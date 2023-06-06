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Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 06.06.2023
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Шоубиз
 
02:08 06.06.2023 (обновлено: 02:18 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/zaytsev-1876277573.html
Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева
Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 06.06.2023
Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева
Сотрудничавший с покойным Вячеславом Зайцевым манекенщик Эдуард Кривенко в передаче "Малахов" сообщил о претензиях на наследство модельера. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:08
2023-06-06T02:18
шоубиз
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
московская область (подмосковье)
москва
знаменитости
мода
стиль
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сотрудничавший с покойным Вячеславом Зайцевым манекенщик Эдуард Кривенко в передаче "Малахов" сообщил о претензиях на наследство модельера.&quot;У меня на руках завещание Вячеслава Зайцева. Я с этим документом собираюсь в суд. Я долгие годы помогал Вячеславу Михайловичу и заботился о нем. Он мне сказал: &quot;Сделаю так, что у тебя в жизни все будет хорошо – и квартира, и машина&quot;. Я помогал ему, ближе меня у него никого не было&quot;, – рассказал Кривенко.Он также поделился историей знакомства с кутюрье, за которым ухаживал в годы его тяжелой болезни. "Мы познакомились в 2008 году. Я участвовал в его показах, он сделал меня своей ведущей моделью. Потом он поселил меня рядом на Арбате, чтобы я мог помогать ему. Он звонил, говорил, когда ему было плохо", – добавил манекенщик. По его словам, Вячеславу Зайцеву подобрали неудачное место на кладбище. Он отметил, что хочет добиться перезахоронения модельера. "Здесь на кладбище рядом мусорка, туалет и трасса. Он не заслуживает такого. Я буду требовать перезахоронения. Я не был на похоронах в день захоронения, потому что не хотел распрей в кругу семьи. Я на следующий день привез венок с белыми лилиями с ленточками. Но сейчас его нет", – заключил Кривенко.Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье. После церемонии прощания многие близкие модельера раскритиковали его сына Егора за выбор места упокоения отца. По их мнению, знаменитость было необходимо похоронить на более престижном участке в Москве.
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московская область (подмосковье)
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вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев, московская область (подмосковье), москва, знаменитости, мода, стиль, наследство
Шоубиз, Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев, Московская область (Подмосковье), Москва, Знаменитости, мода, стиль, Наследство
Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева

Сотрудничавший с покойным Зайцевым манекенщик сообщил о претензиях на наследство модельера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ
Модельер Вячеслав Зайцев на вручении премии Человек года по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сотрудничавший с покойным Вячеславом Зайцевым манекенщик Эдуард Кривенко в передаче "Малахов" сообщил о претензиях на наследство модельера.
«

"У меня на руках завещание Вячеслава Зайцева. Я с этим документом собираюсь в суд. Я долгие годы помогал Вячеславу Михайловичу и заботился о нем. Он мне сказал: "Сделаю так, что у тебя в жизни все будет хорошо – и квартира, и машина". Я помогал ему, ближе меня у него никого не было", – рассказал Кривенко.

Он также поделился историей знакомства с кутюрье, за которым ухаживал в годы его тяжелой болезни.
«
"Мы познакомились в 2008 году. Я участвовал в его показах, он сделал меня своей ведущей моделью. Потом он поселил меня рядом на Арбате, чтобы я мог помогать ему. Он звонил, говорил, когда ему было плохо", – добавил манекенщик.
По его словам, Вячеславу Зайцеву подобрали неудачное место на кладбище. Он отметил, что хочет добиться перезахоронения модельера.
«
"Здесь на кладбище рядом мусорка, туалет и трасса. Он не заслуживает такого. Я буду требовать перезахоронения. Я не был на похоронах в день захоронения, потому что не хотел распрей в кругу семьи. Я на следующий день привез венок с белыми лилиями с ленточками. Но сейчас его нет", – заключил Кривенко.
Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
После церемонии прощания многие близкие модельера раскритиковали его сына Егора за выбор места упокоения отца. По их мнению, знаменитость было необходимо похоронить на более престижном участке в Москве.
Певец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу
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ШоубизВячеслав ЗайцевУмер Вячеслав ЗайцевМосковская область (Подмосковье)МоскваЗнаменитостимодастильНаследство
 
 
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