Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ
Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах президента Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы
© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшему кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, пишет газета Cumhuriyet.
"Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены", — говорится в публикации.
Как заявил адвокат политика Джеляль Челик, в отношении его подзащитного подали 28 исков, а не 18, как передавало агентство Anadolu.
В статье уточняется, что в большинстве из них истцом выступает Реджеп Тайип Эрдоган. Так, в 2021 году он подал иск против Кылычдароглу после того, как тот обвинил турецкого лидера во лжи. В 2017 году оппозиционер сравнил действующего президента с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску. В большинстве случаев экс-кандидату грозит до четырех лет тюрьмы, суммарно по всем искам — 110 лет заключения.
"Можно предвидеть, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела", — отмечается в материале.
При этом защитник Кылычдароглу считает, что этого не произойдет, а в случае заведения уголовных дел команда политика намерена "бросить вызов".
Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82 процента голосов. После этого он не попал в новый парламент в качестве депутата и лишился неприкосновенности.