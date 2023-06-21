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Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
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20:27 21.06.2023 (обновлено: 20:43 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:27
2023-06-21T20:43
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
джо байден
фархан хак
си цзиньпин
оон
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ООН, 21 июн – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си Цзиньпина к диктаторам. "Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США", - сказал Хак, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера. Президент США ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
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китай
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, фархан хак, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Фархан Хак, Си Цзиньпин, ООН
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Представитель генсека ООН Хак не стал комментировать слова Байдена в адрес Си Цзиньпина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден . Архивное фото
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ООН, 21 июн – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си Цзиньпина к диктаторам.
"Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США", - сказал Хак, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Вчера, 12:20
Президент США ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов".
Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Джо БайденФархан ХакСи ЦзиньпинООН
 
 
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