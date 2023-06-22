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Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки - РИА Новости, 22.06.2023
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12:00 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/banki-1879755048.html
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки - РИА Новости, 22.06.2023
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки
Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея.
2023-06-22T12:00
2023-06-22T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
экономика
сша
финансы
банки
мировой финансовый кризис
наука
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Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки
Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея.
audio/mpeg
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки
Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея.
audio/mpeg
О текущем состоянии банковской системы и почему она подвержена кризису рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.Что такое экономические (финансовые) пузыри и может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть", или хотя бы остановить рост пузыря мы рассказали в эпизоде Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, экономика, сша, финансы, банки, мировой финансовый кризис, наука, аудио, технологии, российская академия наук
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Экономика, США, Финансы, Банки, мировой финансовый кризис, Наука, Технологии, Российская академия наук
Мы все умрём. Но это не точно

Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки

Мы все умрём. Но это не точно
Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея.
О текущем состоянии банковской системы и почему она подвержена кризису рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.
Что такое экономические (финансовые) пузыри и может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть", или хотя бы остановить рост пузыря мы рассказали в эпизоде Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
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Эксперт эпизода: Рафаэль Абдулов

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастЭкономикаСШАФинансыБанкимировой финансовый кризисНаукаТехнологииРоссийская академия наук
 
 
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