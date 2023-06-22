https://ria.ru/20230622/butsaev-1879573660.html

Денис Буцаев: штрафовать россиян за выброс одежды в мусорный бак не нужно

Денис Буцаев: штрафовать россиян за выброс одежды в мусорный бак не нужно - РИА Новости, 22.06.2023

Денис Буцаев: штрафовать россиян за выброс одежды в мусорный бак не нужно

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, прошедшего в Северной столице на прошлой неделе, традиционно стало построение... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:00

2023-06-22T11:00

2023-06-22T11:00

интервью

денис буцаев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

российский экологический оператор

россия

нижний новгород

санкт-петербург

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Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, прошедшего в Северной столице на прошлой неделе, традиционно стало построение экономики замкнутого цикла. Главным экспертом в этой сфере выступил Российский экологический оператор, с 2018 года отвечающий за "мусорную" реформу в стране. О том, каких результатов удалось достичь на сегодняшний день, как в реформу интегрируются новые регионы, когда станут чистыми улицы Петербурга, нужен ли запрет на выброс одежды в мусорный бак, и от каких видов упаковки придется отказаться супермаркетам, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину гендиректор компании Денис Буцаев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Какие результаты у реформы обращения с твердыми коммунальными отходами на сегодняшний день? Какой процент бытового мусора сортируется и перерабатывается?– Сейчас сортируется 50%, утилизируется 11,7%. Цифры в целом достаточно хорошие. Мы идем даже с определенным опережением показателей федпроекта. Однако цели поставлены амбициозные, поэтому мы напряженно работаем с каждым субъектом, чтобы выполнить задачу по созданию и запуску инфраструктуры как к 2024 году, так и к 2030-му. Напомню, что к 2030 году 100% бытовых отходов в России должны сортироваться и 50% утилизироваться.– Какие регионы впереди, какие отстают?– Очень хорошие показатели в Нижнем Новгороде, Ставрополе, Московской области. Если говорить об отстающих, у нас есть, например, Ингушетия, Хакасия, Еврейская автономная область. Проблема не в том, что в этих регионах не хватает ресурсов для создания объектов, проблема связана с управлением такими проектами, мы не видим инициативы со стороны регионов. При этом на федеральном уровне есть ряд программ, в том числе по субсидированию капитальных затрат: регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут претендовать на капитальные гранты из федерального бюджета. Так, например, Псковская область, Мордовия, Дагестан и Крым уже получили поддержку.– Справляется ли с "мусорной" реформой Санкт-Петербург?– Петербург воспользовался отсрочкой, которая была дана городам федерального значения – Москве, Севастополю и Санкт-Петербургу, поэтому реформа в нем началась с прошлого года. За этот период немало было сделано, достаточно неплохо заработал региональный оператор. В настоящий момент у него целый ряд проектов по строительству инфраструктуры. Первые проекты мы уже профинансировали, это так называемые "Волхонка-1" и "Волхонка-2" (комплексы по переработке отходов – ред.). Еще два проекта зайдут к нам на финансирование в этом году.Что касается Ленинградской области, и региональный оператор, и сама администрация достаточно активно развивают объекты инфраструктуры. Вместе с регионом мы сейчас строим объект "Кингиссеп". Еще два проекта находятся в активной стадии проработки, готовятся к финансированию.– В апреле РЭО заявил, что в Мариуполе полностью восстановлена система обращения с твердыми коммунальными отходами. Какая ситуация с ТКО в Луганске, Донецке, Бердянске, Мелитополе? Какие работы запланированы в этих городах?– По заданию правительства готовятся территориальные схемы, основополагающие документы, по которым должна будет потом быть отстроена вся работа системы обращения с ТКО. У нас уже принята территориальная схема по ДНР, подготовлена по ЛНР. По Херсонской и Запорожской областям мы завершим работу до конца третьего квартала 2023 года. После этого приступим к проектированию объектов, которые необходимо создать на территории регионов. Финансово мы полностью обеспечены, поэтому здесь не ожидаем каких-либо срывов.– РЭО предлагает отказаться от сумок-сеток для овощей в супермаркетах, поскольку такой вид упаковки трудно перерабатывать. Есть ли еще виды упаковки, которым стоит найти замену?– Мы призвали найти определенный баланс между самой упаковкой и ее функциями. Мы видим, что зачастую в супермаркетах присутствует излишняя упаковка, которая не выполняет каких-либо сервисных или маркетинговых функций. Для того, чтобы не увеличивать искусственно объемы образований отходов, мы выступаем за снижение количества упаковки, которую используют сети.Такая же программа у нас, в принципе, по многим направлениям задействована, где мы призываем к более экологически сбалансированному подходу, использованию многоразовых вещей взамен одноразовых, перерабатываемых видов упаковки взамен неперерабатываемых и так далее.– Одноразовые пакеты для овощей и фруктов лучше так же оставить в прошлом?– Да, мы предлагаем использовать многоразовые сумки, в том числе авоськи, тем более, что они в настоящее время выполняют достаточно интересную, эстетическую функцию. Многие перешли на использование этих сумок из ткани против одноразовых пакетов. Это и удобнее, и экологичнее.– По итогам первого квартала 2023 года собираемость платежей за вывоз ТКО по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 6,3% и составила 90%. Возможно ли достичь 100%?– Скорее всего, можно подвести собираемость близко к 100%, чтобы показатель был в районе 92-95%, но мы не видим существенной проблемы с собираемостью платежей по тарифу.– Что мешает собирать полную сумму?– Существует определенная проблема статистики, например, меняется количество проживающих по определенным адресам. Это в большей степени проблема технического, чем дисциплинарного свойства. Повторюсь, мы в настоящий момент не видим какой-либо проблемы, связанной с недосбором, ни один из региональных операторов об этом не заявляет. У нас есть проблема со вторым источником финансирования отрасли – расширенной ответственностью производителя. Это платежи юридических лиц, с ними ситуация значительно хуже.– Насколько хуже?– На данный момент собираемость от 70 до 80%, но ситуация серьезно улучшилась за последние два года. Мы видим, что с введением в том числе информационных технологий ситуация меняется кардинально в лучшую сторону.– Удаленный мониторинг полигонов РЭО проводит с применением беспилотников. Не возникает ли проблем в этой сфере? Не пугают ли БПЛА местных жителей?– Естественно, в силу ограничения полетов возникают технические вопросы. При этом эффективность работы беспилотников на полигонах признана уже всеми, в том числе и правительством. Отчеты, которые были подготовлены по результатам прошлогодней программы, признаны успешными. Совместно с Росприроднадзором мы облетели 500 полигонов и планируем расширять использование беспилотников в нашей работе.– Получается, запрет на использование беспилотников, установленный в некоторых регионах, на вас не распространяется?– Мы получаем специальное разрешение и в регламентном порядке проводим такую работу.– РЭО предложил начать поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для ТКО. Когда такой запрет может вступить в силу? Какие санкции могут применяться за выброс?– Дело не в запрете, мы хотели побудить население сдавать текстиль на переработку. Он очень сложно перерабатывается, если поступает в контейнер для смешанных отходов. Фактически вытащить его оттуда и переработать с высокой степенью эффективности уже невозможно. Мы предложили пользоваться специальными баками, которые сейчас присутствуют и в крупных торговых точках, и на некоторых контейнерных площадках.Предприятия, которые занимаются подобного рода проблемами, испытывают нехватку в сырье, поэтому, если вы сдадите текстиль в специализированный пункт приема, он точно будет переработан. Места, где принимают текстиль, можно найти на нашем сайте.– То есть о запрете и штрафах речь пока не идет?– Нет, это больше призыв к сепарированию отходов.– Могут ли появиться отдельные контейнеры для текстиля в каждом дворе?– Теоретически это возможно, но, на мой взгляд, такой необходимости нет. Если мы будем устанавливать отдельные контейнеры на каждой площадке, у нас не хватит текстиля. Все-таки объем его образования не такой большой по сравнению с органическими отходами. Если органики в России образуется несколько десятков миллионов тонн в год, то текстиля – всего два миллиона.– Нужно ли такое же внимание уделять утилизации батареек и лампочек?– Несомненно, это особо опасные отходы. Уже сейчас есть специализированные пункты приема таких отходов, а также заводы по их переработке.

https://ria.ru/20230605/nadzor-1876141444.html

https://ria.ru/20230124/otkhody-1846975764.html

https://ria.ru/20221114/musor-1831400098.html

https://ria.ru/20230425/nauka-1867320800.html

https://ria.ru/20221005/tyumgu-1821498340.html

россия

нижний новгород

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, денис буцаев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российский экологический оператор, россия, нижний новгород, санкт-петербург