"Накопили деньжат и ушли": Пригожин резко высказался об артистах с Украины
Иосиф Пригожин обвинил украинских артистов, заработавших в России состояние, в лицемерии
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу "Макарена" обвинил украинских артистов, которые долгие годы зарабатывали деньги в России, в лицемерии.
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"В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат. Они здесь чувствовали себя как дома, имели дома, машины и невероятные гонорары. А теперь мы удивляемся тому, что они встали и ушли. Плюнули в колодец, из которого пили", – рассказал Пригожин.
Продюсер отметил, что украинским музыкантам в России дали слишком много возможностей.
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"А мы куда смотрели, раскручивая их и предоставляя им площадки и федеральные каналы? Мы сами дали им возможности, лишая возможностей других молодых талантливых людей", – возмутился продюсер.
В беседе Иосиф Пригожин также дал оценку российским артистам, которые помогают ВСУ. По мнению продюсера, это "преступление".
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"Помогать в такой сложный период не своей стране – это преступление", – считает Пригожин.
Он отметил, что многие знаменитости выступили против спецоперации из-за непонимания политической ситуации.
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"Трудно требовать от творческих людей политической сознательности, если им ничего не рассказали. Они последние 10 лет были аполитичны. Надо разговаривать с людьми. Вот Иван Ургант повесил картинку (черный квадрат на своей странице в соцсети – Прим. ред.). Он же потом ее снял. Многие люди ведутся на провокации. И они не знают, как на них реагировать", – заключил он.
Ранее продюсер осудил сбежавшую за границу Аллу Пугачеву за ее негативные слова в адрес соотечественников. Артистка назвала их "холопами" и "рабами".
Пригожин отметил, что если певица захочет вернуться на родину, ей придется объясниться перед аудиторией.