https://ria.ru/20230216/deglobalizatsiya-1852402871.html

Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая

Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая - РИА Новости, 16.02.2023

Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая

Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация.

2023-02-16T14:00

2023-02-16T14:00

2023-02-16T14:03

мы все умрём. но это не точно

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Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация. audio/mpeg

Что такое деглобализация, и к чему может привести соперничество США и Китая Торговые войны, обострение международных отношений и ускорение социального неравенства — временные явления или закономерные предпосылки краха всей экономической системы? Что такое технологические уклады, мир-системный анализ и стагфляция. К чему может привести соперничество США и КНР, кто такие азиатские тигры и когда началась деглобализация. audio/mpeg

Об эксплуатация периферии, финансовом кризисе 2008 года и возможной поляризация мира рассказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Рафаэль Абдулов. О том, почему Россия не спешит переходить на зеленую энергетику мы рассказывали в эпизоде: "Солнечные панели в Рязанской ржи": почему в России мало зеленой энергии?. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Рафаэль АбдуловЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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