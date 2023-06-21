https://ria.ru/20230621/gordin-1879487324.html

Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана

Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 21.06.2023

Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана

Ректором Московского государственного технического университета имени Баумана утвержден Михаил Гордин, сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:37

2023-06-21T09:37

2023-06-21T09:37

михаил гордин

россия

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

мгту имени баумана

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ректором Московского государственного технического университета имени Баумана утвержден Михаил Гордин, сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки России. "Ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана утвержден Гордин Михаил Валерьевич", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что Гордин сам окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году, во время обучения с 1990 года начал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН, а в период до 2021 года был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Добавляется, что он также занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и имеет ученую степень кандидата технических наук. "С 7 октября 2021 года был назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230112/nanosputnik-1844272180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил гордин, россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгту имени баумана