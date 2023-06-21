https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html

Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним

Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним

Подводные шумы, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа "Титан", еще не означают наличие связи с экипажем, у подводников есть своя "азбука",... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:41

2023-06-21T15:41

2023-06-21T15:41

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводные шумы, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа "Титан", еще не означают наличие связи с экипажем, у подводников есть своя "азбука", поэтому "стук" от экипажа должны были расшифровать, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к обломкам "Титаника". Ранее Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника". "Я не знаю, почему эти звуки так поздно появились. Настоящие подводники, если не могут всплыть, они просто стучат по корпусу гаечным ключом. Там есть определенные коды, выработанные – частые, редкие стуки, один удар, два удара – это все что-то означает", - сказал Сагалевич. По его словам, с помощью такой "азбуки" можно держать связь и, как минимум, узнать о состоянии экипажа. "Ничего этого нет. Если есть стуки, должны быть ответные стуки с поверхности, тогда устанавливается связь. Подводники это знают", - добавил Сагалевич. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/titanik-1879592925.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879485972.html

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в мире, сша, франция, twitter, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, российская академия наук