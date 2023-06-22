https://ria.ru/20230622/tury-1879742843.html

Ученики Ленинградской и Брестской областей отправятся в патриотические туры

Ученики Ленинградской и Брестской областей отправятся в патриотические туры - РИА Новости, 22.06.2023

Ученики Ленинградской и Брестской областей отправятся в патриотические туры

Власти Ленинградской и Брестской областей договорились о сотрудничестве для сохранения исторической памяти, пригласив школьников регионов на экскурсии по... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:36

2023-06-22T10:36

2023-06-22T10:36

ленинградская область

александр дрозденко

белоруссия

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской и Брестской областей договорились о сотрудничестве для сохранения исторической памяти, пригласив школьников регионов на экскурсии по памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленобласти.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки в Белоруссию встретился с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко. Они обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, культуры, туризма и сохранения исторической памяти. Начать решили со школьных патриотических туров. Дрозденко пригласил брестских школьников в Ленинградскую область — познакомиться с историей "Дороги жизни", а ребята из Ленобласти смогут узнать о военно-историческом наследии Белоруссии — Брестской крепости."Мы предложили коллегам сделать два встречных патриотических маршрута. Дети из Брестской области прибывали бы к нам, в Ленинградскую область, и проезжали по маршруту "Дорога жизни". Маршрут у нас отработан в партнерстве с "Российскими железными дорогами", ежегодно тысячи детей со всей России мы принимаем на маршруте с проживанием, питанием и экскурсиями. И также ленинградские ребята приезжали бы на два-три дня посмотреть Брестскую крепость. Это будет интересно детям, и это важно нам - взрослым", - отметил Дрозденко.В сентябре, уточнили в пресс-службе областной администрации, стороны планируют предметно составить программу сотрудничества, которая будет включать в себя создание новых кооперационных связей в сельском хозяйстве и промышленности, развитие логистики между регионами, экологическое партнерство, культурные связи между городами.

https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878673569.html

белоруссия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, белоруссия, ленинградская область