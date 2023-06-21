https://ria.ru/20230621/upakovka-1879503398.html
Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки
Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки, соответствующее поручение... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:03
2023-06-21T11:03
2023-06-21T11:13
владимир путин
экология
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (проект №345338–8)", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения – 1 августа 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20230614/upakovka-1877932214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экология, россия
Владимир Путин, Экология, Россия
Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки
Президент Путин поручил до 1 августа рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки