https://ria.ru/20230621/deti-1879679108.html

В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей

В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей - РИА Новости, 21.06.2023

В ДТП с автобусом в Дагестане погибли двое детей

Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:15

2023-06-21T21:15

2023-06-21T21:15

происшествия

кизлярский район

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале. В среду около 18.30 на трассе Р-217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" с легковым автомобилем и грузовиком. "В Кизлярском районе произошла ужасная авария с участием легковой машины, большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибло восемь человек, в том числе двое детей", – написал Меликов.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

кизлярский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кизлярский район, сергей меликов, республика дагестан