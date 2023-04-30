https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868892237.html

Умер Вячеслав Зайцев: творческий путь "Красного Диора"

Умер Вячеслав Зайцев: творческий путь "Красного Диора" - РИА Новости, 30.04.2023

Умер Вячеслав Зайцев: творческий путь "Красного Диора"

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Творческий путь кутюрье, которого на Западе окрестили "красным Диором" и советским Карденом, — в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:33

2023-04-30T21:33

2023-04-30T23:14

фото

умер вячеслав зайцев

вячеслав зайцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761685780_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_65114aa868b719fbc49f1a2f8cbd45cb.jpg

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Творческий путь кутюрье, которого на Западе окрестили "красным Диором" и советским Карденом, — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, умер вячеслав зайцев, вячеслав зайцев