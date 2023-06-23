https://ria.ru/20230623/informatsiya-1879996525.html

Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов

Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов - РИА Новости, 23.06.2023

Патрушев: Россия сообщает партнерам о деструктивных действиях англосаксов

Россия регулярно делится со странами Центральной Азии сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, сообщил секретарь Совета... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:32

2023-06-23T13:32

2023-06-23T13:32

в мире

россия

николай патрушев

центральная азия

алма-ата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия регулярно делится со странами Центральной Азии сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сведениями о наращивании англосаксами деструктивного воздействия и угрозах государственному суверенитету мы регулярно и откровенно делимся со всеми своими партнерами", - сказал Патрушев на первой встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России в Алма-Ате. Он добавил, что РФ приветствует нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на этом направлении. "Россия заинтересована в сохранении стабильности в Центральной Азии. Этому в полной мере отвечают налаженное взаимодействие наших стран в экономической и гуманитарной сферах, в области обороны и безопасности, а также тесные контакты, установленные по линии аппаратов советов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств и спецслужб", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230608/konflikty-1876957850.html

россия

центральная азия

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, николай патрушев, центральная азия, алма-ата