https://ria.ru/20230623/uchebniki-1879911967.html
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории
История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:26
2023-06-23T08:26
2023-06-23T08:26
россия
сергей кравцов
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир мединский
анатолий торкунов
российская академия наук
мгимо
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. История России в новых учебниках сопоставляется с мировой, это сделано впервые для того, чтобы школьники понимали процессы, которые происходили в других странах, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов."Причем мы делаем сопоставление всеобщей истории, мировой истории с историей России. Мы не можем изучать историю России в отрыве от мировой истории. Это впервые сделано, чтобы ребята тоже понимали те процессы, которые шли и в других странах, и гордились теми фактами и теми результатами, в том числе, из нашей истории, и понимали, в целом, процессы", - сказал Кравцов.Кравцов напомнил, что ученик для основной школы будет готов в течение следующего учебного года.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230622/uchebniki-1879703625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей кравцов, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир мединский, анатолий торкунов, российская академия наук, мгимо, общество
Россия, Сергей Кравцов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Российская академия наук, МГИМО, Общество
Кравцов рассказал об особенности новых учебников истории
Кравцов заявил, что история России в новых учебниках сопоставляется с мировой