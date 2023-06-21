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Причина ЧП с батискафом "Титан" связана с его конструкцией, считает ученый - РИА Новости, 21.06.2023
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14:45 21.06.2023 (обновлено: 16:39 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879561999.html
Причина ЧП с батискафом "Титан" связана с его конструкцией, считает ученый
Причина ЧП с батискафом "Титан" связана с его конструкцией, считает ученый - РИА Новости, 21.06.2023
Причина ЧП с батискафом "Титан" связана с его конструкцией, считает ученый
На батискафе "Титан", пропавшем с радаров у обломков лайнера "Титаник", произошло "что-то трагическое", и это связано с конструкцией аппарата, он не был... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:45
2023-06-21T16:39
франция
российская академия наук
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На батискафе "Титан", пропавшем с радаров у обломков лайнера "Титаник", произошло "что-то трагическое", и это связано с конструкцией аппарата, он не был сертифицирован, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к обломкам "Титаника". "Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно", - сказал эксперт, добавив, что на батискафе "Титан" произошло "что-то трагическое". "Непонятно, как собран этот аппарат и испытан, потому что он не сертифицирован", - отмечает Сагалевич. Ученый подчеркнул, что при разработке советских глубоководных аппаратов "Мир" проводились циклические тесты, измерялись все прочностные характеристики под давлением на 20% выше рабочего. "Эти люди, они просто вандалы, ничего этого не делали, и аппарат работал без сертификации. По любым правилам это недопустимо. Но они работали, и вот она расплата, к сожалению, очень высокая", - добавил Сагалевич. Ранее телеканал Sky News сообщил, что бывший руководитель морскими операциями компании OceanGate Дэвид Локридж выявил многочисленные проблемы, которые ставили под сомнение безопасность использования подводного аппарата. В частности, он был обеспокоен недостаточной проверкой контроля надёжности корпуса "Титана", а также подчеркивал, что нахождение батискафа на "экстремальной глубине" могло представлять опасность для пассажиров "Титана". В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html
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Наталья Макарова
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франция, российская академия наук, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире
Франция, Российская академия наук, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире
Причина ЧП с батискафом "Титан" связана с его конструкцией, считает ученый

Океанолог Сагалевич: причина ЧП с батискафом "Титан" связана с тем, что он не был испытан

© AP Photo / Ed KomendaЛоготип OceanGate Expeditions
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Ed Komenda
Логотип OceanGate Expeditions. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На батискафе "Титан", пропавшем с радаров у обломков лайнера "Титаник", произошло "что-то трагическое", и это связано с конструкцией аппарата, он не был сертифицирован, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к обломкам "Титаника".
«
"Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно", - сказал эксперт, добавив, что на батискафе "Титан" произошло "что-то трагическое".
«
"Непонятно, как собран этот аппарат и испытан, потому что он не сертифицирован", - отмечает Сагалевич.
Ученый подчеркнул, что при разработке советских глубоководных аппаратов "Мир" проводились циклические тесты, измерялись все прочностные характеристики под давлением на 20% выше рабочего.
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Вчера, 08:00
«
"Эти люди, они просто вандалы, ничего этого не делали, и аппарат работал без сертификации. По любым правилам это недопустимо. Но они работали, и вот она расплата, к сожалению, очень высокая", - добавил Сагалевич.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что бывший руководитель морскими операциями компании OceanGate Дэвид Локридж выявил многочисленные проблемы, которые ставили под сомнение безопасность использования подводного аппарата. В частности, он был обеспокоен недостаточной проверкой контроля надёжности корпуса "Титана", а также подчеркивал, что нахождение батискафа на "экстремальной глубине" могло представлять опасность для пассажиров "Титана".
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Логотип OceanGate Expeditions - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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ФранцияРоссийская академия наукПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаВ мире
 
 
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