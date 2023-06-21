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Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним - РИА Новости, 21.06.2023
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15:41 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/titanik-1879597177.html
Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним
Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним
Подводные шумы, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа "Титан", еще не означают наличие связи с экипажем, у подводников есть своя "азбука",... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:41
2023-06-21T15:41
в мире
сша
франция
twitter
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводные шумы, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа "Титан", еще не означают наличие связи с экипажем, у подводников есть своя "азбука", поэтому "стук" от экипажа должны были расшифровать, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к обломкам "Титаника". Ранее Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника". "Я не знаю, почему эти звуки так поздно появились. Настоящие подводники, если не могут всплыть, они просто стучат по корпусу гаечным ключом. Там есть определенные коды, выработанные – частые, редкие стуки, один удар, два удара – это все что-то означает", - сказал Сагалевич. По его словам, с помощью такой "азбуки" можно держать связь и, как минимум, узнать о состоянии экипажа. "Ничего этого нет. Если есть стуки, должны быть ответные стуки с поверхности, тогда устанавливается связь. Подводники это знают", - добавил Сагалевич. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/titanik-1879592925.html
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в мире, сша, франция, twitter, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, российская академия наук
В мире, США, Франция, Twitter, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Российская академия наук
Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним

Эксперт: шумы в зоне поисков пропавшего батискафа "Титан" не означают наличие связи с ним

© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and ResearchИсследование дна в Тихом океане
Исследование дна в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research
Исследование дна в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводные шумы, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа "Титан", еще не означают наличие связи с экипажем, у подводников есть своя "азбука", поэтому "стук" от экипажа должны были расшифровать, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к обломкам "Титаника".
Ранее Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника".
Катер береговой охраны США в Бостоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
СМИ сообщили, что минимум пять судов ищут пропавший батискаф
Вчера, 15:33
«
"Я не знаю, почему эти звуки так поздно появились. Настоящие подводники, если не могут всплыть, они просто стучат по корпусу гаечным ключом. Там есть определенные коды, выработанные – частые, редкие стуки, один удар, два удара – это все что-то означает", - сказал Сагалевич.
По его словам, с помощью такой "азбуки" можно держать связь и, как минимум, узнать о состоянии экипажа.
«
"Ничего этого нет. Если есть стуки, должны быть ответные стуки с поверхности, тогда устанавливается связь. Подводники это знают", - добавил Сагалевич.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Судно береговой охраны США в порту Бостона - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Запасов воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 30 часов
Вчера, 09:23
 
В миреСШАФранцияTwitterПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаРоссийская академия наук
 
 
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