Эксперт: "шум" в зоне поисков пропавшего батискафа не означает связь с ним
Эксперт: шумы в зоне поисков пропавшего батискафа "Титан" не означают наличие связи с ним
© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and ResearchИсследование дна в Тихом океане
© AP Photo / NOAA Office of Ocean Exploration and Research
Исследование дна в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводные шумы, зафиксированные в районе поиска пропавшего батискафа "Титан", еще не означают наличие связи с экипажем, у подводников есть своя "азбука", поэтому "стук" от экипажа должны были расшифровать, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к обломкам "Титаника".
Ранее Береговая охрана США в сообщении на своей странице в Twitter подтвердила, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска батискафа, пропавшего с радаров у места гибели "Титаника".
«
"Я не знаю, почему эти звуки так поздно появились. Настоящие подводники, если не могут всплыть, они просто стучат по корпусу гаечным ключом. Там есть определенные коды, выработанные – частые, редкие стуки, один удар, два удара – это все что-то означает", - сказал Сагалевич.
По его словам, с помощью такой "азбуки" можно держать связь и, как минимум, узнать о состоянии экипажа.
«
"Ничего этого нет. Если есть стуки, должны быть ответные стуки с поверхности, тогда устанавливается связь. Подводники это знают", - добавил Сагалевич.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.