Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/uchebniki-1879911967.html
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории
История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:26
2023-06-23T08:26
россия
сергей кравцов
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир мединский
анатолий торкунов
российская академия наук
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6a8c4f89fb3f5837e41c69283cac0a1a.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других странах, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов."Причем мы делаем сопоставление всеобщей истории, мировой истории с историей России. Мы не можем изучать историю России в отрыве от мировой истории. Это впервые сделано, чтобы ребята тоже понимали те процессы, которые шли и в других странах, и гордились теми фактами и теми результатами, в том числе, из нашей истории, и понимали, в целом, процессы", - сказал Кравцов.Кравцов напомнил, что ученик для основной школы будет готов в течение следующего учебного года.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230622/uchebniki-1879703625.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_120:0:1895:1331_1920x0_80_0_0_a714789b6a234d65051913f493d8e4c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир мединский, анатолий торкунов, российская академия наук, мгимо, общество
Россия, Сергей Кравцов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Российская академия наук, МГИМО, Общество
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории

Кравцов заявил, что история России в новых учебниках сопоставляется с мировой

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других странах, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Причем мы делаем сопоставление всеобщей истории, мировой истории с историей России. Мы не можем изучать историю России в отрыве от мировой истории. Это впервые сделано, чтобы ребята тоже понимали те процессы, которые шли и в других странах, и гордились теми фактами и теми результатами, в том числе, из нашей истории, и понимали, в целом, процессы", - сказал Кравцов.
Кравцов напомнил, что ученик для основной школы будет готов в течение следующего учебного года.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
Учебники - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Сахалин обеспечил учебниками 28 школ донецкого Шахтерска
Вчера, 05:41
 
РоссияСергей КравцовДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир МединскийАнатолий ТоркуновРоссийская академия наукМГИМООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала