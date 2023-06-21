Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/deti-1879679108.html
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей - РИА Новости, 21.06.2023
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей
Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:15
2023-06-21T21:15
происшествия
кизлярский район
сергей меликов
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале. В среду около 18.30 на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком. &quot;В Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло восемь человек, в том числе двое детей&quot;, – написал Меликов.
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
кизлярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кизлярский район, сергей меликов, республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей

Глава Дагестана Меликов сообщил, что среди восьми погибших в ДТП с автобусом двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
В среду около 18.30 на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком.
«

Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло восемь человек, в том числе двое детей", – написал Меликов.

Последствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
9 июня, 13:49
 
ПроисшествияКизлярский районСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала