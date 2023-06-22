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Бастрыкин заявил, что блокада Ленинграда замышлялась еще до начала войны - РИА Новости, 22.06.2023
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15:03 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/blokada-1879810787.html
Бастрыкин заявил, что блокада Ленинграда замышлялась еще до начала войны
Бастрыкин заявил, что блокада Ленинграда замышлялась еще до начала войны - РИА Новости, 22.06.2023
Бастрыкин заявил, что блокада Ленинграда замышлялась еще до начала войны
Немецко-фашистские захватчики замышляли блокаду Ленинграда еще до начала Великой Отечественной войны, заявил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:03
2023-06-22T15:03
общество
ленинград
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн - РИА Новости. Немецко-фашистские захватчики замышляли блокаду Ленинграда еще до начала Великой Отечественной войны, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби. "Мы установили достоверно, что блокада Ленинграда - это был замысел, который сформировался еще до начала Великой Отечественной войны", - сказал Бастрыкин. Глава ведомства напомнил, что в СК РФ создано специальное управление по расследованию военных преступлений, преступлений геноцида и реабилитации нацизма. "В разных регионах страны были возбуждены уголовные дела. Всего было возбуждено 24 уголовных дела в конкретных регионах, которые были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы объединили эти дела в одно", - добавил Бастрыкин. Суд Петербурга в октябре 2022 года признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. В СК тогда отмечали, что приказы командования вермахта свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей. Тот план "уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции войны на уничтожение", констатировало ведомство. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.
https://ria.ru/20230511/blokada-1871041720.html
https://ria.ru/20230127/leningrad-1847460951.html
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общество, ленинград, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944)
Бастрыкин заявил, что блокада Ленинграда замышлялась еще до начала войны

СК: немецко-фашистские захватчики планировали блокаду Ленинграда еще до начала войны

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкБлокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца. Архивное фото
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БРЕСТ (Белоруссия), 22 июн - РИА Новости. Немецко-фашистские захватчики замышляли блокаду Ленинграда еще до начала Великой Отечественной войны, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.
"Мы установили достоверно, что блокада Ленинграда - это был замысел, который сформировался еще до начала Великой Отечественной войны", - сказал Бастрыкин.
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Глава ведомства напомнил, что в СК РФ создано специальное управление по расследованию военных преступлений, преступлений геноцида и реабилитации нацизма. "В разных регионах страны были возбуждены уголовные дела. Всего было возбуждено 24 уголовных дела в конкретных регионах, которые были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы объединили эти дела в одно", - добавил Бастрыкин.
Суд Петербурга в октябре 2022 года признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. В СК тогда отмечали, что приказы командования вермахта свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей. Тот план "уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции войны на уничтожение", констатировало ведомство.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.
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ОбществоЛенинградРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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