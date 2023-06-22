https://ria.ru/20230622/urgant-1879758791.html

Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ

Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ - РИА Новости, 22.06.2023

Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, так же известный по псевдониму Гоблин, в недавнем выпуске "Эмпатия Манучи" объяснил, как шоумен Иван Ургант может вернуться... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:12

2023-06-22T13:12

2023-06-22T13:12

шоубиз

иван ургант

дмитрий пучков ("гоблин")

общество

знаменитости

слухи

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, так же известный по псевдониму Гоблин, в недавнем выпуске "Эмпатия Манучи" объяснил, как шоумен Иван Ургант может вернуться на российское ТВ."Покайся. Ты же взял и все свои заслуги перечеркнул. Если я начальник ДК государственного, ты не приедешь сюда. Государству даже пальцем шевелить не надо. Ты же сам все это сделал", – рассказал Пучков. Он подчеркнул, что осудившие спецоперацию артисты должны извиниться ради возвращения к работе в России. "Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет. Пусть поможет фронту. Этим кто-то должен заняться. Вернется, например, какой-нибудь Гребенщиков, все снова на концерты пойдут", – добавил переводчик. После начала спецоперации Иван Ургант осудил ее, но продолжил зарабатывать на корпоративах в России. В апреле он пообещал РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил когда. Позже шоумен посетил вечеринку в честь 11-летия своей передачи. Это спровоцировало слухи о работе над новыми выпусками "Вечернего Урганта". Руководство Первого канала отказалось обсуждать перспективу возвращения программы, которая ушла из эфира в феврале прошлого года.

https://ria.ru/20230426/urgant-1867834834.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, дмитрий пучков ("гоблин"), общество, знаменитости, слухи