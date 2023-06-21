https://ria.ru/20230621/putin-1879528029.html

Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС

Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС - РИА Новости, 21.06.2023

Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС

Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:26

2023-06-21T12:26

2023-06-21T12:26

юар

россия

киев

дмитрий песков

владимир путин

сирил рамафоса

африканский национальный конгресс

брикс

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Делегация африканских лидеров после поездки в Киев прибыла 17 июня в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Президент РФ также провел отдельную встречу с президентом ЮАР. "Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается", - сказал Песков журналистам. В августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС, куда приглашен Путин. Генеральный секретарь правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула заявил в среду, что в стране ожидают визита российского лидера.

https://ria.ru/20230620/afrika-1879345563.html

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

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Дарья Буймова

юар, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса, африканский национальный конгресс, брикс, политика