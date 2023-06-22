https://ria.ru/20230622/tury-1879742843.html
Ученики Ленинградской и Брестской областей отправятся в патриотические туры
Ученики Ленинградской и Брестской областей отправятся в патриотические туры - РИА Новости, 22.06.2023
Ученики Ленинградской и Брестской областей отправятся в патриотические туры
Власти Ленинградской и Брестской областей договорились о сотрудничестве для сохранения исторической памяти, пригласив школьников регионов на экскурсии по... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:36
2023-06-22T10:36
2023-06-22T10:36
ленинградская область
александр дрозденко
белоруссия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской и Брестской областей договорились о сотрудничестве для сохранения исторической памяти, пригласив школьников регионов на экскурсии по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленобласти.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки в Белоруссию встретился с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко. Они обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, культуры, туризма и сохранения исторической памяти. Начать решили со школьных патриотических туров. Дрозденко пригласил брестских школьников в Ленинградскую область — познакомиться с историей "Дороги жизни", а ребята из Ленобласти смогут узнать о военно-историческом наследии Белоруссии — Брестской крепости."Мы предложили коллегам сделать два встречных патриотических маршрута. Дети из Брестской области прибывали бы к нам, в Ленинградскую область, и проезжали по маршруту "Дорога жизни". Маршрут у нас отработан в партнерстве с "Российскими железными дорогами", ежегодно тысячи детей со всей России мы принимаем на маршруте с проживанием, питанием и экскурсиями. И также ленинградские ребята приезжали бы на два-три дня посмотреть Брестскую крепость. Это будет интересно детям, и это важно нам - взрослым", - отметил Дрозденко.В сентябре, уточнили в пресс-службе областной администрации, стороны планируют предметно составить программу сотрудничества, которая будет включать в себя создание новых кооперационных связей в сельском хозяйстве и промышленности, развитие логистики между регионами, экологическое партнерство, культурные связи между городами.
https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878673569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, белоруссия, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Белоруссия, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской и Брестской областей договорились о сотрудничестве для сохранения исторической памяти, пригласив школьников регионов на экскурсии по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленобласти.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
в рамках рабочей поездки в Белоруссию
встретился с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко. Они обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, культуры, туризма и сохранения исторической памяти. Начать решили со школьных патриотических туров. Дрозденко пригласил брестских школьников в Ленинградскую область — познакомиться с историей "Дороги жизни", а ребята из Ленобласти смогут узнать о военно-историческом наследии Белоруссии — Брестской крепости.
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"Мы предложили коллегам сделать два встречных патриотических маршрута. Дети из Брестской области прибывали бы к нам, в Ленинградскую область, и проезжали по маршруту "Дорога жизни". Маршрут у нас отработан в партнерстве с "Российскими железными дорогами", ежегодно тысячи детей со всей России
мы принимаем на маршруте с проживанием, питанием и экскурсиями. И также ленинградские ребята приезжали бы на два-три дня посмотреть Брестскую крепость. Это будет интересно детям, и это важно нам - взрослым", - отметил Дрозденко.
В сентябре, уточнили в пресс-службе областной администрации, стороны планируют предметно составить программу сотрудничества, которая будет включать в себя создание новых кооперационных связей в сельском хозяйстве и промышленности, развитие логистики между регионами, экологическое партнерство, культурные связи между городами.