https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:27
2023-06-21T20:27
2023-06-21T20:43
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
джо байден
фархан хак
си цзиньпин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831096109_0:109:3100:1854_1920x0_80_0_0_a4263df2151c3876a9403569c2443384.jpg
ООН, 21 июн – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си Цзиньпина к диктаторам. "Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США", - сказал Хак, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера. Президент США ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831096109_320:0:3045:2044_1920x0_80_0_0_8f5ce138a1c42a60279836fca862c5ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, фархан хак, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Фархан Хак, Си Цзиньпин, ООН
Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Представитель генсека ООН Хак не стал комментировать слова Байдена в адрес Си Цзиньпина