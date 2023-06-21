https://ria.ru/20230621/siriya-1879583680.html
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам - РИА Новости, 21.06.2023
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам
РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:20
2023-06-21T15:20
2023-06-21T15:20
война в сирии
в мире
россия
казахстан
александр лаврентьев
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833684743_22:0:3663:2048_1920x0_80_0_0_1fa2e4641f8db9cd1d608b05c660635c.jpg
АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. РФ не видит политической подоплеки в решении Казахстана не предоставлять площадку Астаны для переговоров по Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев. "Я считаю, что это больше технический момент, потому что искать сейчас какую-то политическую подоплеку я бы не стал", - сказал он. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующая встреча высокого уровня также пройдет в Астане. Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев в ходе пресс-конференции назвал неожиданным предложение Казахстана, однако отметил, что сам "астанинский" формат с его участниками продолжит работу. В него входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html
россия
казахстан
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833684743_660:0:3391:2048_1920x0_80_0_0_c272db01a6fa2fcae1a9188f718c007c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, александр лаврентьев, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Казахстан, Александр Лаврентьев, Сирия
Лаврентьев не видит политической подоплеки в решении Астаны по переговорам
Лаврентьев считает идею Астаны перенести площадку по Сирии технической, а не политической