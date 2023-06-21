Рейтинг@Mail.ru
Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/gordin-1879487324.html
Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана
Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 21.06.2023
Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана
Ректором Московского государственного технического университета имени Баумана утвержден Михаил Гордин, сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:37
2023-06-21T09:37
михаил гордин
россия
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
мгту имени баумана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595855944_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_51832eb74f8b9cfeeb51ef780c1d7d82.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ректором Московского государственного технического университета имени Баумана утвержден Михаил Гордин, сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки России. "Ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана утвержден Гордин Михаил Валерьевич", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что Гордин сам окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году, во время обучения с 1990 года начал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН, а в период до 2021 года был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Добавляется, что он также занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и имеет ученую степень кандидата технических наук. "С 7 октября 2021 года был назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230112/nanosputnik-1844272180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595855944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9ddca544f8a6b1b082ba3769ee77550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил гордин, россия, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгту имени баумана
Михаил Гордин, Россия, Образование - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), МГТУ имени Баумана
Гордина утвердили ректором МГТУ им. Баумана

Минобрнауки утвердило Михаила Гордина ректором МГТУ им. Баумана

© Фото : пресс-служба ЦИАММихаил Гордин
Михаил Гордин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба ЦИАМ
Михаил Гордин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ректором Московского государственного технического университета имени Баумана утвержден Михаил Гордин, сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки России.
"Ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана утвержден Гордин Михаил Валерьевич", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Гордин сам окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году, во время обучения с 1990 года начал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН, а в период до 2021 года был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР".
Добавляется, что он также занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и имеет ученую степень кандидата технических наук.
"С 7 октября 2021 года был назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана", - заключили в министерстве.
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
В МГТУ имени Баумана разработали топливный бак для наноспутников
12 января, 02:13
 
Михаил ГординРоссияОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МГТУ имени Баумана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала