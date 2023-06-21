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После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек
После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек - РИА Новости, 21.06.2023
После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек
Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:05
2023-06-21T21:05
2023-06-21T21:05
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В среду около 18.30 на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана произошла авария с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли восемь человек, в том числе двое детей."Бригадами скорой помощи пятеро пострадавших в аварии были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где им проводится комплекс диагностических обследований и лечебные мероприятия в экстренном порядке. Из пятерых пострадавших одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
кизлярский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизлярский район, республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Республика Дагестан
После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек
Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы