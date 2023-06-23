https://ria.ru/20230623/uchebniki-1879911967.html

Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории

Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории

История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:26

2023-06-23T08:26

2023-06-23T08:26

россия

сергей кравцов

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир мединский

анатолий торкунов

российская академия наук

мгимо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6a8c4f89fb3f5837e41c69283cac0a1a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других странах, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов."Причем мы делаем сопоставление всеобщей истории, мировой истории с историей России. Мы не можем изучать историю России в отрыве от мировой истории. Это впервые сделано, чтобы ребята тоже понимали те процессы, которые шли и в других странах, и гордились теми фактами и теми результатами, в том числе, из нашей истории, и понимали, в целом, процессы", - сказал Кравцов.Кравцов напомнил, что ученик для основной школы будет готов в течение следующего учебного года.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230622/uchebniki-1879703625.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир мединский, анатолий торкунов, российская академия наук, мгимо, общество