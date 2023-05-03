Продюсер Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в Россию
Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что думает о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Царьграду" рассказал, что думает о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию.
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"Тяжело без Родины, тяжело без признания, тяжело без того места, где ты пользуешься спросом и уважением. Сегодня это особенно чувствуется. Дома стены помогают, дома стены согревают. На чужбине всегда мы никому нигде не нужны", – прокомментировал Пригожин.
Он также отметил, что если артистка решит вернуться в Россию, ей придется объясниться перед соотечественниками.
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"Это ее поступки, ей придется за них отвечать: и перед собой, и перед страной, и перед аудиторией. Это ее решение – быть здесь, быть там", – заключил продюсер.
После начала спецоперации Алла Пугачева уехала вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Израиль. Тогда она опровергла слухи об эмиграции и заявила, что улетела в отпуск и на лечение.
В конце марта СМИ сообщили, что Пугачева собралась сменить страну пребывания. Однако речь шла не о возвращении в Россию, а о переезде в латвийскую Юрмалу на летний период.
*Признан Минюстом иноагентом