https://ria.ru/20230623/konkurs-1879938524.html

Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом

Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом

Конкурс в российских школах за рубежом достигает пяти – семи человек на место, в них идут за российским качеством образования, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:20

2023-06-23T10:20

2023-06-23T12:11

россия

таджикистан

киргизия

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конкурс в российских школах за рубежом достигает пяти – семи человек на место, в них идут за российским качеством образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Поэтому, конечно, интерес есть, и мы договорились, что здесь будем взаимодействовать, и открытие наших школ, вы знаете, в Таджикистане у нас открыто пять школ, сейчас в Киргизии будем открывать девять школ. Конкурс пять-семь человек на место. Идут за качеством образования", - сказал Кравцов. По его словам, в дружественных России странах также есть интерес к центрам русского языка, сейчас открыто 30 таких центров. Ранее в ходе международного форума министров образования дружественных стран "Формируя будущее" глава минпросвещения РФ показал презентацию, в которой были обозначены планы по открытию в 2023 году 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>

https://ria.ru/20230622/urok-1879851582.html

россия

таджикистан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, таджикистан, киргизия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование