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Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом

Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом - РИА Новости, 23.06.2023

Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом

Когда-то Майкла Макфола считали одним из авторов идеи перезагрузки отношений США и России при Бараке Обаме. Сейчас эти события помнят разве что благодаря мему с РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:02

аналитика

майкл макфол

барак обама

ли хуэй

f-16

киев

сша

россия

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Когда-то Майкла Макфола считали одним из авторов идеи перезагрузки отношений США и России при Бараке Обаме. Сейчас эти события помнят разве что благодаря мему с кнопкой, ставшему пророчеством, а сам бывший посол в Москве транслирует яростно-антироссийские идеи.Одна из последних: четыре шага, которые должен сделать Вашингтон для поддержки Киева, чтобы подкрепить военный контрнаступ дипломатическим. Судя по тому, что предлагает Макфол, на этом поприще Запад и Украина едва ли смогут добиться более ощутимых успехов, чем на поле боя.Прежде всего, экс-посол предлагает назначить спецпредставителя по мирным переговорам, который бы занимался тем же, что делает китайский дипломат Ли Хуэй, но в интересах Вашингтона. "Как бы то ни было, Китай не является здесь незаинтересованной стороной", — утверждает Макфол, объясняя это тесными связями с Москвой. То ли дело США — сама нейтральность. Плевать, что с февраля прошлого года Вашингтон выделил в помощь Киеву 130 миллиардов долларов. И конечно, совершенно неважно, что 60 процентов от этих расходов кормят американский же ВПК и его лоббистов.При этом Макфол предлагает активизировать дипломатическую деятельность в странах, которые не осудили действия России, например в Саудовской Аравии. Думается, Байден после прошлогодних унижений от Мухаммада бин Салмана оценит эту идею по достоинству.Во вторую очередь, по мнению бывшего посла, нужно назначить специального координатора по восстановлению Украины. И первой его задачей, конечно же, должна стать передача арестованных российских активов Киеву. Старый добрый грабеж всегда был неплох, но именно с такого и начинается недоверие к США как мировому финансовому центру. Да и идея сама по себе отнюдь не нова, вот только за полтора года никто почему-то не нашел арестованные активы.Третий пункт — назначить де-факто посла в российскую диаспору. Макфол просто не мог проигнорировать своих старых друзей, которые пытались "шатать кровавый режим" на американские деньги, еще когда оставались в России. Теперь же времена не те: лавры главных борцов с путинской тиранией стяжают украинцы, а российская политическая эмиграция за полтора года так и не определилась, кто они — "хорошие русские". И все ли, кто уехал, хорошие. И все ли хорошие уехали.И пока они предаются этой бесполезной, с точки зрения Запада, но неизбежной для интеллигента рефлексии, украинские власти торгуют куда более простой, оттого и более понятной идеей: достаточно просто "нэнавыдиты русню", а остальное приложится. Как показывает практика, вторая экономическая модель проявляет себя куда более успешно. А для россиян на Западе уже чертят планы лагерей для интернированных.Так что эта идея Макфола — слабая попытка сохранить лицо Запада при уже проступившей русофобской гримасе. Слабая и все менее необходимая. Оттого ее и высказывает экс-посол, а косвенно оппонирует ему целый президент страны-сателлита.Четвертое предложение вообще выглядит как попытка придать статье в Washington Post объема. Дипломат утверждает, что нужно назначить нового координатора по санкциям, поскольку старый — Джеймс О’Брайен — переходит на должность помощника госсекретаря по Евразии. Без ценных советов Макфола в кабинете Байдена, конечно, не додумались бы выбрать нового смотрящего за пакетом с пакетами.Но рекомендациями в дипломатической сфере бывший дипломат решил не ограничиваться. В еще одном своем выступлении он заявил, что чем дольше длятся боевые действия, тем больше западного оружия получит Киев. "Сегодня нет F-16, а через год будут. Сегодня нет Abrams, а через год они будут. И я надеюсь, что через год будет ATACMS", — сказал он.Поразительно, как карго-культ с паствы перекинулся на пастыря. Макфол сам уже верит, что есть чудо-оружие, которое способно радикально изменить положение на фронте. Конечно, ничего из перечисленного им нельзя сбрасывать со счетов — это действительно грозная техника. Но динамика конфликта такова, что чем дольше он продолжается, тем быстрее российские войска адаптируются к новым поставкам Киеву. Когда-то украинские СМИ боготворили "Байрактары", но их время ушло. Потом в украинских городах начали называть новорожденных Джавелинами и Хаймарсами, но этот период продлился недолго. Совсем недавно в Киеве ждали прорыва украшенных балкенкройцами "Леопардов" к Крыму и Азовскому морю. Но сейчас они горят в запорожских степях.И едва ли Запад может сейчас предложить Украине что-то, на что Россия не сможет найти ответ. Где бы то ни было — на дипломатическом поприще или на поле боя.

https://ria.ru/20230622/peregovory-1879694667.html

https://ria.ru/20230613/pomosch-1877896648.html

https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

https://ria.ru/20230616/zapad-1878766415.html

https://ria.ru/20230621/oruzhie-1879681631.html

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сша

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, майкл макфол, барак обама, ли хуэй, f-16, киев, сша, россия, русофобия