https://ria.ru/20230622/serial-1879414574.html
В Иванове начался фестиваль сериалов "Пилот"
В Иванове начался фестиваль сериалов "Пилот" - РИА Новости, 22.06.2023
В Иванове начался фестиваль сериалов "Пилот"
В Иванове стартует Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот", сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:30
2023-06-22T06:30
2023-06-22T06:30
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Иванове стартует Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот", сообщает пресс-служба смотра.Открывает мероприятие "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым в главной роли. Проект основан на одноименном романе Михаила Елизарова. В центре – актер-неудачник, втянутый в череду мистических событий. В конкурсе представлено 20 проектов. Среди претендентов на победу "Киберпапа" с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым "Мамонты", "Мастодонт" с Федором Добронравовым, "Безбашенная" с Екатериной Варнавой и Евгением Цыгановым.Лауреатов выберут продюсер Сергей Титинков, драматург Илья Тилькин, актрисы Дарья Мороз и Анна Банщикова. Возглавил жюри режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.Сериал "Охота на Бизона" покажут на закрытии фестиваля 25 июня. Сергей Безруков сыграл следователя, которые пытается найти убийцу манекенщицы. Ранее сообщалось, что режиссер "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по "Последнему богатырю".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
В Иванове начался фестиваль сериалов "Пилот"
В Иванове начался Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот"
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Иванове стартует Пятый российский фестиваль сериалов "Пилот", сообщает пресс-служба смотра.
Открывает мероприятие "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым в главной роли. Проект основан на одноименном романе Михаила Елизарова. В центре – актер-неудачник, втянутый в череду мистических событий.
В конкурсе представлено
20 проектов. Среди претендентов на победу "Киберпапа" с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым "Мамонты", "Мастодонт" с Федором Добронравовым, "Безбашенная" с Екатериной Варнавой и Евгением Цыгановым.
Лауреатов выберут продюсер Сергей Титинков, драматург Илья Тилькин, актрисы Дарья Мороз и Анна Банщикова. Возглавил жюри режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.
Сериал "Охота на Бизона" покажут на закрытии фестиваля 25 июня. Сергей Безруков сыграл следователя, которые пытается найти убийцу манекенщицы.
Ранее сообщалось
, что режиссер "Вампиров средней полосы" Антон Маслов снимет сериал по "Последнему богатырю".
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