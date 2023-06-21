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Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС - РИА Новости, 21.06.2023
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12:26 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/putin-1879528029.html
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС - РИА Новости, 21.06.2023
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС
Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:26
2023-06-21T12:26
юар
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
сирил рамафоса
африканский национальный конгресс
брикс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Делегация африканских лидеров после поездки в Киев прибыла 17 июня в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Президент РФ также провел отдельную встречу с президентом ЮАР. "Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается", - сказал Песков журналистам. В августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС, куда приглашен Путин. Генеральный секретарь правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула заявил в среду, что в стране ожидают визита российского лидера.
https://ria.ru/20230620/afrika-1879345563.html
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юар, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса, африканский национальный конгресс, брикс, политика
ЮАР, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Африканский национальный конгресс, БРИКС, Политика
Песков рассказал об обсуждении повестки саммита БРИКС

Песков: президенты Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, обсуждение продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Делегация африканских лидеров после поездки в Киев прибыла 17 июня в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Президент РФ также провел отдельную встречу с президентом ЮАР.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
Песков рассказал о диалоге Путина с лидерами африканских стран
20 июня, 13:47
"Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается", - сказал Песков журналистам.
В августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС, куда приглашен Путин.
Генеральный секретарь правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула заявил в среду, что в стране ожидают визита российского лидера.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем?
20 июня, 16:41
 
ЮАРРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинСирил РамафосаАфриканский национальный конгрессБРИКСПолитика
 
 
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