https://ria.ru/20230621/siriya-1879583680.html

Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам

Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам - РИА Новости, 21.06.2023

Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам

РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

война в сирии

в мире

россия

казахстан

александр лаврентьев

сирия

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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев. "Я считаю, что это больше технический момент, потому что искать сейчас какую-то политическую подоплеку я бы не стал", - сказал он. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующая встреча высокого уровня также пройдет в Астане. Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев в ходе пресс-конференции назвал неожиданным предложение Казахстана, однако отметил, что сам "астанинский" формат с его участниками продолжит работу. В него входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, казахстан, александр лаврентьев, сирия