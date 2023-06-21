https://ria.ru/20230621/dtp-1879678028.html

После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек

После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек - РИА Новости, 21.06.2023

После ДТП с автобусом в Дагестане госпитализировали пять человек

Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:05

2023-06-21T21:05

2023-06-21T21:05

происшествия

кизлярский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Пять пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Дагестане, госпитализированы, одна женщина получила тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В среду около 18.30 на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана произошла авария с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли восемь человек, в том числе двое детей."Бригадами скорой помощи пятеро пострадавших в аварии были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где им проводится комплекс диагностических обследований и лечебные мероприятия в экстренном порядке. Из пятерых пострадавших одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

кизлярский район

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кизлярский район, республика дагестан