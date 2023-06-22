https://ria.ru/20230622/prigozhin-1879778398.html

"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины

"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины - РИА Новости, 22.06.2023

"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу "Макарена" обвинил украинских артистов, которые долгие годы зарабатывали деньги в России, в лицемерии. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:27

2023-06-22T14:27

2023-06-22T14:31

шоубиз

иосиф пригожин

иван ургант

алла пугачева

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу "Макарена" обвинил украинских артистов, которые долгие годы зарабатывали деньги в России, в лицемерии. "В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат. Они здесь чувствовали себя как дома, имели дома, машины и невероятные гонорары. А теперь мы удивляемся тому, что они встали и ушли. Плюнули в колодец, из которого пили", – рассказал Пригожин. Продюсер отметил, что украинским музыкантам в России дали слишком много возможностей. "А мы куда смотрели, раскручивая их и предоставляя им площадки и федеральные каналы? Мы сами дали им возможности, лишая возможностей других молодых талантливых людей", – возмутился продюсер. В беседе Иосиф Пригожин также дал оценку российским артистам, которые помогают ВСУ. По мнению продюсера, это "преступление". "Помогать в такой сложный период не своей стране – это преступление", – считает Пригожин.Он отметил, что многие знаменитости выступили против спецоперации из-за непонимания политической ситуации. "Трудно требовать от творческих людей политической сознательности, если им ничего не рассказали. Они последние 10 лет были аполитичны. Надо разговаривать с людьми. Вот Иван Ургант повесил картинку (черный квадрат на своей странице в соцсети – Прим. ред.). Он же потом ее снял. Многие люди ведутся на провокации. И они не знают, как на них реагировать", – заключил он.Ранее продюсер осудил сбежавшую за границу Аллу Пугачеву за ее негативные слова в адрес соотечественников. Артистка назвала их "холопами" и "рабами". Пригожин отметил, что если певица захочет вернуться на родину, ей придется объясниться перед аудиторией.

https://ria.ru/20220621/prigozhin-1796939925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, иван ургант, алла пугачева, вооруженные силы украины, россия, знаменитости, украина