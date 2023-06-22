https://ria.ru/20230622/kylychdaroglu-1879846106.html

Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ

Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023

Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы, пишут СМИ

Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшему кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:28

2023-06-22T17:28

2023-06-22T19:14

в мире

стамбул

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

саддам хусейн

народный альянс

турция

cumhuriyet

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СТАМБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и бывшему кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюрьма и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, пишет газета Cumhuriyet. "Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены", — говорится в публикации.Как заявил адвокат политика Джеляль Челик, в отношении его подзащитного подали 28 исков, а не 18, как передавало агентство Anadolu. В статье уточняется, что в большинстве из них истцом выступает Реджеп Тайип Эрдоган. Так, в 2021 году он подал иск против Кылычдароглу после того, как тот обвинил турецкого лидера во лжи. В 2017 году оппозиционер сравнил действующего президента с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску. В большинстве случаев экс-кандидату грозит до четырех лет тюрьмы, суммарно по всем искам — 110 лет заключения."Можно предвидеть, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела", — отмечается в материале.При этом защитник Кылычдароглу считает, что этого не произойдет, а в случае заведения уголовных дел команда политика намерена "бросить вызов". Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82 процента голосов. После этого он не попал в новый парламент в качестве депутата и лишился неприкосновенности.

https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

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в мире, стамбул, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, саддам хусейн, народный альянс, турция, cumhuriyet