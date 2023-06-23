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Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом - РИА Новости, 23.06.2023
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10:20 23.06.2023 (обновлено: 12:11 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/konkurs-1879938524.html
Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом
Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом
Конкурс в российских школах за рубежом достигает пяти – семи человек на место, в них идут за российским качеством образования, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:20
2023-06-23T12:11
россия
таджикистан
киргизия
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конкурс в российских школах за рубежом достигает пяти – семи человек на место, в них идут за российским качеством образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Поэтому, конечно, интерес есть, и мы договорились, что здесь будем взаимодействовать, и открытие наших школ, вы знаете, в Таджикистане у нас открыто пять школ, сейчас в Киргизии будем открывать девять школ. Конкурс пять-семь человек на место. Идут за качеством образования", - сказал Кравцов. По его словам, в дружественных России странах также есть интерес к центрам русского языка, сейчас открыто 30 таких центров. Ранее в ходе международного форума министров образования дружественных стран "Формируя будущее" глава минпросвещения РФ показал презентацию, в которой были обозначены планы по открытию в 2023 году 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова &gt;&gt;
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россия, таджикистан, киргизия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Таджикистан, Киргизия, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом

Кравцов: конкурс в российских школах за рубежом достигает пяти-семи человек на место

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конкурс в российских школах за рубежом достигает пяти – семи человек на место, в них идут за российским качеством образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
«
"Поэтому, конечно, интерес есть, и мы договорились, что здесь будем взаимодействовать, и открытие наших школ, вы знаете, в Таджикистане у нас открыто пять школ, сейчас в Киргизии будем открывать девять школ. Конкурс пять-семь человек на место. Идут за качеством образования", - сказал Кравцов.
По его словам, в дружественных России странах также есть интерес к центрам русского языка, сейчас открыто 30 таких центров.
Ранее в ходе международного форума министров образования дружественных стран "Формируя будущее" глава минпросвещения РФ показал презентацию, в которой были обозначены планы по открытию в 2023 году 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах.
Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>
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РоссияТаджикистанКиргизияСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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