https://ria.ru/20230623/manzherok-1879981310.html

Греф рассказал, почему туристам надо ехать на горный курорт Манжерок

Греф рассказал, почему туристам надо ехать на горный курорт Манжерок - РИА Новости, 23.06.2023

Греф рассказал, почему туристам надо ехать на горный курорт Манжерок

Глава Сбербанка и член попечительского совета Русского географического общества (РГО) Герман Греф рассказал, чем уникален Горный Алтай во время экскурсии по... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:28

2023-06-23T12:28

2023-06-23T12:29

туризм

новости - туризм

горный алтай

сахалин

россия

герман греф

сбербанк россии

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879915547_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_10b75a68dc0bfb3df4e085412cb57fbb.jpg

МАНЖЕРОК, 23 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка и член попечительского совета Русского географического общества (РГО) Герман Греф рассказал, чем уникален Горный Алтай во время экскурсии по одной из экотроп всесезонного курорта "Манжерок"."Кто побывал здесь, обязательно возвращается. Это место силы, тут потрясающий воздух, энергетика", – говорит Греф. Даже три дня здесь позволяют вернуться домой в другом состоянии. Таких энергетических доноров, по словам эксперта, в стране несколько, но самое сильное – в Горном Алтае. На втором месте - Крым, а Сахалин – на третьем."При строительстве курорта мы стараемся сохранить природное наследие края и традиции алтайского народа – например, поддерживаем культуру – театр, школу горлового пения", – сказал эксперт. Первое, с чего начали, – поставили памятник герою алтайских легенд, которого называют хранителем Большого Алтая – Когудей-Мергену."Здесь деревья растут в немыслимых местах – на скалах, где нет земли, нет комаров, и плохая погода быстро проходит – ветра прогоняют тучи. За счет сухого воздуха легко переносятся температуры ниже 20 градусов", – рассказывает Греф.Под ногами – целая аптека. "На Алтае более двух тысяч растений, 200 из них – эндемики или краснокнижные", – подчеркивает Греф.В регионе можно встретить алтайского снежного барса - ирбиса. В РФ обитают 70 особей этих огромных кошек, из них около 40 – именно здесь. Еще тут водится алтайский архар – горный баран с огромными завитыми рогами. Вес конструкции может достигать достигает 80 килограммов, рассказал Греф.Таким образом он показал пример участникам Всероссийской акции "Лучший гид России", которую в пятый раз проводит РГО.Манжерок находится в центре Большого Алтая, к которому относится часть Казахстана, Китая, Монголии, а также российские Тыва, Хакасия, Иркутская область, Алтайский край и Горный Алтай.В прошлом году Манжерок принял около 600 тысяч гостей. Каждый третий турист, посещающий Алтай, направлялся на этот курорт.

https://ria.ru/20230623/manzherok-1879944521.html

горный алтай

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, горный алтай, сахалин, россия, герман греф, сбербанк россии, достопримечательности, отдых в россии, туризм