https://ria.ru/20230622/leps-1879844492.html

Аким Алматы объяснил отмену концерта Лепса

Аким Алматы объяснил отмену концерта Лепса - РИА Новости, 22.06.2023

Аким Алматы объяснил отмену концерта Лепса

Аким Алматы Ерболат Досаев в интервью Press.kz высказался об отмене концерта певца Григория Лепса в Казахстане. По его словам, местная администрация не... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:17

2023-06-22T19:17

2023-06-22T19:17

шоубиз

григорий лепс

казахстан

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Аким Алматы Ерболат Досаев в интервью Press.kz высказался об отмене концерта певца Григория Лепса в Казахстане. По его словам, местная администрация не запрещала выступление артиста, запланированное на восьмое июля. "Они арендуют зал, платят и мы в этот процесс не вмешиваемся. Пробовали несколько таких кейсов у нас, но в Алматы таких вещей не было. Это было в Алматинской области или Астане. Но в Алматы порядок наведен давно уже. Мы абсолютно работаем по рынку", – поделился Досаев. Лепс должен был выступить в административном центре Алматинской области, городе Конаев. В середине июня представители площадки Makao Luxury Village отменили концерт в одностороннем порядке без объяснения причин. По данным СМИ, шоу музыканта не состоится из-за его гражданской позиции. Ранее он пообещал на ПМЭФ-2023, что будет вместе с Николаем Басковым выдавать по миллиону рублей военным за сбитые западные танки. После этого осудившие спецоперацию активисты в Казахстане призвали отменить концерт Лепса. К ним присоединилась и украинская певица Ольга Полякова, которая пообещала выплатить по 1000 долларов каждому, кто плюнет в артиста. Она отметила, что сумма удвоится в случае, если провокатор выкрикнет лозунг украинских националистов. Григорий Лепс поддержал российских военных после начала спецоперации. Он отправлял гуманитарную помощь в зону СВО, выступал в госпиталях перед ранеными бойцами, а также в ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

казахстан

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, казахстан