https://ria.ru/20230623/gubernatory-1880005181.html

ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов

ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС ввел санкции против нескольких российских губернаторов

ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:10

2023-06-23T14:10

2023-06-23T14:33

евросоюз

воронежская область

ставропольский край

санкции в отношении россии

краснодарский край

александр гусев (государственный служащий)

владимир владимиров

вениамин кондратьев

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС внес в санкционные списки глав ряда российских регионов, в том числе Адыгеи, Воронежской области, Краснодарского края, говорится в официальном журнале ЕС.В санкционный список внесены губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а также глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879972289.html

воронежская область

ставропольский край

краснодарский край

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2023

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евросоюз, воронежская область, ставропольский край, санкции в отношении россии, краснодарский край, александр гусев (государственный служащий), владимир владимиров, вениамин кондратьев