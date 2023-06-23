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ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов - РИА Новости, 23.06.2023
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14:10 23.06.2023 (обновлено: 14:33 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/gubernatory-1880005181.html
ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов
ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов
ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:10
2023-06-23T14:33
евросоюз
воронежская область
ставропольский край
санкции в отношении россии
краснодарский край
александр гусев (государственный служащий)
владимир владимиров
вениамин кондратьев
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края, говорится в официальном журнале ЕС.В санкционный список внесены губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879972289.html
воронежская область
ставропольский край
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евросоюз, воронежская область, ставропольский край, санкции в отношении россии, краснодарский край, александр гусев (государственный служащий), владимир владимиров, вениамин кондратьев
Евросоюз, Воронежская область, Ставропольский край, Санкции в отношении России, Краснодарский край, Александр Гусев (государственный служащий), Владимир Владимиров, Вениамин Кондратьев
ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов

ЕС ввел санкции против глав Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края, говорится в официальном журнале ЕС.
В санкционный список внесены губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
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ЕвросоюзВоронежская областьСтавропольский крайСанкции в отношении РоссииКраснодарский крайАлександр Гусев (государственный служащий)Владимир ВладимировВениамин Кондратьев
 
 
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