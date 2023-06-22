https://ria.ru/20230622/urgant-1879758791.html
Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ
Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ - РИА Новости, 22.06.2023
Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, так же известный по псевдониму Гоблин, в недавнем выпуске "Эмпатия Манучи" объяснил, как шоумен Иван Ургант может вернуться... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:12
2023-06-22T13:12
2023-06-22T13:12
шоубиз
иван ургант
дмитрий пучков ("гоблин")
общество
знаменитости
слухи
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, так же известный по псевдониму Гоблин, в недавнем выпуске "Эмпатия Манучи" объяснил, как шоумен Иван Ургант может вернуться на российское ТВ."Покайся. Ты же взял и все свои заслуги перечеркнул. Если я начальник ДК государственного, ты не приедешь сюда. Государству даже пальцем шевелить не надо. Ты же сам все это сделал", – рассказал Пучков. Он подчеркнул, что осудившие спецоперацию артисты должны извиниться ради возвращения к работе в России. "Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет. Пусть поможет фронту. Этим кто-то должен заняться. Вернется, например, какой-нибудь Гребенщиков, все снова на концерты пойдут", – добавил переводчик. После начала спецоперации Иван Ургант осудил ее, но продолжил зарабатывать на корпоративах в России. В апреле он пообещал РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил когда. Позже шоумен посетил вечеринку в честь 11-летия своей передачи. Это спровоцировало слухи о работе над новыми выпусками "Вечернего Урганта". Руководство Первого канала отказалось обсуждать перспективу возвращения программы, которая ушла из эфира в феврале прошлого года.
https://ria.ru/20230426/urgant-1867834834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, дмитрий пучков ("гоблин"), общество, знаменитости, слухи
Шоубиз, Иван Ургант, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Общество, Знаменитости, слухи
Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ
Блогер Дмитрий Пучков призвал Урганта покаяться ради возвращения на российское телевидение