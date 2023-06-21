https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html

Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 21.06.2023

Представитель генсека ООН не прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:27

2023-06-21T20:27

2023-06-21T20:43

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си цзиньпин

оон

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ООН, 21 июн – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который отнес председателя КНР Си Цзиньпина к диктаторам. "Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США", - сказал Хак, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера. Президент США ранее заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов". Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html

китай

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