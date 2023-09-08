https://ria.ru/20230908/etiket-1895084605.html

Правила этикета: как вести себя за столом, в лифте, на переговорах

Правила этикета: основные правила поведения человека

Правила этикета: как вести себя за столом, в лифте, на переговорах

Правила этикета — это совокупность норм поведения человека в обществе, которые помогают произвести на окружающих приятное впечатление. В чем суть этого понятия, РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:52

2023-09-08T19:52

2023-09-08T19:52

общество

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правила этикета — это совокупность норм поведения человека в обществе, которые помогают произвести на окружающих приятное впечатление. В чем суть этого понятия, какие основные правила необходимо соблюдать, как нужно вести себя в различных ситуациях, — в материале РИА Новости.Правила этикетаНормы поведения человека в обществе начали складываться еще в Древнем мире. Так, в Египте популярностью пользовалась книга “Поучения Кагемни”, в которой были изложены правила приличия и образцового поведения, особенно за столом. В Древней Греции большое внимание уделяли деловому этикету и дипломатии: греческие послы всегда были вежливы, доброжелательны, гостеприимны, но сдержанны. В России же одним из первых сводов правил поведения считается “Домострой”. В нем рассказывалось, как держать себя с женой и детьми, церковнослужителями, гостями в доме и слугами, за столом и т.д. В современном виде и значении слово “этикет” впервые употребили при дворе короля Франции Людовика XIV. Тогда придворным начали раздавать специальные карточки с требованиями к поведению на званых ужинах.В целом этикет помогает человеку произвести приятное впечатление, устанавливать контакты и строить эффективное общение с окружающими. Его условно можно разделить на повседневный, деловой, военный, дипломатический и цифровой. Эти виды хоть и различаются, но во многом совпадают, поскольку основаны в первую очередь на вежливом и уважительном отношении людей друг к другу.Общение, знакомство и нахождение в гостяхВо время знакомства принято представлять сначала мужчину женщине, младших по возрасту или должности – старшим, пришедших позже – тем, кто пришел ранее. Можно добавить к имени немного дополнительной информации, например, род занятий. Если кто-то знакомится с группой людей или семейной парой, то ему следует первым назвать свое имя. На конференциях докладчика представляют, называя имя, фамилию, должность, место учебы или работы, ученую степень.При деловом и дружеском общении требования к ведению беседы будут отличаться. Знание основ речевого этикета помогает достичь желаемого результата в переговорах или установить доверительные отношения с друзьями. Основные правила:Поведение в гостях требует тактичности и чуткости, даже если человек пришел в дом к близким друзьям. Поэтому нужно соблюдать личные границы хозяев дома, вести себя вежливо, не стоит ждать, что они смогут принять в любой момент — время встречи необходимо обговорить заранее. Общие правила поведения в гостях:Кто должен здороваться первымРукопожатие используют при встрече и прощании, в качестве поздравления или одобрения, при достижении соглашения или при примирении. По сути жест выражает доверие и уважение, но и при его использовании нужно соблюдать некоторые правила:Кроме общих правил стоит учитывать и культурный аспект. Так, в мусульманских странах не допускается рукопожатие между мужчиной и женщиной, а также теми, кто не является близкими родственниками.Поведение за столом и в ресторанеПравила поведения за столом практически одинаковы и для дома, и для ресторана.“Поведение за обеденным столом может многое рассказать о человеке, так что предпочтительно вести себя корректно, не пользоваться зубочисткой, косметикой, расческой, не разваливаться на стуле и помнить о прямой осанке. Во время трапезы приборы держат так, чтобы локти не поднимались слишком высоко. Сумку и другие посторонние предметы (перчатки, очки, ключи и т.д.) на обеденный стол не выкладывают, это же относится к телефону. Официанта нельзя подзывать свистом, щелчком пальцев или громким окликом, а счет, как правило, оплачивает приглашающая сторона, если не было иных договоренностей”, — рассказала РИА Новости Татьяна Баранова, эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям.Кроме этого, следует соблюдать обеденный ритм: все приступают к еде и заканчивают одновременно, в ресторане — когда всем присутствующим подали блюда.“Если человек не планирует есть, то ему не стоит принимать приглашение на обед/ужин. Какими бы вескими причинами он ни руководствовался: после стоматолога, на диете и т.д. Нельзя тянуться через стол или соседа за едой, нужно попросить подать того, кто сидит ближе всего к заветному блюду. С общих блюд еду сначала предлагают другим, а потом обслуживают себя. Верно и в отношении последнего кусочка пирога.”, — советует Кристина Туббритт, сертифицированный этикет-тренер и консультант, основательница академии социальных навыков Silver Spoon.Эксперт привела еще несколько важных правил столового этикета:Кристина Туббритт отметила, что совместная трапеза действительно объединяет, но это физиологический процесс, поэтому наблюдать за человеком, который ест и пережевывает пищу, крайне неприлично.Деловое общение и работаПо словам Татьяны Барановой, деловой этикет отличается от повседневного тем, что, так называемый “вектор уважения”, направлен в сторону старшего по деловому статусу.“В повседневном этикете первостепенное значение имеет возраст и пол человека. На деловой встрече первым протянуть руку в знак приветствия может старший по статусу, а в обычной ситуации право инициативы рукопожатия принадлежит женщине или старшему по возрасту”, — пояснила эксперт.Мария Богословская, основатель молодежного женского медиа о благородном воспитании “Академия Леди”, перечислила другие важные правила делового этикета:“Соблюдение иерархии и подтверждение тех привилегий, которые закреплены за каждым статусом, через свое поведение я бы назвала главным условием”, — подчеркнула Кристина Туббритт.Поведение в общественных местахВ общественных местах нужно учитывать следующие правила этикета:Ко всему прочему важно следить за детьми, чтобы они не бегали и не мешали окружающим.Норма поведения в лифте, у двери или на эскалатореТрадиционно считалось, что лифт — это средство передвижения повышенной опасности, поэтому мужчина заходил в кабину лифта первым, чтобы убедиться, что там безопасно.“Сейчас нередки случаи, когда, не зная этого исторического правила, мужчина стремится быть галантным и пропускает даму вперед, проводя аналогию с обычным дверным проемом. И тот, и другой вариант сегодня приемлемы, если человеком движет благородный порыв”, — прокомментировала Татьяна Баранова.Заходя в лифт следует помнить также, что:“Визуальный контакт в маленьком лифте может расцениваться как грубое вторжение в интимную зону, и его интерпретация будет двусмысленной. Не пытайтесь зайти в заполненный лифт, дождитесь следующего. Ну или, если вам нужно проехать два этажа, воспользуйтесь лестницей. Ожидая подачи лифта не загораживайте проход”, — порекомендовала Кристина Туббритт.По словам Марии Богословской, на эскалаторе правила этикета простые:В дверях мужчина пропускает вперед женщину, младший — старшего, сотрудник – начальника. Также по правилам этикета дверь следует придержать, если кто-то идет следом.Как вести себя в общественном транспортеОбщественный транспорт — это тоже общественное место, поэтому в нем нужно вести себя уважительно по отношению к окружающим и не нарушать их личное пространство. Базовые правила поведения:В общественном транспорте нельзя мусорить, пачкать или портить сиденья, заходить с мороженым, напитками и едой.Правила телефонного и цифрового этикетаЦифровой этикет заключается в способности брать на себя ответственность за посты и комментарии, показывая, что человек умеет слушать, взаимодействует с сообществом и понимает, какого поведения от него ждут, отметила Кристина Туббритт.“Полезно помнить, что выбор канала коммуникации лучше заранее согласовать, потому что кому-то удобно всегда общаться через мессенджер, а кто-то предпочитает сразу созваниваться. Голосовые сообщения удобны, в основном, только отправителю – у получателя процесс прослушивания аудио обычно занимает слишком много времени. Если два человека переписываются, желательно учесть, что собеседник не видит эмоций другого и не знает его интонации. Чтобы избежать ситуации, когда фразу можно расценить, как скрытый отказ или пассивную агрессию, лучше сформулировать сообщение таким образом, чтобы собеседник понял, что грубости в тексте нет. Иногда помогают смайлики, но главное – не переборщить”, — сообщила Татьяна Баранова.Если человек прочитал сообщение, то на него следует сразу же ответить, но также важно помнить, что если собеседник онлайн, это не значит, что он должен начать диалог сию секунду.Во время телефонного разговора первым делом нужно представиться, а также уточнить, удобно ли собеседнику разговаривать в данный момент. Еще несколько правил:Также важно помнить, что делиться контактами можно только с коллегами, клиентами, друзьями и членами семьи, но передавать их третьим лицам без разрешения владельца нельзя.

https://ria.ru/20210318/etiket-1601623971.html

https://ria.ru/20190517/1553548579.html

https://ria.ru/20190108/1549105035.html

https://ria.ru/20230713/ekskursii-1883946366.html

https://ria.ru/20230827/kinolog-1892471683.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия