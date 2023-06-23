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Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 23.06.2023 (обновлено: 08:02 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/marshrut-1879874322.html
Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом
Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом - РИА Новости, 23.06.2023
Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом
Когда-то Майкла Макфола считали одним из авторов идеи перезагрузки отношений США и России при Бараке Обаме. Сейчас эти события помнят разве что благодаря мему с РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:00
2023-06-23T08:02
аналитика
майкл макфол
барак обама
ли хуэй
f-16
киев
сша
россия
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Когда-то Майкла Макфола считали одним из авторов идеи перезагрузки отношений США и России при Бараке Обаме. Сейчас эти события помнят разве что благодаря мему с кнопкой, ставшему пророчеством, а сам бывший посол в Москве транслирует яростно-антироссийские идеи.Одна из последних: четыре шага, которые должен сделать Вашингтон для поддержки Киева, чтобы подкрепить военный контрнаступ дипломатическим. Судя по тому, что предлагает Макфол, на этом поприще Запад и Украина едва ли смогут добиться более ощутимых успехов, чем на поле боя.Прежде всего, экс-посол предлагает назначить спецпредставителя по мирным переговорам, который бы занимался тем же, что делает китайский дипломат Ли Хуэй, но в интересах Вашингтона. "Как бы то ни было, Китай не является здесь незаинтересованной стороной", — утверждает Макфол, объясняя это тесными связями с Москвой. То ли дело США — сама нейтральность. Плевать, что с февраля прошлого года Вашингтон выделил в помощь Киеву 130 миллиардов долларов. И конечно, совершенно неважно, что 60 процентов от этих расходов кормят американский же ВПК и его лоббистов.При этом Макфол предлагает активизировать дипломатическую деятельность в странах, которые не осудили действия России, например в Саудовской Аравии. Думается, Байден после прошлогодних унижений от Мухаммада бин Салмана оценит эту идею по достоинству.Во вторую очередь, по мнению бывшего посла, нужно назначить специального координатора по восстановлению Украины. И первой его задачей, конечно же, должна стать передача арестованных российских активов Киеву. Старый добрый грабеж всегда был неплох, но именно с такого и начинается недоверие к США как мировому финансовому центру. Да и идея сама по себе отнюдь не нова, вот только за полтора года никто почему-то не нашел арестованные активы.Третий пункт — назначить де-факто посла в российскую диаспору. Макфол просто не мог проигнорировать своих старых друзей, которые пытались "шатать кровавый режим" на американские деньги, еще когда оставались в России. Теперь же времена не те: лавры главных борцов с путинской тиранией стяжают украинцы, а российская политическая эмиграция за полтора года так и не определилась, кто они — "хорошие русские". И все ли, кто уехал, хорошие. И все ли хорошие уехали.И пока они предаются этой бесполезной, с точки зрения Запада, но неизбежной для интеллигента рефлексии, украинские власти торгуют куда более простой, оттого и более понятной идеей: достаточно просто "нэнавыдиты русню", а остальное приложится. Как показывает практика, вторая экономическая модель проявляет себя куда более успешно. А для россиян на Западе уже чертят планы лагерей для интернированных.Так что эта идея Макфола — слабая попытка сохранить лицо Запада при уже проступившей русофобской гримасе. Слабая и все менее необходимая. Оттого ее и высказывает экс-посол, а косвенно оппонирует ему целый президент страны-сателлита.Четвертое предложение вообще выглядит как попытка придать статье в Washington Post объема. Дипломат утверждает, что нужно назначить нового координатора по санкциям, поскольку старый — Джеймс О’Брайен — переходит на должность помощника госсекретаря по Евразии. Без ценных советов Макфола в кабинете Байдена, конечно, не додумались бы выбрать нового смотрящего за пакетом с пакетами.Но рекомендациями в дипломатической сфере бывший дипломат решил не ограничиваться. В еще одном своем выступлении он заявил, что чем дольше длятся боевые действия, тем больше западного оружия получит Киев. "Сегодня нет F-16, а через год будут. Сегодня нет Abrams, а через год они будут. И я надеюсь, что через год будет ATACMS", — сказал он.Поразительно, как карго-культ с паствы перекинулся на пастыря. Макфол сам уже верит, что есть чудо-оружие, которое способно радикально изменить положение на фронте. Конечно, ничего из перечисленного им нельзя сбрасывать со счетов — это действительно грозная техника. Но динамика конфликта такова, что чем дольше он продолжается, тем быстрее российские войска адаптируются к новым поставкам Киеву. Когда-то украинские СМИ боготворили "Байрактары", но их время ушло. Потом в украинских городах начали называть новорожденных Джавелинами и Хаймарсами, но этот период продлился недолго. Совсем недавно в Киеве ждали прорыва украшенных балкенкройцами "Леопардов" к Крыму и Азовскому морю. Но сейчас они горят в запорожских степях.И едва ли Запад может сейчас предложить Украине что-то, на что Россия не сможет найти ответ. Где бы то ни было — на дипломатическом поприще или на поле боя.
https://ria.ru/20230622/peregovory-1879694667.html
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Давид Нармания
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аналитика, майкл макфол, барак обама, ли хуэй, f-16, киев, сша, россия, русофобия
Аналитика, Майкл Макфол, Барак Обама, Ли Хуэй, F-16, Киев, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, русофобия

Четыре шага на три буквы: США определились с маршрутом

© AFP 2023 / YURI KADOBNOVПосол США в России Майкл Макфол
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
Посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Когда-то Майкла Макфола считали одним из авторов идеи перезагрузки отношений США и России при Бараке Обаме. Сейчас эти события помнят разве что благодаря мему с кнопкой, ставшему пророчеством, а сам бывший посол в Москве транслирует яростно-антироссийские идеи.
Одна из последних: четыре шага, которые должен сделать Вашингтон для поддержки Киева, чтобы подкрепить военный контрнаступ дипломатическим. Судя по тому, что предлагает Макфол, на этом поприще Запад и Украина едва ли смогут добиться более ощутимых успехов, чем на поле боя.
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Вчера, 01:19
Прежде всего, экс-посол предлагает назначить спецпредставителя по мирным переговорам, который бы занимался тем же, что делает китайский дипломат Ли Хуэй, но в интересах Вашингтона. "Как бы то ни было, Китай не является здесь незаинтересованной стороной", — утверждает Макфол, объясняя это тесными связями с Москвой. То ли дело США — сама нейтральность. Плевать, что с февраля прошлого года Вашингтон выделил в помощь Киеву 130 миллиардов долларов. И конечно, совершенно неважно, что 60 процентов от этих расходов кормят американский же ВПК и его лоббистов.
При этом Макфол предлагает активизировать дипломатическую деятельность в странах, которые не осудили действия России, например в Саудовской Аравии. Думается, Байден после прошлогодних унижений от Мухаммада бин Салмана оценит эту идею по достоинству.
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13 июня, 19:46
Во вторую очередь, по мнению бывшего посла, нужно назначить специального координатора по восстановлению Украины. И первой его задачей, конечно же, должна стать передача арестованных российских активов Киеву. Старый добрый грабеж всегда был неплох, но именно с такого и начинается недоверие к США как мировому финансовому центру. Да и идея сама по себе отнюдь не нова, вот только за полтора года никто почему-то не нашел арестованные активы.
Третий пункт — назначить де-факто посла в российскую диаспору. Макфол просто не мог проигнорировать своих старых друзей, которые пытались "шатать кровавый режим" на американские деньги, еще когда оставались в России. Теперь же времена не те: лавры главных борцов с путинской тиранией стяжают украинцы, а российская политическая эмиграция за полтора года так и не определилась, кто они — "хорошие русские". И все ли, кто уехал, хорошие. И все ли хорошие уехали.
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И пока они предаются этой бесполезной, с точки зрения Запада, но неизбежной для интеллигента рефлексии, украинские власти торгуют куда более простой, оттого и более понятной идеей: достаточно просто "нэнавыдиты русню", а остальное приложится. Как показывает практика, вторая экономическая модель проявляет себя куда более успешно. А для россиян на Западе уже чертят планы лагерей для интернированных.
Так что эта идея Макфола — слабая попытка сохранить лицо Запада при уже проступившей русофобской гримасе. Слабая и все менее необходимая. Оттого ее и высказывает экс-посол, а косвенно оппонирует ему целый президент страны-сателлита.
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16 июня, 18:45
Четвертое предложение вообще выглядит как попытка придать статье в Washington Post объема. Дипломат утверждает, что нужно назначить нового координатора по санкциям, поскольку старый — Джеймс О’Брайен — переходит на должность помощника госсекретаря по Евразии. Без ценных советов Макфола в кабинете Байдена, конечно, не додумались бы выбрать нового смотрящего за пакетом с пакетами.
Но рекомендациями в дипломатической сфере бывший дипломат решил не ограничиваться. В еще одном своем выступлении он заявил, что чем дольше длятся боевые действия, тем больше западного оружия получит Киев. "Сегодня нет F-16, а через год будут. Сегодня нет Abrams, а через год они будут. И я надеюсь, что через год будет ATACMS", — сказал он.
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Поразительно, как карго-культ с паствы перекинулся на пастыря. Макфол сам уже верит, что есть чудо-оружие, которое способно радикально изменить положение на фронте. Конечно, ничего из перечисленного им нельзя сбрасывать со счетов — это действительно грозная техника. Но динамика конфликта такова, что чем дольше он продолжается, тем быстрее российские войска адаптируются к новым поставкам Киеву. Когда-то украинские СМИ боготворили "Байрактары", но их время ушло. Потом в украинских городах начали называть новорожденных Джавелинами и Хаймарсами, но этот период продлился недолго. Совсем недавно в Киеве ждали прорыва украшенных балкенкройцами "Леопардов" к Крыму и Азовскому морю. Но сейчас они горят в запорожских степях.
И едва ли Запад может сейчас предложить Украине что-то, на что Россия не сможет найти ответ. Где бы то ни было — на дипломатическом поприще или на поле боя.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаМайкл МакфолБарак ОбамаЛи ХуэйF-16КиевСШАРоссиярусофобия
 
 
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