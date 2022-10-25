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СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена - РИА Новости, 25.10.2022
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СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена
СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за допускаемых им... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T04:16
2022-10-25T12:57
в мире
джо байден
барак обама
дональд трамп
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за допускаемых им оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.Как информируют собеседники издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц Мухаммед отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом."Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях", — отмечают источники газеты.В свою очередь, авторитетный эксперт Эрон Дэвид Миллер, специализирующийся на Ближнем Востоке, заявил газете, что на сегодняшний день между Вашингтоном и Эр-Риядом "практически нет доверия". По мнению аналитика, катализатором роста напряженности в отношениях между двумя некогда близкими партнерами стала личная неприязнь между Байденом и саудовским кронпринцем и эта тенденция, вероятно, будет лишь нарастать.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала смехотворными представленные в статье утверждения. Она также напомнила, что США продолжают проводить пересмотр отношений в Саудовской Аравией и пока Вашингтону нечего объявить о возможных результатах данного процесса.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826417255.html
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в мире, джо байден, барак обама, дональд трамп, саудовская аравия, сша
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, США
04:16 25.10.2022 (обновлено: 12:57 25.10.2022)
 
СМИ: саудовский кронпринц поставил под вопрос ясность ума Байдена

WSJ: наследный принц Саудовской Аравии поставил под вопрос умственные способности Байдена

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за допускаемых им оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.
Как информируют собеседники издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден "не произвел на него впечатления" еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы. Помимо этого, принц Мухаммед отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.
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"Байден отказывался общаться с принцем Мухаммедом более года, и, когда они наконец встретились в Джидде в июле, присутствовавшие при этом саудовские должностные лица почувствовали, что господин Байден не хотел там присутствовать и не был заинтересован в политических дискуссиях", — отмечают источники газеты.
В свою очередь, авторитетный эксперт Эрон Дэвид Миллер, специализирующийся на Ближнем Востоке, заявил газете, что на сегодняшний день между Вашингтоном и Эр-Риядом "практически нет доверия". По мнению аналитика, катализатором роста напряженности в отношениях между двумя некогда близкими партнерами стала личная неприязнь между Байденом и саудовским кронпринцем и эта тенденция, вероятно, будет лишь нарастать.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала смехотворными представленные в статье утверждения. Она также напомнила, что США продолжают проводить пересмотр отношений в Саудовской Аравией и пока Вашингтону нечего объявить о возможных результатах данного процесса.
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В миреДжо БайденБарак ОбамаДональд ТрампСаудовская АравияСША
 
 
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