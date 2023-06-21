https://ria.ru/20230621/sovfed-1879546639.html

Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей

Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей - РИА Новости, 21.06.2023

Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей

Совет Федерации на заседании в среду сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:37

2023-06-21T13:37

2023-06-21T13:37

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

инна святенко

галина карелова

григорий карасин

вооруженные силы украины

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима. "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет возбудить парламентское расследование преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - говорится в постановлении. Возглавит часть парламентской комиссии от Совфеда вице-спикер палаты Галина Карелова. Также в комиссию войдут глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава научного комитета Лилия Гумерова, глава комитета по соцполитике Инна Святенко, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, глава оборонного комитета Виктор Бондарев, а также сенатор от ДНР Наталья Никонорова, сенатор от ЛНР Ольга Бас, первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова, зампред международного комитета Андрей Климов, член международного комитета СФ Елена Афанасьева, член оборонного комитета Сергей Колбин, член социального комитета Андрей Чернышев. "С 2014 года украинские неонацисты с особым цинизмом и жестокостью обстреливали мирные объекты Донецкой и Луганской Народных Республик – роддома, школы, театры, скверы и детские площадки, намерено стараясь попасть по старикам, женщинам и детям. В прошлом году в ООН представителями России были озвучены подобные факты", - сказала глава социального комитета СФ Инна Святенко. По ее словам, за 9 лет боевых действий были ранены около 10 тысяч мирных граждан Донбасса, из которых около полутысячи – это дети. Свыше 126 тысяч человек признаны пострадавшими от артобстрелов, в том числе 24 тысячи несовершеннолетних. Более того, практически все молодое поколение с этих территорий уже имеют психологические травмы, подчеркнула законодатель. "Мы никогда не забудем первую жертву этой войны - ровно девять лет назад 8 июня 2014 года в Славянске под обстрелом ВСУ погибла шестилетняя девочка, Полина Сладкая. Мы никогда не забудем авианалёт на детский пляж города Зугрэс в ДНР, в результате которого погибли целые семьи с детьми. Мы никогда не забудем самую маленькую жертву, которой было всего 27 дней. Забыть и простить такое невозможно. Мы не допустим, чтобы память об этом горе стёрлась. Понимать это должны как в Киеве, так и на Западе", - отметила Святенко. Сегодня террористические удары ВСУ наносятся не только по нашим новым регионам, но и по Белгородской, Курской, Брянской областям России, сказала политик. "Создавая парламентскую комиссию, мы преследуем цель, чтобы факты уничтожения наших детей не были замолчаны и преданы забвению, чтобы мировое сообщество знало об этой трагедии", — отметила глава комитета СФ.

https://ria.ru/20230620/rassledovanie-1879324318.html

https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html

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Дарья Буймова

киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, инна святенко, галина карелова, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, оон, политика