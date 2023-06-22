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Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
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17:28 22.06.2023 (обновлено: 19:14 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/kylychdaroglu-1879846106.html
Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ
Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ
Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшему кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:28
2023-06-22T19:14
в мире
стамбул
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
саддам хусейн
народный альянс
турция
cumhuriyet
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СТАМБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшему кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, пишет газета Cumhuriyet. "Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены", — говорится в публикации.Как заявил адвокат политика Джеляль Челик, в отношении его подзащитного подали 28 исков, а не 18, как передавало агентство Anadolu. В статье уточняется, что в большинстве из них истцом выступает Реджеп Тайип Эрдоган. Так, в 2021 году он подал иск против Кылычдароглу после того, как тот обвинил турецкого лидера во лжи. В 2017 году оппозиционер сравнил действующего президента с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску. В большинстве случаев экс-кандидату грозит до четырех лет тюрьмы, суммарно по всем искам — 110 лет заключения."Можно предвидеть, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела", — отмечается в материале.При этом защитник Кылычдароглу считает, что этого не произойдет, а в случае заведения уголовных дел команда политика намерена "бросить вызов". Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82 процента голосов. После этого он не попал в новый парламент в качестве депутата и лишился неприкосновенности.
https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html
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в мире, стамбул, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, саддам хусейн, народный альянс, турция, cumhuriyet
В мире, Стамбул, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Саддам Хусейн, Народный альянс, Турция, Cumhuriyet
Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ

Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах президента Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшему кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, пишет газета Cumhuriyet.
"Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены", — говорится в публикации.
Председатель Народно-республиканской партии Турции и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу на митинге в Чанаккале - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Биография Кемаля Кылычдароглу
14 мая, 23:18
Как заявил адвокат политика Джеляль Челик, в отношении его подзащитного подали 28 исков, а не 18, как передавало агентство Anadolu.
В статье уточняется, что в большинстве из них истцом выступает Реджеп Тайип Эрдоган. Так, в 2021 году он подал иск против Кылычдароглу после того, как тот обвинил турецкого лидера во лжи. В 2017 году оппозиционер сравнил действующего президента с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску. В большинстве случаев экс-кандидату грозит до четырех лет тюрьмы, суммарно по всем искам — 110 лет заключения.
"Можно предвидеть, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела", — отмечается в материале.
При этом защитник Кылычдароглу считает, что этого не произойдет, а в случае заведения уголовных дел команда политика намерена "бросить вызов".
Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82 процента голосов. После этого он не попал в новый парламент в качестве депутата и лишился неприкосновенности.
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В миреСтамбулКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганСаддам ХусейнНародный альянсТурцияCumhuriyet
 
 
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