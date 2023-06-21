https://ria.ru/20230621/deti-1879679108.html
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей - РИА Новости, 21.06.2023
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей
Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:15
2023-06-21T21:15
2023-06-21T21:15
происшествия
кизлярский район
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале. В среду около 18.30 на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком. "В Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло восемь человек, в том числе двое детей", – написал Меликов.
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
кизлярский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизлярский район, сергей меликов, республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей
Глава Дагестана Меликов сообщил, что среди восьми погибших в ДТП с автобусом двое детей