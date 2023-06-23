https://ria.ru/20230623/rossiya-1879960531.html

Макрон заявил, что Россия играет невыгодную международному сообществу роль

Макрон заявил, что Россия играет невыгодную международному сообществу роль - РИА Новости, 23.06.2023

Макрон заявил, что Россия играет невыгодную международному сообществу роль

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции Franceinfo обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что страна сегодня играет роль,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:17

2023-06-23T11:17

2023-06-23T11:21

россия

африка

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции Franceinfo обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что страна сегодня играет роль, "невыгодную для международного сообщества". "Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу", - заявил Макрон на полях саммита "по новому финансовому пакту" между странами Севера и Юга в Париже, куда Россия не была приглашена. Саммит, ставящий целью заручиться финансированием развитыми странами более бедных стран в плане борьбы с климатическими изменениями, проходит в Париже 22 и 23 июня. Макрон обвинил Москву в дестабилизации ситуации в африканских странах. "Россия сегодня стоит на пути к тому, чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке, ведя империалистическую войну с соседней Украиной. Это также страна, дестабилизирующая Африку с помощью наемной армии", - сказал он, упомянув о ЦАР. Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москва добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения. На фоне конфликта на Украине Запад продолжает втягивать Киев в НАТО и накачивать его оружием, на что в Москве не раз заявляли, что страны альянса "играют с огнем". Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет. В РФ заявляли также, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230619/finlyandiya-1879203251.html

https://ria.ru/20230616/afrika-1878550765.html

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

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россия, африка, эммануэль макрон, в мире