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"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
16:14 26.04.2023 (обновлено: 16:16 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/pugacheva-1867889838.html
"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля
"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля - РИА Новости, 26.04.2023
"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля
Стала известна возможная причина отъезда певицы Аллы Пугачевой из Израиля. Она собралась улететь в Юрмалу из-за проблем с сердцем, сообщает "Комсомольская... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:14
2023-04-26T16:16
шоубиз
израиль
алла пугачева
максим галкин
лайма вайкуле
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знаменитости
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стала известна возможная причина отъезда певицы Аллы Пугачевой из Израиля. Она собралась улететь в Юрмалу из-за проблем с сердцем, сообщает "Комсомольская правда". По данным ряда СМИ, 74-летняя артистка планирует переехать с семьей в Латвию до осени, где для нее более комфортный климат. Окружение Пугачевой отметило, что она уже арендовала виллу неподалеку от коллеги Лаймы Вайкуле. По информации источника, шикарный двухэтажный особняк со спа-комплексом, теннисным кортом, зимним садом и помещением для охраны обойдется исполнительнице в сумму около 35,6 миллионов рублей. Сама артистка пока не делала заявлений относительно поездки в Прибалтику. Ее супруг Максим Галкин* также не рассказывал о планах уехать на лето в Юрмалу.Алла Пугачева перенесла за всю жизнь несколько операций на сердце. Ранее она признавалась в одном из интервью, что из-за проблем со здоровьем плохо переносит жару. После начала спецоперации певица вместе с мужем и их общими детьми Гарри и Лизой переехала в Израиль. В марте она вышла на связь с поклонниками и заявила, что улетела на лечение и в отпуск. Прошлым летом Пугачева отдыхала в латвийской Юрмале. Осенью исполнительница на короткое время прилетала в Россию, но позже вернулась в Тель-Авив, где находится до сих пор. *Признан Минюстом иноагентом
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израиль, алла пугачева, максим галкин, лайма вайкуле, юрмала, латвия, знаменитости
Шоубиз, Израиль, Алла Пугачева, Максим Галкин, Лайма Вайкуле, Юрмала, Латвия, Знаменитости
"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля

СМИ назвали возможную причину отъезда певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина* из Израиля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стала известна возможная причина отъезда певицы Аллы Пугачевой из Израиля. Она собралась улететь в Юрмалу из-за проблем с сердцем, сообщает "Комсомольская правда".
По данным ряда СМИ, 74-летняя артистка планирует переехать с семьей в Латвию до осени, где для нее более комфортный климат. Окружение Пугачевой отметило, что она уже арендовала виллу неподалеку от коллеги Лаймы Вайкуле.
По информации источника, шикарный двухэтажный особняк со спа-комплексом, теннисным кортом, зимним садом и помещением для охраны обойдется исполнительнице в сумму около 35,6 миллионов рублей.
Сама артистка пока не делала заявлений относительно поездки в Прибалтику. Ее супруг Максим Галкин* также не рассказывал о планах уехать на лето в Юрмалу.
Алла Пугачева перенесла за всю жизнь несколько операций на сердце. Ранее она признавалась в одном из интервью, что из-за проблем со здоровьем плохо переносит жару.
После начала спецоперации певица вместе с мужем и их общими детьми Гарри и Лизой переехала в Израиль. В марте она вышла на связь с поклонниками и заявила, что улетела на лечение и в отпуск. Прошлым летом Пугачева отдыхала в латвийской Юрмале.
Осенью исполнительница на короткое время прилетала в Россию, но позже вернулась в Тель-Авив, где находится до сих пор.
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ШоубизИзраильАлла ПугачеваМаксим ГалкинЛайма ВайкулеЮрмалаЛатвияЗнаменитости
 
 
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