https://ria.ru/20230621/putin-1879528029.html
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС - РИА Новости, 21.06.2023
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС
Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:26
2023-06-21T12:26
2023-06-21T12:26
юар
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
сирил рамафоса
африканский национальный конгресс
брикс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Делегация африканских лидеров после поездки в Киев прибыла 17 июня в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Президент РФ также провел отдельную встречу с президентом ЮАР. "Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается", - сказал Песков журналистам. В августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС, куда приглашен Путин. Генеральный секретарь правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула заявил в среду, что в стране ожидают визита российского лидера.
https://ria.ru/20230620/afrika-1879345563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС
Песков: президенты Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС