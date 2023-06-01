https://ria.ru/20230601/puzyr-1875485057.html

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? - РИА Новости, 01.06.2023

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?

Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?

2023-06-01T13:00

2023-06-01T13:00

2023-06-01T13:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

экономика

наука

институт экономики ран

экономический кризис

ипотечный кризис

финансовый кризис 2008 года

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Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри? audio/mpeg

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри? audio/mpeg

О противоречиях между реальным и финансовым секторами экономики рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция? О торговых войнах и обострении международных отношений мы рассказывали в эпизоде "Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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