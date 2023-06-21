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Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
02:19 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zaytsev-1879360866.html
Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера
Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера - РИА Новости, 21.06.2023
Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера
Внучка Вячеслава Зайцева Маруся рассказала редакции ток-шоу "Малахов" о новом претенденте на наследство покойного модельера, манекенщике Эдуарде Кривенко. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:19
2023-06-21T02:19
шоубиз
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
знаменитости
наследство
слухи
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Внучка Вячеслава Зайцева Маруся рассказала редакции ток-шоу "Малахов" о новом претенденте на наследство покойного модельера, манекенщике Эдуарде Кривенко.&quot;Про Эдика. Первое и главное – он перестал принимать участие в показах и общаться с дедушкой в 2014 году. Эдика поймали на мошенничестве – он продавал участие в показах моделям за 300 тысяч рублей. Он под видом того, что это его пассии вымаливал для них участие. Обман вскрылся и его со скандалом выгнали. Много свидетелей. Больше об Эдике мы ничего не слышали&quot;, – поделилась родственница кутюрье.После ее слов певец Юлиан отметил, что слышал подобную историю от сына модельера Егора Зайцева, с которым недавно общался. "Сейчас в доме моды все делает Егор. Я был у него и спросил про Эдуарда. Он мне рассказал, что у Эдуарда давно закончились отношения со Славой. Он даже никогда не работал у Славы, а был приглашенной моделью", – сообщил музыкант. В ответ Кривенко опроверг обвинения в свой адрес. "Когда мы с Вячеславом Михайловичем вместе работали, он был против подобных историй. Никто никого не мог привести вообще", – заявил претендент на наследство Зайцева. В начале июня Эдуард Кривенко заявил, что у него есть завещание покойного кутюрье. По словам модели, он долгие годы работал с Зайцевым и ухаживал за ним во время болезни. За это "красный Диор" составил документы на наследство в пользу своего помощника. Однако Кривенко отказался показывать их публично. Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.
https://ria.ru/20230609/zaytsev-1877144322.html
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вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев, знаменитости, наследство, слухи
Шоубиз, Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев, Знаменитости, Наследство, слухи
Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера

Внучка Зайцева сказала, что манекенщик Кривенко с 2014 года не общался с модельером

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Внучка Вячеслава Зайцева Маруся рассказала редакции ток-шоу "Малахов" о новом претенденте на наследство покойного модельера, манекенщике Эдуарде Кривенко.
«

"Про Эдика. Первое и главное – он перестал принимать участие в показах и общаться с дедушкой в 2014 году. Эдика поймали на мошенничестве – он продавал участие в показах моделям за 300 тысяч рублей. Он под видом того, что это его пассии вымаливал для них участие. Обман вскрылся и его со скандалом выгнали. Много свидетелей. Больше об Эдике мы ничего не слышали", – поделилась родственница кутюрье.

После ее слов певец Юлиан отметил, что слышал подобную историю от сына модельера Егора Зайцева, с которым недавно общался.
«
"Сейчас в доме моды все делает Егор. Я был у него и спросил про Эдуарда. Он мне рассказал, что у Эдуарда давно закончились отношения со Славой. Он даже никогда не работал у Славы, а был приглашенной моделью", – сообщил музыкант.
В ответ Кривенко опроверг обвинения в свой адрес.
«
"Когда мы с Вячеславом Михайловичем вместе работали, он был против подобных историй. Никто никого не мог привести вообще", – заявил претендент на наследство Зайцева.
В начале июня Эдуард Кривенко заявил, что у него есть завещание покойного кутюрье. По словам модели, он долгие годы работал с Зайцевым и ухаживал за ним во время болезни. За это "красный Диор" составил документы на наследство в пользу своего помощника. Однако Кривенко отказался показывать их публично.
Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.
Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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ШоубизВячеслав ЗайцевУмер Вячеслав ЗайцевЗнаменитостиНаследствослухи
 
 
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