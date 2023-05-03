https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869338930.html

Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию - РИА Новости, 03.05.2023

Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Царьграду" рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:15

2023-05-03T14:15

2023-05-03T14:15

шоубиз

иосиф пригожин

алла пугачева

израиль

юрмала

максим галкин

россия

знаменитости

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Царьграду" рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Он также отметил, что если артистка решит вернуться в Россию, ей придется объясниться перед соотечественниками. После начала спецоперации Алла Пугачева уехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Тогда она опровергла слухи об эмиграции и заявила, что улетела в отпуск и на лечение. В конце марта СМИ сообщили, что Пугачева собралась сменить страну пребывания. Однако речь шла не о возвращении в Россию, а о переезде в латвийскую Юрмалу на летний период. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230428/gryaz-1868566266.html

израиль

юрмала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, алла пугачева, израиль, юрмала, максим галкин, россия, знаменитости