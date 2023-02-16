https://ria.ru/20230216/deglobalizatsiya-1852402871.html
Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая
Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая - РИА Новости, 16.02.2023
Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая
Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация.
2023-02-16T14:00
2023-02-16T14:00
2023-02-16T14:03
мы все умрём. но это не точно
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Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая
Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация.
audio/mpeg
Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая
Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация.
audio/mpeg
Об эксплуатация периферии, финансовом кризисе 2008 года и возможной поляризация мира рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов. О том, почему Россия не спешит переходить на зеленую энергетику мы рассказывали в эпизоде: "Солнечные панели в Рязанской ржи": почему в России мало зеленой энергии?. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Экономика, мировая экономика, США, Китай, валютный рынок, фондовый рынок США, Наука, Экономический кризис, мировой финансовый кризис, Финансовый кризис 2008 года, Финансы, Производство, Технологии
14:00 16.02.2023 (обновлено: 14:03 16.02.2023)
Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая
Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация.