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Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов - РИА Новости, 23.06.2023
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13:32 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/informatsiya-1879996525.html
Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов
Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов - РИА Новости, 23.06.2023
Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов
Россия регулярно делится со странами Центральной Азии сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:32
2023-06-23T13:32
в мире
россия
николай патрушев
центральная азия
алма-ата
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия регулярно делится со странами Центральной Азии сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сведениями о наращивании англосаксами деструктивного воздействия и угрозах государственному суверенитету мы регулярно и откровенно делимся со всеми своими партнерами", - сказал Патрушев на первой встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России в Алма-Ате. Он добавил, что РФ приветствует нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на этом направлении. "Россия заинтересована в сохранении стабильности в Центральной Азии. Этому в полной мере отвечают налаженное взаимодействие наших стран в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности, а также тесные контакты, установленные по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб", - добавил Патрушев.
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россия
центральная азия
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в мире, россия, николай патрушев, центральная азия, алма-ата
В мире, Россия, Николай Патрушев, Центральная Азия, Алма-Ата
Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов

Патрушев: Россия делится с партнерами данными о деструктиве англосаксов в Центральной Азии

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия регулярно делится со странами Центральной Азии сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Сведениями о наращивании англосаксами деструктивного воздействия и угрозах государственному суверенитету мы регулярно и откровенно делимся со всеми своими партнерами", - сказал Патрушев на первой встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России в Алма-Ате.
Он добавил, что РФ приветствует нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на этом направлении.
«
"Россия заинтересована в сохранении стабильности в Центральной Азии. Этому в полной мере отвечают налаженное взаимодействие наших стран в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности, а также тесные контакты, установленные по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб", - добавил Патрушев.
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