https://ria.ru/20230621/upakovka-1879503398.html

Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки

Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки - РИА Новости, 21.06.2023

Путин поручил рассмотреть и принять закон об утилизации упаковки

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки, соответствующее поручение... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:03

2023-06-21T11:03

2023-06-21T11:13

владимир путин

экология

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (проект №345338–8)", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения – 1 августа 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20230614/upakovka-1877932214.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экология, россия