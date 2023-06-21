https://ria.ru/20230621/kitay-1879493540.html

МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023

МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

Китай выразил острое недовольство и решительный протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:19

2023-06-21T10:19

2023-06-21T11:12

в мире

си цзиньпин

мид кнр

китай

сша

вашингтон (штат)

джо байден

энтони блинкен

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ПЕКИН, 21 июн — РИА Новости. Китай выразил острое недовольство и решительный протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мао Нин."Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", — подчеркнула она. Байден накануне заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Си Цзиньпин на встрече с американским дипломатом в Пекине призвал Штаты оставаться приверженными консенсусу, достигнутому между ним и президентом Байденом на встрече на Бали, и претворять позитивные заявления в действия по стабилизации и улучшению китайско-американских отношений. Глава КНР также выразил надежду, что Вашингтон займет рациональную и прагматичную позицию и будет работать с Китаем в одном направлении. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, проходившей на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической сферах.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html

https://ria.ru/20230621/bayden-1879476919.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, мид кнр, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, энтони блинкен