https://ria.ru/20230601/puzyr-1875485057.html
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? - РИА Новости, 01.06.2023
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
2023-06-01T13:00
2023-06-01T13:00
2023-06-01T13:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
экономика
наука
институт экономики ран
экономический кризис
ипотечный кризис
финансовый кризис 2008 года
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Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
audio/mpeg
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
audio/mpeg
О противоречиях между реальным и финансовым секторами экономики рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция? О торговых войнах и обострении международных отношений мы рассказывали в эпизоде "Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?