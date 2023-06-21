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Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам - РИА Новости, 21.06.2023
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Война в Сирии
 
15:20 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/siriya-1879583680.html
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам - РИА Новости, 21.06.2023
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам
РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:20
2023-06-21T15:20
война в сирии
в мире
россия
казахстан
александр лаврентьев
сирия
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев. "Я считаю, что это больше технический момент, потому что искать сейчас какую-то политическую подоплеку я бы не стал", - сказал он. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующая встреча высокого уровня также пройдет в Астане. Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев в ходе пресс-конференции назвал неожиданным предложение Казахстана, однако отметил, что сам "астанинский" формат с его участниками продолжит работу. В него входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
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в мире, россия, казахстан, александр лаврентьев, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Казахстан, Александр Лаврентьев, Сирия
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам

Лаврентьев считает идею Астаны перенести площадку по Сирии технической, а не политической

© Sputnik / Абзал Калиев | Перейти в медиабанкУчастники переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астанинском формате
Участники переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астанинском формате - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
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Участники переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астанинском формате. Архивное фото
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.
"Я считаю, что это больше технический момент, потому что искать сейчас какую-то политическую подоплеку я бы не стал", - сказал он. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане.
Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующая встреча высокого уровня также пройдет в Астане.
Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев в ходе пресс-конференции назвал неожиданным предложение Казахстана, однако отметил, что сам "астанинский" формат с его участниками продолжит работу. В него входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
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