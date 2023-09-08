Правила этикета: как вести себя за столом, в лифте, на переговорах
© iStock.com / Tim HallПравила этикета
© iStock.com / Tim Hall
Правила этикета
Оглавление
- Правила этикета
- Общение, знакомство и нахождение в гостях
- Кто должен здороваться первым
- Поведение за столом и в ресторане
- Деловое общение и работа
- Поведение в общественных местах
- Норма поведения в лифте, у двери или на эскалаторе
- Как вести себя в общественном транспорте
- Правила телефонного и цифрового этикета
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правила этикета — это совокупность норм поведения человека в обществе, которые помогают произвести на окружающих приятное впечатление. В чем суть этого понятия, какие основные правила необходимо соблюдать, как нужно вести себя в различных ситуациях, — в материале РИА Новости.
Правила этикета
Нормы поведения человека в обществе начали складываться еще в Древнем мире. Так, в Египте популярностью пользовалась книга “Поучения Кагемни”, в которой были изложены правила приличия и образцового поведения, особенно за столом. В Древней Греции большое внимание уделяли деловому этикету и дипломатии: греческие послы всегда были вежливы, доброжелательны, гостеприимны, но сдержанны. В России же одним из первых сводов правил поведения считается “Домострой”. В нем рассказывалось, как держать себя с женой и детьми, церковнослужителями, гостями в доме и слугами, за столом и т.д. В современном виде и значении слово “этикет” впервые употребили при дворе короля Франции Людовика XIV. Тогда придворным начали раздавать специальные карточки с требованиями к поведению на званых ужинах.
В целом этикет помогает человеку произвести приятное впечатление, устанавливать контакты и строить эффективное общение с окружающими. Его условно можно разделить на повседневный, деловой, военный, дипломатический и цифровой. Эти виды хоть и различаются, но во многом совпадают, поскольку основаны в первую очередь на вежливом и уважительном отношении людей друг к другу.
Общение, знакомство и нахождение в гостях
Во время знакомства принято представлять сначала мужчину женщине, младших по возрасту или должности – старшим, пришедших позже – тем, кто пришел ранее. Можно добавить к имени немного дополнительной информации, например, род занятий. Если кто-то знакомится с группой людей или семейной парой, то ему следует первым назвать свое имя. На конференциях докладчика представляют, называя имя, фамилию, должность, место учебы или работы, ученую степень.
При деловом и дружеском общении требования к ведению беседы будут отличаться. Знание основ речевого этикета помогает достичь желаемого результата в переговорах или установить доверительные отношения с друзьями. Основные правила:
- 1.Следует внимательно слушать собеседника, не отвлекаясь на другие дела и людей.
- 2.Не стоит перебивать говорящего. Чтобы высказать свое мнение, лучше дождаться, пока он закончит.
- 3.Говорить нужно ясно и четко, чтобы услышали все участники беседы, также следует избегать слов-паразитов — “короче”, “ну”, “типа”, “в общем” и т.д.
- 4.Не стоит настаивать на своей правоте и демонстрировать эрудицию таким образом, который может обидеть собеседника.
- 5.Дурной тон — шептаться, настойчиво расспрашивать о чем-либо и тем более сплетничать.
- 6.Не следует спорить на темы, в которых вы не разбираетесь.
- 7.Прежде чем пошутить, нужно взвесить, насколько это будет уместно, не обидит ли шутка присутствующих.
© iStock.com / RidofranzВстреча друзей
© iStock.com / Ridofranz
Встреча друзей
Поведение в гостях требует тактичности и чуткости, даже если человек пришел в дом к близким друзьям. Поэтому нужно соблюдать личные границы хозяев дома, вести себя вежливо, не стоит ждать, что они смогут принять в любой момент — время встречи необходимо обговорить заранее. Общие правила поведения в гостях:
- 1.Приходить в гости следует вовремя — не стоит опаздывать больше, чем на 10-15 минут.
- 2.Считается, что приходить в гости с пустыми руками — дурной тон. При этом если человек хочет принести еду или алкоголь, лучше заранее посоветоваться с хозяевами.
- 3.За столом не принято поднимать спорные темы, например, политику или религию.
- 4.В разговоре с гостями не нужно акцентировать все внимание на себе.
- 5.Нельзя делать замечания хозяевам, также следует быть терпеливыми с детьми.
- 6.Не стоит задерживаться в гостях слишком долго — хозяину может быть неловко сказать, что пора уходить.
Кто должен здороваться первым
Рукопожатие используют при встрече и прощании, в качестве поздравления или одобрения, при достижении соглашения или при примирении. По сути жест выражает доверие и уважение, но и при его использовании нужно соблюдать некоторые правила:
- 1.Для рукопожатия принято протягивать правую руку, даже если человек левша.
- 2.При знакомстве первым протягивает руку тот, кто старше по возрасту или должности. Такое же правило принято для тех, кому представляют другого человека.
- 3.При встрече с компанией принято пожимать руку каждому присутствующему, а не только знакомым.
- 4.Если речь идет о двух женщинах, первой протягивает руку та, что старше по возрасту или выше по должности.
- 5.Не следует слишком сильно сдавливать ладонь другого человека, но и держать руку чересчур расслабленной тоже не стоит.
- 6.При рукопожатии не нужно держать вторую руку в кармане.
Кроме общих правил стоит учитывать и культурный аспект. Так, в мусульманских странах не допускается рукопожатие между мужчиной и женщиной, а также теми, кто не является близкими родственниками.
© iStock.com / opoljaМужчины пожимают друг другу руки
© iStock.com / opolja
Мужчины пожимают друг другу руки
Поведение за столом и в ресторане
Правила поведения за столом практически одинаковы и для дома, и для ресторана.
“Поведение за обеденным столом может многое рассказать о человеке, так что предпочтительно вести себя корректно, не пользоваться зубочисткой, косметикой, расческой, не разваливаться на стуле и помнить о прямой осанке. Во время трапезы приборы держат так, чтобы локти не поднимались слишком высоко. Сумку и другие посторонние предметы (перчатки, очки, ключи и т.д.) на обеденный стол не выкладывают, это же относится к телефону. Официанта нельзя подзывать свистом, щелчком пальцев или громким окликом, а счет, как правило, оплачивает приглашающая сторона, если не было иных договоренностей”, — рассказала РИА Новости Татьяна Баранова, эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям.
Кроме этого, следует соблюдать обеденный ритм: все приступают к еде и заканчивают одновременно, в ресторане — когда всем присутствующим подали блюда.
“Если человек не планирует есть, то ему не стоит принимать приглашение на обед/ужин. Какими бы вескими причинами он ни руководствовался: после стоматолога, на диете и т.д. Нельзя тянуться через стол или соседа за едой, нужно попросить подать того, кто сидит ближе всего к заветному блюду. С общих блюд еду сначала предлагают другим, а потом обслуживают себя. Верно и в отношении последнего кусочка пирога.”, — советует Кристина Туббритт, сертифицированный этикет-тренер и консультант, основательница академии социальных навыков Silver Spoon.
Эксперт привела еще несколько важных правил столового этикета:
- 1.Жевать нужно с закрытым ртом.
- 2.Только прожевав пищу можно отпить глоток воды или вина.
- 3.Звонок на телефоне лучше выключить. Также рекомендуется избегать любых звуков, которые можно издавать во время еды: стука приборов о тарелку, звона бокала и т.д.
- 4.Нужно подносить еду ко рту, а не наоборот.
- 5.Не стоит ронять голову вниз, подбородок стоит всегда держать параллельно столу.
- 6.За столом лучше избегать табуированных тем.
- 7.Выйти из-за стола можно в крайнем случае и только между сменой блюд, извинившись.
- 8.Не следует забывать о чаевых в ресторане и кафе.
Кристина Туббритт отметила, что совместная трапеза действительно объединяет, но это физиологический процесс, поэтому наблюдать за человеком, который ест и пережевывает пищу, крайне неприлично.
Деловое общение и работа
По словам Татьяны Барановой, деловой этикет отличается от повседневного тем, что, так называемый “вектор уважения”, направлен в сторону старшего по деловому статусу.
© iStock.com / boggy22Сотрудники на совещании в офисе
© iStock.com / boggy22
Сотрудники на совещании в офисе
“В повседневном этикете первостепенное значение имеет возраст и пол человека. На деловой встрече первым протянуть руку в знак приветствия может старший по статусу, а в обычной ситуации право инициативы рукопожатия принадлежит женщине или старшему по возрасту”, — пояснила эксперт.
Мария Богословская, основатель молодежного женского медиа о благородном воспитании “Академия Леди”, перечислила другие важные правила делового этикета:
- 1.Субординация в офисе — это базовый принцип делового этикета. Даже если корпоративная культура предусматривает легкий и дружественный формат общения, деловой этикет обязывает помнить о границах.
- 2.Деловой этикет исключает уменьшительно-ласкательные имена в обращении: они будут звучать фамильярно, а иногда даже грубо.
- 3.Деловой дресс-код отличается строгим стилем. Даже если в компании допустим сдержанный повседневный стиль, следует помнить, что в этой среде неприемлемы, например, слишком открытые наряды.
- 4.Рабочую почту и чаты не следует использовать для решения личных вопросов. В деловом этикете важно избегать обсуждений личного, фокусируясь исключительно на бизнес задачах.
- 5.Сплетни и слухи считаются дурным тоном, а все обсуждения здесь строятся в формате переговоров.
“Соблюдение иерархии и подтверждение тех привилегий, которые закреплены за каждым статусом, через свое поведение я бы назвала главным условием”, — подчеркнула Кристина Туббритт.
Поведение в общественных местах
В общественных местах нужно учитывать следующие правила этикета:
- 1.Нельзя шуметь, слишком громко разговаривать и мешать другим людям.
- 2.Если нужно пройти, не следует расталкивать идущих рядом, а если в потоке людей нужно остановиться, лучше сначала отойти в сторону.
- 3.Запрещается мусорить на улице.
- 4.Если вы случайно задели другого человека или наступили ему на ногу, необходимо извиниться.
- 5.Нести свои вещи — сумку, пакеты — нужно так, чтобы они не цепляли окружающих.
- 6.Курение допускается только в специально отведенных местах.
- 7.На улице мужчине следует идти слева от женщины.
- 8.Дурной тон показывать пальцем на людей или предметы.
- 9.В театре, музее, библиотеке и других общественных местах стоит ставить телефон на беззвучный режим.
- 10.Зеркало в гардеробе не используют, поправлять макияж или прическу следует в уборной.
- 11.При движении между рядами в кино или театре нужно идти строго лицом к сидящим.
- 12.Если кино или театр посещают две супружеские пары, женщины садятся в центре, а мужчины — по краям.
- 13.Фотографировать предметы искусства, картины или артистов можно только тогда, когда это разрешено правилами публичного места.
Ко всему прочему важно следить за детьми, чтобы они не бегали и не мешали окружающим.
Посетитель фотографирует экспонаты выставки
Норма поведения в лифте, у двери или на эскалаторе
Традиционно считалось, что лифт — это средство передвижения повышенной опасности, поэтому мужчина заходил в кабину лифта первым, чтобы убедиться, что там безопасно.
«
“Сейчас нередки случаи, когда, не зная этого исторического правила, мужчина стремится быть галантным и пропускает даму вперед, проводя аналогию с обычным дверным проемом. И тот, и другой вариант сегодня приемлемы, если человеком движет благородный порыв”, — прокомментировала Татьяна Баранова.
Заходя в лифт следует помнить также, что:
- сначала нужно выпустить всех, кто выходит;
- ребенок заходит в лифт последним, а выходит первым;
- если в лифте едет несколько человек, то мужчина спрашивает у остальных (в первую очередь у женщин), на каком этаже им нужно выйти, а потом нажимает на кнопку;
- в лифте не стоит разговаривать, особенно по телефону.
“Визуальный контакт в маленьком лифте может расцениваться как грубое вторжение в интимную зону, и его интерпретация будет двусмысленной. Не пытайтесь зайти в заполненный лифт, дождитесь следующего. Ну или, если вам нужно проехать два этажа, воспользуйтесь лестницей. Ожидая подачи лифта не загораживайте проход”, — порекомендовала Кристина Туббритт.
По словам Марии Богословской, на эскалаторе правила этикета простые:
- 1.Стоять нужно справа, проходить — слева;
- 2.Бегать по эскалатору — дурной тон;
- 3.Первым на эскалатор ступает мужчина, если речь о паре, он помогает зайти на эскалатор женщине.
- 4.На эскалаторе важно следить за детьми, не позволяя им играть на нем и мешать окружающим передвигаться.
В дверях мужчина пропускает вперед женщину, младший — старшего, сотрудник – начальника. Также по правилам этикета дверь следует придержать, если кто-то идет следом.
Как вести себя в общественном транспорте
Общественный транспорт — это тоже общественное место, поэтому в нем нужно вести себя уважительно по отношению к окружающим и не нарушать их личное пространство. Базовые правила поведения:
- 1.Прежде чем зайти в транспорт, нужно дождаться, пока из него выйдут пассажиры.
- 2.Перед тем как занять место, следует подождать, пока сядут пожилые люди, инвалиды, женщины с детьми.
- 3.В общественном транспорте принято уступать место: молодые — старшим, мужчины — женщинам.
- 4.Разговоры по телефону считаются дурным тоном.
- 5.Первым из общественного транспорта выходит мужчина, чтобы помочь выйти женщине или вынести багаж.
- 6.В такси первым здоровается пассажир с водителем.
В общественном транспорте нельзя мусорить, пачкать или портить сиденья, заходить с мороженым, напитками и едой.
Девушка в вагоне метро
Правила телефонного и цифрового этикета
Цифровой этикет заключается в способности брать на себя ответственность за посты и комментарии, показывая, что человек умеет слушать, взаимодействует с сообществом и понимает, какого поведения от него ждут, отметила Кристина Туббритт.
“Полезно помнить, что выбор канала коммуникации лучше заранее согласовать, потому что кому-то удобно всегда общаться через мессенджер, а кто-то предпочитает сразу созваниваться. Голосовые сообщения удобны, в основном, только отправителю – у получателя процесс прослушивания аудио обычно занимает слишком много времени. Если два человека переписываются, желательно учесть, что собеседник не видит эмоций другого и не знает его интонации. Чтобы избежать ситуации, когда фразу можно расценить, как скрытый отказ или пассивную агрессию, лучше сформулировать сообщение таким образом, чтобы собеседник понял, что грубости в тексте нет. Иногда помогают смайлики, но главное – не переборщить”, — сообщила Татьяна Баранова.
Если человек прочитал сообщение, то на него следует сразу же ответить, но также важно помнить, что если собеседник онлайн, это не значит, что он должен начать диалог сию секунду.
Во время телефонного разговора первым делом нужно представиться, а также уточнить, удобно ли собеседнику разговаривать в данный момент. Еще несколько правил:
- 1.На входящие звонки лучше отвечать после второго, максимум после третьего звонка.
- 2.При деловом разговоре следует как можно скорее переходить к сути.
- 3.Важно следить за интонацией, ведь она зачастую задает настроение разговора.
- 4.Если нужно отвлечься, звонок необходимо поставить на удержание, предупредив собеседника об этом.
- 5.Лучше избегать фраз “вас беспокоит”, “вас тревожит”.
- 6.Если звонок прервался, перезванивать должен тот, кто был инициатором разговора.
- 7.В конце разговора нужно вежливо попрощаться с собеседником.
Также важно помнить, что делиться контактами можно только с коллегами, клиентами, друзьями и членами семьи, но передавать их третьим лицам без разрешения владельца нельзя.