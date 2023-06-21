https://ria.ru/20230621/zaytsev-1879360866.html

Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера

Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера - РИА Новости, 21.06.2023

Внучка Зайцева высказалась о новом претенденте на состояние модельера

Внучка Вячеслава Зайцева Маруся рассказала редакции ток-шоу "Малахов" о новом претенденте на наследство покойного модельера, манекенщике Эдуарде Кривенко. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T02:19

2023-06-21T02:19

2023-06-21T02:19

шоубиз

вячеслав зайцев

умер вячеслав зайцев

знаменитости

наследство

слухи

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Внучка Вячеслава Зайцева Маруся рассказала редакции ток-шоу "Малахов" о новом претенденте на наследство покойного модельера, манекенщике Эдуарде Кривенко."Про Эдика. Первое и главное – он перестал принимать участие в показах и общаться с дедушкой в 2014 году. Эдика поймали на мошенничестве – он продавал участие в показах моделям за 300 тысяч рублей. Он под видом того, что это его пассии вымаливал для них участие. Обман вскрылся и его со скандалом выгнали. Много свидетелей. Больше об Эдике мы ничего не слышали", – поделилась родственница кутюрье.После ее слов певец Юлиан отметил, что слышал подобную историю от сына модельера Егора Зайцева, с которым недавно общался. "Сейчас в доме моды все делает Егор. Я был у него и спросил про Эдуарда. Он мне рассказал, что у Эдуарда давно закончились отношения со Славой. Он даже никогда не работал у Славы, а был приглашенной моделью", – сообщил музыкант. В ответ Кривенко опроверг обвинения в свой адрес. "Когда мы с Вячеславом Михайловичем вместе работали, он был против подобных историй. Никто никого не мог привести вообще", – заявил претендент на наследство Зайцева. В начале июня Эдуард Кривенко заявил, что у него есть завещание покойного кутюрье. По словам модели, он долгие годы работал с Зайцевым и ухаживал за ним во время болезни. За это "красный Диор" составил документы на наследство в пользу своего помощника. Однако Кривенко отказался показывать их публично. Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.

https://ria.ru/20230609/zaytsev-1877144322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев, знаменитости, наследство, слухи