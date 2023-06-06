https://ria.ru/20230606/zaytsev-1876277573.html

Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева

Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 06.06.2023

Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева

Сотрудничавший с покойным Вячеславом Зайцевым манекенщик Эдуард Кривенко в передаче "Малахов" сообщил о претензиях на наследство модельера. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:08

2023-06-06T02:08

2023-06-06T02:18

шоубиз

вячеслав зайцев

умер вячеслав зайцев

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сотрудничавший с покойным Вячеславом Зайцевым манекенщик Эдуард Кривенко в передаче "Малахов" сообщил о претензиях на наследство модельера."У меня на руках завещание Вячеслава Зайцева. Я с этим документом собираюсь в суд. Я долгие годы помогал Вячеславу Михайловичу и заботился о нем. Он мне сказал: "Сделаю так, что у тебя в жизни все будет хорошо – и квартира, и машина". Я помогал ему, ближе меня у него никого не было", – рассказал Кривенко.Он также поделился историей знакомства с кутюрье, за которым ухаживал в годы его тяжелой болезни. "Мы познакомились в 2008 году. Я участвовал в его показах, он сделал меня своей ведущей моделью. Потом он поселил меня рядом на Арбате, чтобы я мог помогать ему. Он звонил, говорил, когда ему было плохо", – добавил манекенщик. По его словам, Вячеславу Зайцеву подобрали неудачное место на кладбище. Он отметил, что хочет добиться перезахоронения модельера. "Здесь на кладбище рядом мусорка, туалет и трасса. Он не заслуживает такого. Я буду требовать перезахоронения. Я не был на похоронах в день захоронения, потому что не хотел распрей в кругу семьи. Я на следующий день привез венок с белыми лилиями с ленточками. Но сейчас его нет", – заключил Кривенко.Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье. После церемонии прощания многие близкие модельера раскритиковали его сына Егора за выбор места упокоения отца. По их мнению, знаменитость было необходимо похоронить на более престижном участке в Москве.

https://ria.ru/20230516/kirkorov-1871954236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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