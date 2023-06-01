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Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? - РИА Новости, 01.06.2023
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13:00 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/puzyr-1875485057.html
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри? - РИА Новости, 01.06.2023
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
2023-06-01T13:00
2023-06-01T13:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
экономика
наука
институт экономики ран
экономический кризис
ипотечный кризис
финансовый кризис 2008 года
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Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
audio/mpeg
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
audio/mpeg
О противоречиях между реальным и финансовым секторами экономики рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция? О торговых войнах и обострении международных отношений мы рассказывали в эпизоде "Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, экономика, наука, институт экономики ран , экономический кризис, ипотечный кризис, финансовый кризис 2008 года, мировой финансовый кризис, финансы, министерство финансов сша, деньги, биржа, фондовый рынок сша, российский фондовый рынок, валюта, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Экономика, Наука, Институт экономики РАН , Экономический кризис, ипотечный кризис, Финансовый кризис 2008 года, мировой финансовый кризис, Финансы, Министерство финансов США, Деньги, Биржа, фондовый рынок США, российский фондовый рынок, Валюта
Мы все умрём. Но это не точно

Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?

Мы все умрём. Но это не точно
Дешевые деньги, инфляция, монополизм: кто "надувает" финансовые пузыри?
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Тюльпаномания XVII века, кризис доткомов нулевых и ипотечный коллапс 2008 года — все это примеры экономических (финансовых) пузырей. Может ли невидимая рука рынка или государство "сдуть" или хотя бы остановить рост пузыря? Череда совпадений, хитрый план спекулянтов или неотъемлемая часть экономической системы — почему появляются финансовые пузыри?
О противоречиях между реальным и финансовым секторами экономики рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов.
Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция? О торговых войнах и обострении международных отношений мы рассказывали в эпизоде "Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая".
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты.
__________
Эксперт эпизода Рафаэль Абдулов
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж Анастасия Паниоти
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастЭкономикаНаукаИнститут экономики РАНЭкономический кризисипотечный кризисФинансовый кризис 2008 годамировой финансовый кризисФинансыМинистерство финансов СШАДеньгиБиржафондовый рынок СШАроссийский фондовый рынокВалюта
 
 
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