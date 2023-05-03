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Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
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Шоубиз
 
14:15 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869338930.html
Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию
Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Царьграду" рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:15
2023-05-03T14:15
шоубиз
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алла пугачева
израиль
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Царьграду" рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Он также отметил, что если артистка решит вернуться в Россию, ей придется объясниться перед соотечественниками. После начала спецоперации Алла Пугачева уехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Тогда она опровергла слухи об эмиграции и заявила, что улетела в отпуск и на лечение. В конце марта СМИ сообщили, что Пугачева собралась сменить страну пребывания. Однако речь шла не о возвращении в Россию, а о переезде в латвийскую Юрмалу на летний период. *Признан Минюстом иноагентом
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Шоубиз, Иосиф Пригожин, Алла Пугачева, Израиль, Юрмала, Максим Галкин, Россия, Знаменитости
Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что думает о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию

© РИА Новости / Светлана Шевченко, Евгения НовоженинаИосиф Пригожин и Алла Пугачева
Иосиф Пригожин и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко, Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Царьграду" рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию.
«

"Тяжело без Родины, тяжело без признания, тяжело без того места, где ты пользуешься спросом и уважением. Сегодня это особенно чувствуется. Дома стены помогают, дома стены согревают. На чужбине всегда мы никому нигде не нужны", – прокомментировал Пригожин.

Он также отметил, что если артистка решит вернуться в Россию, ей придется объясниться перед соотечественниками.
«

"Это ее поступки, ей придется за них отвечать: и перед собой, и перед страной, и перед аудиторией. Это ее решение – быть здесь, быть там", – заключил продюсер.

После начала спецоперации Алла Пугачева уехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Тогда она опровергла слухи об эмиграции и заявила, что улетела в отпуск и на лечение.
В конце марта СМИ сообщили, что Пугачева собралась сменить страну пребывания. Однако речь шла не о возвращении в Россию, а о переезде в латвийскую Юрмалу на летний период.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизИосиф ПригожинАлла ПугачеваИзраильЮрмалаМаксим ГалкинРоссияЗнаменитости
 
 
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