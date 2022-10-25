04:16 25.10.2022 (обновлено: 12:57 25.10.2022)
СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена
WSJ: наследный принц Саудовской Аравии поставил под вопрос умственные способности Байдена
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за допускаемых им оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.
Как информируют собеседники издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц Мухаммед отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.
"Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях", — отмечают источники газеты.
В свою очередь, авторитетный эксперт Эрон Дэвид Миллер, специализирующийся на Ближнем Востоке, заявил газете, что на сегодняшний день между Вашингтоном и Эр-Риядом "практически нет доверия". По мнению аналитика, катализатором роста напряженности в отношениях между двумя некогда близкими партнерами стала личная неприязнь между Байденом и саудовским кронпринцем и эта тенденция, вероятно, будет лишь нарастать.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала смехотворными представленные в статье утверждения. Она также напомнила, что США продолжают проводить пересмотр отношений в Саудовской Аравией и пока Вашингтону нечего объявить о возможных результатах данного процесса.