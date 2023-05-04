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В Подмосковье похоронили Вячеслава Зайцева

В Подмосковье похоронили Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 04.05.2023

В Подмосковье похоронили Вячеслава Зайцева

Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:47

2023-05-04T15:47

2023-05-04T21:12

культура

новости культуры

вячеслав зайцев

щелково

московская область (подмосковье)

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ЩЕЛКОВО (Московская область), 4 мая — РИА Новости. Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье, сообщил корреспондент РИА Новости.Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в четверг в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Проститься с модельером пришли его сын Егор Зайцев, шоумен Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член ОП РФ Андрей Разбродин, президент благотворительного фонда "Русский силуэт", член Российской академии художеств Татьяна Михалкова, певец Бедрос Киркоров, родственники, друзья и коллеги. Также в соборе прошло отпевание усопшего. Модельера проводили в последний путь аплодисментами. Вячеслав Зайцев – модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств.

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, вячеслав зайцев, щелково, московская область (подмосковье)