ШевченкоВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЕвросоюз
 
 
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