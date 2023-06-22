https://ria.ru/20230622/banki-1879755048.html

Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки

Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки - РИА Новости, 22.06.2023

Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки

Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея.

2023-06-22T12:00

2023-06-22T12:00

2023-06-22T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея. audio/mpeg

Финансовый кризис неминуем? Почему банкротятся банки Весной 2023 обанкротились сразу 4 американских банка, два из которых входили в двадцатку самых крупных в США. Может ли это быть продолжением кризиса 2008? Что такое ключевая ставка, и на что она влияет, почему система страхования вкладов не рассчитана на крупный кризис, а фонд из ценных бумаг, обеспеченных ипотечными выплатами — плохая идея. audio/mpeg

О текущем состоянии банковской системы и почему она подвержена кризису рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.Что такое экономические (финансовые) пузыри и может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть", или хотя бы остановить рост пузыря мы рассказали в эпизоде Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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подкаст, экономика, сша, финансы, банки, мировой финансовый кризис, наука, аудио, технологии, российская академия наук