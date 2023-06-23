Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов
Патрушев: Россия делится с партнерами данными о деструктиве англосаксов в Центральной Азии
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия регулярно делится со странами Центральной Азии сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Сведениями о наращивании англосаксами деструктивного воздействия и угрозах государственному суверенитету мы регулярно и откровенно делимся со всеми своими партнерами", - сказал Патрушев на первой встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России в Алма-Ате.
Он добавил, что РФ приветствует нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на этом направлении.
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"Россия заинтересована в сохранении стабильности в Центральной Азии. Этому в полной мере отвечают налаженное взаимодействие наших стран в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности, а также тесные контакты, установленные по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб", - добавил Патрушев.