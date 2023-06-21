Рейтинг@Mail.ru
Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sovfed-1879546639.html
Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей
Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей
Совет Федерации на заседании в среду сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:37
2023-06-21T13:37
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
инна святенко
галина карелова
григорий карасин
вооруженные силы украины
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_301422913881b1095f544e0f38b4bed5.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима. "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет возбудить парламентское расследование преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - говорится в постановлении. Возглавит часть парламентской комиссии от Совфеда вице-спикер палаты Галина Карелова. Также в комиссию войдут глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава научного комитета Лилия Гумерова, глава комитета по соцполитике Инна Святенко, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, глава оборонного комитета Виктор Бондарев, а также сенатор от ДНР Наталья Никонорова, сенатор от ЛНР Ольга Бас, первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова, зампред международного комитета Андрей Климов, член международного комитета СФ Елена Афанасьева, член оборонного комитета Сергей Колбин, член социального комитета Андрей Чернышев. "С 2014 года украинские неонацисты с особым цинизмом и жестокостью обстреливали мирные объекты Донецкой и Луганской Народных Республик – роддома, школы, театры, скверы и детские площадки, намерено стараясь попасть по старикам, женщинам и детям. В прошлом году в ООН представителями России были озвучены подобные факты", - сказала глава социального комитета СФ Инна Святенко. По ее словам, за 9 лет боевых действий были ранены около 10 тысяч мирных граждан Донбасса, из которых около полутысячи – это дети. Свыше 126 тысяч человек признаны пострадавшими от артобстрелов, в том числе 24 тысячи несовершеннолетних. Более того, практически все молодое поколение с этих территорий уже имеют психологические травмы, подчеркнула законодатель. "Мы никогда не забудем первую жертву этой войны - ровно девять лет назад 8 июня 2014 года в Славянске под обстрелом ВСУ погибла шестилетняя девочка, Полина Сладкая. Мы никогда не забудем авианалёт на детский пляж города Зугрэс в ДНР, в результате которого погибли целые семьи с детьми. Мы никогда не забудем самую маленькую жертву, которой было всего 27 дней. Забыть и простить такое невозможно. Мы не допустим, чтобы память об этом горе стёрлась. Понимать это должны как в Киеве, так и на Западе", - отметила Святенко. Сегодня террористические удары ВСУ наносятся не только по нашим новым регионам, но и по Белгородской, Курской, Брянской областям России, сказала политик. "Создавая парламентскую комиссию, мы преследуем цель, чтобы факты уничтожения наших детей не были замолчаны и преданы забвению, чтобы мировое сообщество знало об этой трагедии", — отметила глава комитета СФ.
https://ria.ru/20230620/rassledovanie-1879324318.html
https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034261_660:508:2713:2048_1920x0_80_0_0_dc5ade8a75bb58406fe9d558f3392a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, инна святенко, галина карелова, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, оон, политика
Киев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Инна Святенко, Галина Карелова, Григорий Карасин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, ООН, Политика
Совфед обсудил расследование преступлений Киева против детей

Совфед создал сенаторскую часть комиссии по расследованию преступлений Киева против детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима.
"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет возбудить парламентское расследование преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - говорится в постановлении.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
ГД одобрила инициирование расследования преступлений Киева против детей
20 июня, 12:50
Возглавит часть парламентской комиссии от Совфеда вице-спикер палаты Галина Карелова. Также в комиссию войдут глава международного комитета СФ Григорий Карасин, глава научного комитета Лилия Гумерова, глава комитета по соцполитике Инна Святенко, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, глава оборонного комитета Виктор Бондарев, а также сенатор от ДНР Наталья Никонорова, сенатор от ЛНР Ольга Бас, первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова, зампред международного комитета Андрей Климов, член международного комитета СФ Елена Афанасьева, член оборонного комитета Сергей Колбин, член социального комитета Андрей Чернышев.
«
"С 2014 года украинские неонацисты с особым цинизмом и жестокостью обстреливали мирные объекты Донецкой и Луганской Народных Республик – роддома, школы, театры, скверы и детские площадки, намерено стараясь попасть по старикам, женщинам и детям. В прошлом году в ООН представителями России были озвучены подобные факты", - сказала глава социального комитета СФ Инна Святенко.
По ее словам, за 9 лет боевых действий были ранены около 10 тысяч мирных граждан Донбасса, из которых около полутысячи – это дети. Свыше 126 тысяч человек признаны пострадавшими от артобстрелов, в том числе 24 тысячи несовершеннолетних. Более того, практически все молодое поколение с этих территорий уже имеют психологические травмы, подчеркнула законодатель.
«
"Мы никогда не забудем первую жертву этой войны - ровно девять лет назад 8 июня 2014 года в Славянске под обстрелом ВСУ погибла шестилетняя девочка, Полина Сладкая. Мы никогда не забудем авианалёт на детский пляж города Зугрэс в ДНР, в результате которого погибли целые семьи с детьми. Мы никогда не забудем самую маленькую жертву, которой было всего 27 дней. Забыть и простить такое невозможно. Мы не допустим, чтобы память об этом горе стёрлась. Понимать это должны как в Киеве, так и на Западе", - отметила Святенко.
Сегодня террористические удары ВСУ наносятся не только по нашим новым регионам, но и по Белгородской, Курской, Брянской областям России, сказала политик.
"Создавая парламентскую комиссию, мы преследуем цель, чтобы факты уничтожения наших детей не были замолчаны и преданы забвению, чтобы мировое сообщество знало об этой трагедии", — отметила глава комитета СФ.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
19 июля 2022, 20:08
 
КиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИнна СвятенкоГалина КареловаГригорий КарасинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФООНПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала