https://ria.ru/20230623/uchebnik-1879942339.html
Кравцов рассказал о процессе создания нового учебника истории
Кравцов рассказал о процессе создания нового учебника истории - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал о процессе создания нового учебника истории
Процесс создания нового учебника истории шел непросто, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:35
2023-06-23T10:35
2023-06-23T12:11
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сергей кравцов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Процесс создания нового учебника истории шел непросто, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Поэтому изучение фактов, изучение истории, конечно, очень важно, в том числе, для понимания процессов и, в том числе, сегодняшнего дня. Непросто у нас, честно скажу, шел этот процесс", - сказал Кравцов. Говоря о возможности создания единых учебников по другим предметам, министр добавил, что по этим предметам были отобраны лучшие учебники, в том числе, естественно-научного цикла, которые были и в советское время и эти учебники были доработаны с учетом современных достижений науки. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>
https://ria.ru/20230623/istoriya-1879911453.html
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о процессе создания нового учебника истории
Министр просвещения Кравцов назвал процесс создания нового учебника истории непростым