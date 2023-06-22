https://ria.ru/20230622/genotsid-1879788507.html

В новых регионах начали собирать факты о геноциде народов СССР в годы войны

В новых регионах начали собирать факты о геноциде народов СССР в годы войны - РИА Новости, 22.06.2023

В новых регионах начали собирать факты о геноциде народов СССР в годы войны

Прокуроры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приступили к изучению и сбору архивных документов, подтверждающих факты... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:34

2023-06-22T13:34

2023-06-22T13:34

луганская народная республика

херсонская область

игорь краснов

донецкая народная республика

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокуроры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приступили к изучению и сбору архивных документов, подтверждающих факты геноцида народов СССР на этих территориях, создана межведомственная рабочая группа, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. В четверг в помещениях гарнизона Брестской крепости в Белоруссии была представлена книга о военных преступлениях против народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В основу издания "Срока давности не имеют... преступления фашизма против народов Советского Союза в годы великой отечественной войны 1941–1945 гг." положены материалы уголовного дела о геноциде белорусского народа, а также решения судов Санкт-Петербурга и Ленобласти, вынесенные по искам прокуроров о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных. По словам Краснова, российские прокуроры продолжают работу в рамках проекта "Без срока давности". Он напомнил, что суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях на основании собранных правоохранителями материалов вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны. В мае соответствующие заявления были направлены также в Волгоградский и Московский областные суды. "К работе по сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны уже подключились прокуроры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах созданы межведомственные рабочие группы с участием представителей правоохранительных органов, экспертного и научного сообщества, которые приступили к изучению и сбору архивных документов", - сказал Краснов, выступая на презентации книги. Как уточнил генпрокурор, сохранение исторической правды о событиях тех лет "особенно актуально в условиях, когда мир вновь столкнулся с нацистской идеологией, возродившейся на Украине, в странах Прибалтики и Западной Европы". "В течение десятилетий казалось, что итоги Второй мировой войны являются незыблемым постулатом. Однако реальность такова, что для их утверждения опять, как в 40-х годах прошлого века, требуются судебные решения. Поэтому работа прокуроров и следователей является логическим продолжением приговоров Нюрнбергского, Токийского трибуналов, решений Хабаровского, Смоленского, Брянского, Минского и других региональных судебных процессов", - добавил Краснов.

https://ria.ru/20230602/uchebnik-1875853966.html

https://ria.ru/20230526/genotsid-1874474163.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

ссср

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луганская народная республика, херсонская область , игорь краснов, донецкая народная республика, ссср, великая отечественная война (1941-1945)