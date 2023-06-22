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"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины - РИА Новости, 22.06.2023
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Шоубиз
 
14:27 22.06.2023 (обновлено: 14:31 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/prigozhin-1879778398.html
"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины
"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины - РИА Новости, 22.06.2023
"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу "Макарена" обвинил украинских артистов, которые долгие годы зарабатывали деньги в России, в лицемерии. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:27
2023-06-22T14:31
шоубиз
иосиф пригожин
иван ургант
алла пугачева
вооруженные силы украины
россия
знаменитости
украина
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу "Макарена" обвинил украинских артистов, которые долгие годы зарабатывали деньги в России, в лицемерии. "В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат. Они здесь чувствовали себя как дома, имели дома, машины и невероятные гонорары. А теперь мы удивляемся тому, что они встали и ушли. Плюнули в колодец, из которого пили", – рассказал Пригожин. Продюсер отметил, что украинским музыкантам в России дали слишком много возможностей. "А мы куда смотрели, раскручивая их и предоставляя им площадки и федеральные каналы? Мы сами дали им возможности, лишая возможностей других молодых талантливых людей", – возмутился продюсер. В беседе Иосиф Пригожин также дал оценку российским артистам, которые помогают ВСУ. По мнению продюсера, это "преступление". &quot;Помогать в такой сложный период не своей стране – это преступление&quot;, – считает Пригожин.Он отметил, что многие знаменитости выступили против спецоперации из-за непонимания политической ситуации. &quot;Трудно требовать от творческих людей политической сознательности, если им ничего не рассказали. Они последние 10 лет были аполитичны. Надо разговаривать с людьми. Вот Иван Ургант повесил картинку (черный квадрат на своей странице в соцсети – Прим. ред.). Он же потом ее снял. Многие люди ведутся на провокации. И они не знают, как на них реагировать&quot;, – заключил он.Ранее продюсер осудил сбежавшую за границу Аллу Пугачеву за ее негативные слова в адрес соотечественников. Артистка назвала их "холопами" и "рабами". Пригожин отметил, что если певица захочет вернуться на родину, ей придется объясниться перед аудиторией.
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иосиф пригожин, иван ургант, алла пугачева, вооруженные силы украины, россия, знаменитости, украина
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Иван Ургант, Алла Пугачева, Вооруженные силы Украины, Россия, Знаменитости, Украина
"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины

Иосиф Пригожин обвинил украинских артистов, заработавших в России состояние, в лицемерии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу "Макарена" обвинил украинских артистов, которые долгие годы зарабатывали деньги в России, в лицемерии.
«
"В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат. Они здесь чувствовали себя как дома, имели дома, машины и невероятные гонорары. А теперь мы удивляемся тому, что они встали и ушли. Плюнули в колодец, из которого пили", – рассказал Пригожин.
Продюсер отметил, что украинским музыкантам в России дали слишком много возможностей.
«
"А мы куда смотрели, раскручивая их и предоставляя им площадки и федеральные каналы? Мы сами дали им возможности, лишая возможностей других молодых талантливых людей", – возмутился продюсер.
В беседе Иосиф Пригожин также дал оценку российским артистам, которые помогают ВСУ. По мнению продюсера, это "преступление".
«

"Помогать в такой сложный период не своей стране – это преступление", – считает Пригожин.

Он отметил, что многие знаменитости выступили против спецоперации из-за непонимания политической ситуации.
«

"Трудно требовать от творческих людей политической сознательности, если им ничего не рассказали. Они последние 10 лет были аполитичны. Надо разговаривать с людьми. Вот Иван Ургант повесил картинку (черный квадрат на своей странице в соцсети – Прим. ред.). Он же потом ее снял. Многие люди ведутся на провокации. И они не знают, как на них реагировать", – заключил он.

Ранее продюсер осудил сбежавшую за границу Аллу Пугачеву за ее негативные слова в адрес соотечественников. Артистка назвала их "холопами" и "рабами".
Пригожин отметил, что если певица захочет вернуться на родину, ей придется объясниться перед аудиторией.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей
21 июня 2022, 10:39
 
ШоубизИосиф ПригожинИван УргантАлла ПугачеваВооруженные силы УкраиныРоссияЗнаменитостиУкраина
 
 
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