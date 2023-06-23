https://ria.ru/20230623/istoriya-1879911453.html

Кравцов назвал необычную деталь в новом учебнике истории

Кравцов назвал необычную деталь в новом учебнике истории - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов назвал необычную деталь в новом учебнике истории

QR-код для доступа к достоверным фактам и информации будет в новом учебнике истории для 10-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения России... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:21

2023-06-23T08:21

2023-06-23T08:21

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. QR-код для доступа к достоверным фактам и информации будет в новом учебнике истории для 10-х классов, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Он очень интересный. Вот я читал о Сталинградской битве, весь еще, честно скажу, не посмотрел, только вчера принесли. Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы имеем возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации", - сказал Кравцов. Министр отметил, что рассказывая школьникам о том, кто такой Иосиф Сталин, важно говорить только правду, не надо замалчивать и стараться обходить острые углы. "В этом учебнике факты. И то содержание, которое представлено в этом учебнике, оно излагает историческую правду, основанную на фактах. Вот, это самое главное", - подчеркнул Кравцов. Ранее он сообщал, что создается новый учебник по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работу над учебниом возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230413/medinskiy-1865003236.html

https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество