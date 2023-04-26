https://ria.ru/20230426/pugacheva-1867889838.html

"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля

"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля - РИА Новости, 26.04.2023

"КП": названа возможная причина отъезда Пугачевой из Израиля

Стала известна возможная причина отъезда певицы Аллы Пугачевой из Израиля. Она собралась улететь в Юрмалу из-за проблем с сердцем, сообщает "Комсомольская... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:14

2023-04-26T16:14

2023-04-26T16:16

шоубиз

израиль

алла пугачева

максим галкин

лайма вайкуле

юрмала

латвия

знаменитости

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стала известна возможная причина отъезда певицы Аллы Пугачевой из Израиля. Она собралась улететь в Юрмалу из-за проблем с сердцем, сообщает "Комсомольская правда". По данным ряда СМИ, 74-летняя артистка планирует переехать с семьей в Латвию до осени, где для нее более комфортный климат. Окружение Пугачевой отметило, что она уже арендовала виллу неподалеку от коллеги Лаймы Вайкуле. По информации источника, шикарный двухэтажный особняк со спа-комплексом, теннисным кортом, зимним садом и помещением для охраны обойдется исполнительнице в сумму около 35,6 миллионов рублей. Сама артистка пока не делала заявлений относительно поездки в Прибалтику. Ее супруг Максим Галкин* также не рассказывал о планах уехать на лето в Юрмалу.Алла Пугачева перенесла за всю жизнь несколько операций на сердце. Ранее она признавалась в одном из интервью, что из-за проблем со здоровьем плохо переносит жару. После начала спецоперации певица вместе с мужем и их общими детьми Гарри и Лизой переехала в Израиль. В марте она вышла на связь с поклонниками и заявила, что улетела на лечение и в отпуск. Прошлым летом Пугачева отдыхала в латвийской Юрмале. Осенью исполнительница на короткое время прилетала в Россию, но позже вернулась в Тель-Авив, где находится до сих пор. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230426/zamok-1867824965.html

израиль

юрмала

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

израиль, алла пугачева, максим галкин, лайма вайкуле, юрмала, латвия, знаменитости