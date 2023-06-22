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Антонов предложил США оплатить восстановление Украины - РИА Новости, 22.06.2023
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04:02 22.06.2023 (обновлено: 05:48 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vosstanovlenie-1879700083.html
Антонов предложил США оплатить восстановление Украины
Антонов предложил США оплатить восстановление Украины - РИА Новости, 22.06.2023
Антонов предложил США оплатить восстановление Украины
США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:02
2023-06-22T05:48
украина
в мире
сша
россия
анатолий антонов
пентагон
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как отметил дипломат, "украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ РФ, по превращению Украины в "антиРоссию". Он подчеркнул, что сейчас США разжигают противостояние, "накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы"."Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления? Особенно поражает легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных. Пентагон может позволить себе "переоценить" стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов", - подчеркнул Антонов.По его словам, на фоне беспрецедентных средств, направляемых на закупку вооружений для киевского режима, без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии."На планете есть места, где люди гибнут от голода. В то же время в Соединенных Штатах считают более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны из-за де-факто участия Запада в конфликте", - заявил он.
https://ria.ru/20230614/antonov-1877930012.html
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украина, в мире, сша, россия, анатолий антонов, пентагон
Украина, В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, Пентагон
Антонов предложил США оплатить восстановление Украины

Посол России в Вашингтоне Антонов: США должны платить за восстановление Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как отметил дипломат, "украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ РФ, по превращению Украины в "антиРоссию". Он подчеркнул, что сейчас США разжигают противостояние, "накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы".
"Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления? Особенно поражает легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных. Пентагон может позволить себе "переоценить" стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов", - подчеркнул Антонов.
По его словам, на фоне беспрецедентных средств, направляемых на закупку вооружений для киевского режима, без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии.
"На планете есть места, где люди гибнут от голода. В то же время в Соединенных Штатах считают более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны из-за де-факто участия Запада в конфликте", - заявил он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
США все глубже втягиваются в украинский конфликт, заявил посол Антонов
14 июня, 04:25
 
УкраинаВ миреСШАРоссияАнатолий АнтоновПентагон
 
 
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